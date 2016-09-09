Американец Генри Форд не изобрел автомобиль — он сделал его массовым. Так что если речь идёт об автомобилях, США готовы пойти на многое, только бы не проиграть в гонке на мировом авторынке. Поскольку производство автомобилей — это не только высокоприбыльная отрасль народного хозяйства, но и высокотехнологичная. К тому же, когда на подходе новая эра электрокаров, необходимо обеспечить перспективному американскому производителю Tesla надежное будущее. И в борьбе с конкурентами Штаты имеют внушительный опыт.

only-carz.com Ford. Модель T

После многолетнего, фактически бессменного лидерства, в 2007 году «американцы», в частности, автомобильный концерн General Motors, уступили место Toyota, а потом GM и вовсе ждало банкротство. Затем компания на 35,5% стала принадлежать Министерству финансов США, тогда на авторынке и началась война против всех.

Став лидером мирового авторынка в 2007 году, концерн Toyota Motor подвергался различным обвинениям со стороны Соединенных Штатов. Против японской компании были поданы как индивидуальные, так и коллективные иски по разным причинам. Один из самых громких — по обвинению в дефектах, связанных с функционированием педали газа в различных моделях. В результате этого компания вынуждена была отозвать около 10 миллионов автомобилей в период с 2009 по 2011 годы. Уже в 2014 году Министерство юстиции США предъявило Toyota штраф в размере $1,2 млрд за «обман потребителей и несвоевременное устранение неисправностей». Позднее, в 2015 году США обвинили Toyota в поставках автомобилей боевикам ИГИЛ («Исламское государство» — организация, запрещенная на территории РФ), однако доказательств этому в результате не было обнаружено. Более того, впоследствии оказалось, что автомобили японской марки были доставлены в Сирию самим Госдепартаментом США еще в 2013—2014 годах, сообщили в американском Институте мира и процветания Рона Пола. Тем не менее, несмотря на все обвинения и штрафы, сбросить с пьедестала «японцев» так и не удалось.

Справка по продажам на 2015 год:

1. Toyota Motor — 10.2 млн автомобилей

2. Volkswagen Group — 9.9 млн автомобилей

3. General Motors — 9.8 млн автомобилей

(Данные Bloomberg)

В 2015 году на первом месте по продажам автомобилей в мире в рейтинге автоконцернов также стал японский Toyota Motor, а вот на втором оказался немецкий Volkswagen Group. Так, General Motors место спустился и вовсе на третье место в списке. Реакция со стороны Штатов не заставила ждать. Бой с Volkswagen Group был громким. Дизельный скандал 2015 года, когда Volkswagen Group был пойман на нарушении экологических норм по уровню выбросов CO2 дизельными двигателями, стал одним из самых масштабных скандалов в автомобильной отрасли за всю историю. Акции компании упали, продажи снизились, и Volkswagen так и не стал мировым лидером, но всё же обошел General Motors. По мнению ряда экспертов, дизельный скандал имеет под собой куда большие мотивы, чем просто стремление сместить конкурента General Motors с высоких позиций на рынке. «Дизельгейт» также справедливо назвать рычагом давления на ЕС со стороны США, а также способ экономически повлиять на скорейшее подписание Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. По сути, Соединенные штаты стремятся беспошлинно поставлять автомобили в Европу, если исходить из их требований к партнерству, а марка Volkswagen является безоговорочным лидером на территории Европейского союза. Так что вполне логично, кто здесь лишний.

Но на пути у США встали не только лидеры первой тройки. В 2012 году после проверок американские регуляторы выразили сомнения в достоверности заявленных данных по топливной эффективности автомобилей Hyundai Motor Company. В результате в 2014 году автопроизводителя обязали выплатить штраф в размере 300 миллионов долларов за «несоответствие экологическим стандартам США». В том ли дело, что в Штатах сильно беспокоятся об экологии, либо в том, что южнокорейский производитель набирает популярность. В 2015 году марка Hyundai заняла четвертое место в мире по продажам авто, что ставит под угрозу позицию бренда Ford, который в рейтинге по маркам занимает третье место.

Рейтинг продаж в 2015 году по маркам:

Toyota — 8.4 млн авто

Volkswagen — 6.4 млн авто

Ford — 6 млн авто

Hyundai — 4.9 млн авто

Nissan — 4.8 млн авто

(Данные «Автостатистика Green Day»)

Также в 2012 году под горячую руку США попала компания Honda. В начале 2015 года производителя обвинили в сокрытии данных о более чем 1,7 тысяч аварий с участием автомобилей японской марки. Компанию обязали выплатить штраф в размере 70 миллионов долларов.

Всё же нельзя обвинить США в том, что в адрес собственных производителей исков не бывает. Однако штрафы General Motors куда менее существенные, чем те, которые взыскивают с иностранных производителей: 35 миллионов долларов за неспособность оперативно решить проблему с зажиганием в автомобилях. Данная неисправность повлекла за собой более сотни смертей.

Практика с Toyota показала, что сбросить с пьедестала сильных соперников не так-то просто. Исков и отзывов здесь недостаточно — необходима продуманная кампания. В результате последние несколько лет стала прослеживаться очевидная эволюция давления со стороны США. Теперь целью является не просто дискредитация отдельных конкурентов посредством обвинения в низком уровне качества их продукции, а тотальный подрыв сложившихся принципов рынка.

В 2007 году Стив Джобс представил миру iPhone. Нельзя сказать, что телефон от Apple — это продукт без недостатков. Просто он другой, и рынок мобильных устройств после телефона от Apple стал иным. С выходом на рынок революционного электрокара от американского производителя Tesla такого переворота не произошло. Безусловно, автомобили с электродвигателем начали новую эру именно с выхода этого автомобиля, но этого оказалось слишком мало. И раз мир не понял, что Tesla — это шаг в будущее, что электрокары теперь единственно возможный вектор развития автомобильной промышленности, нужно объяснить это. Человечество должно понять, что двигатель внутреннего сгорания зло, а компании, распространяющие это зло — враги и обманщики.

Цепочка запущена. Дизельный скандал встряхнул мировой автопром, и вслед за проверками автомобилей Volkswagen аналогичные «гейты» коснулись и других мировых автопроизводителей (Mitsubishi, Nissan, Suzuki, PSA). Помимо повышенного уровня выбросов оксида азота также встал вопрос уровня расхода топлива, который также оказывает влияние на загрязнение атмосферы.

Однако теперь автомобильные концерны, озабоченные экологической стороной автомобилей, бросают все силы на разработку и производство электрокаров, и значит, что через несколько лет подоспеют и достойные соперники для американского электромобиля. Новый виток в конкурентной борьбе начнется совсем скоро