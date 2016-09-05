18 сентября жители Ленинградской области определятся с именами тех, кто будет представлять их на федеральном и региональном уровне. С одной стороны, итоги предсказуемы, и у наблюдателей есть ощущение, что системные партии уже обо всем договорились. Но может оказаться, что в сложных социально-экономических условиях избиратели проголосуют весьма неожиданно.

leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленобласти

А вдруг Россия снова «одурела»?

Опросы в целом по стране показывают некоторое снижение рейтинга «Единой России», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Юрий Светов. Правда, добавил он, в Ленобласти этот рейтинг все же «вытягивает» нынешний спикер Госдумы Сергей Нарышкин, баллотирующийся по одному из округов и региональному списку партии. Однако, это не может застраховать от неожиданностей как на федеральном, так и на региональном уровне.

«Меня смущает затишье, разговоры о «негромкой» кампании. Вспоминаю 1993 год, когда звучали победные марши со стороны тогдашней партии власти о том, что «всё схвачено», и они победили, тогда как больше других голосов в итоге набрала ЛДПР. Тогда известный либерал Юрий Карякин в ходе подсчета голосов заявил: «Россия, ты одурела!» У меня есть внутренние предположения, что такое затишье говорит о том, что у избирателя заготовлены внутри свои предпочтения, и пресловутая спираль умолчания может сработать», — высказал свои соображения Светов.

Он считает, что сегодня каждый кандидат внутри партии власти борется сам за себя. «Уроки 2011 года их многому научили, когда сначала шли разговоры «давайте за партию, а партия поступит с вами так, как надо», а потом оказалось, что это далеко не так. Сейчас кандидаты настороженно относятся к тому, что им говорит руководство партии», — отметил Светов.

Многочисленные переходы из одной партии в другую еще больше затрудняют предвыборные прогнозы, сетует эксперт. По его словам, внутри партийных списков такие «мигранты» еще могут пройти в депутаты, а на перебежчиков-одномандатников избиратели смотрят уже весьма негативно. «Но давно не было одномандатных выборов, может, это обстоятельство изменилось», — оговаривается политолог.

По словам Светова, кампания-2016 «слишком нетривиальная», чтобы уверенно предсказывать победителей. «Даже в отношении Сергея Бебенина — лидера «Единой России» в Ленобласти — не берусь сказать, выиграет он или проиграет. То же самое и в отношении лидеров фракций. Когда были выборы по одномандатным округам, была понятна электоральная значимость, можно было судить о человеке. А эти люди раз за разом проходят по партийным спискам, избиратели забывают их», — пояснил Юрий Светов.

Спасибо Дрозденко и праймериз

Политолог Станислав Еремеев, напротив, заявляет о безоговорочном доминировании партии власти на политическом небосклоне и не ждет неожиданностей. «Вопрос только в том, с какой долей преимущества «Единая Россия» победит», — подчеркивает эксперт.

По его мнению, жители Ленинградской области голосуют не столько за ту или иную партию, сколько за программу той команды, которой управляет сегодня губернатор Александр Дрозденко. «Думаю, что это закономерный успех, потому что и позапрошлые муниципальные выборы, и прошлогодние муниципальные показывают, что сегодня в области создана достаточно эффективная управленческая команда. Не вижу оснований для каких-то потрясений», — заявил Еремеев в беседе с корреспондентом агентства.

Политолог отмечает, что доминирование команды губернатора оставляет для политических оппонентов «Единой России» лишь небольшое электоральное поле. «Если из 50 мандатов представители других политических партий получат хотя бы одну десятую часть — это будет большой успех», — говорит Еремеев.

Эксперт особо подчеркивает положительный эффект от праймериз, за счет чего агитационная кампания «Единой России» получила возможность стартовать еще весной. «Думаю, многие политические партии были не правы, что поспорили с избирательным законодательством и не использовали право проведения праймериз как начало большой развернутой предварительной кампании», — отметил Станислав Еремеев.

О предопределенности уверенной победы партии власти заявляет и политолог Дмитрий Солонников. «Как говорят социологи, нет на сегодняшний день запроса на какие-то серьезные изменения. Электорат не хочет чего-то нового. Песня Цоя «Перемен требуют наши сердца» сейчас не актуальна — сердца требуют не перемен, а обещания стабильности. Поэтому голосовать, прежде всего, будут так, чтобы сохранить нынешнюю ситуацию, а еще лучше — вернуться к ситуации середины 2000-х, с постепенным ростом благосостояния, ожиданиями лучшего послезавтра. Понятно, что в нынешней кампании «Единая Россия» является безоговорочным фаворитом», — считает специалист.

Юридическая война

Отмечают эксперты и достаточно спокойный тон нынешней кампании. «Это тот случай, когда ситуация в обществе говорит о том, что наши избиратели спокойно рассматривают дискуссию разных политических сил», — считает Станислав Еремеев.

А Юрий Светов справедливо добавляет, что активной агитационной кампании, если не считать расстановки вдоль дорог огромных щитов «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР, в Ленобласти также не наблюдается.

Как поясняет, в свою очередь, Дмитрий Солонников, кампания 2016 года — малобюджетная, денег на эти выборы тратится заметно меньше. И основные схватки, по его словам, происходят не на улицах и в дебатах, а при подаче заявлений и жалоб друг на друга. Правда, и этого не так много, что подтверждают данные областного избиркома.

«Эти выборы — прежде всего, выборы юристов. Вопрос документов, вопрос снятия по тем или иным основаниям, вопрос защиты и возвращения в предвыборную гонку. Нет яркой агитационной кампании, неожиданных ходов в медиа, сбросов серьезных или неожиданных компроматов. Того, чем славились предыдущие кампании, когда выливалась грязь компроматов на кандидатов, а безумные обещания и красивые лозунги выносились на страницы газет и на телевидение, сейчас практически нет», — констатирует Солонников.

Что останется оппозиции?

Депутатские мандаты в новом Заксобрании Ленинградской области, судя по всему, распределятся совершенно не так, как в предыдущем созыве. Непарламентские партии в ЗакС не попадут, считает Дмитрий Солонников. А «Единая Россия» будет пытаться получить «контрольный пакет» или чуть больше за счет одномандатников. На втором месте по числу депутатов окажутся, по его мнению, коммунисты, затем ЛДПР и «Справедливая Россия».

«У КПРФ есть стабильный электорат, и он никуда не денется, поэтому они имеют шанс получить поддержку. ЛДПР имеет поддержку на федеральном уровне, и это может сыграть роль. «Справедливая Россия» на сегодняшний день выглядит несколько уставшей партией. У них не так хорошо с федеральной поддержкой, и многие говорят, что шансы преодоления 5%-ного барьера на федеральном уровне будут достаточно проблематичны, хотя в нашем регионе этот барьер, я думаю, они преодолеют», — полагает эксперт.

Может показать лучшие, чем раньше, результаты партия «Яблоко», предполагает Солонников, но 5%-ный барьер она не осилит. Так же, как не перейдет его и партия «Родина», которая недавно по решению ЦИК вернулась в бюллетени на выборах в Ленобласти. «В этом отношении для большинства партий участие в избирательной кампании не столько возможность победить, сколько о себе заявить. Участие в выборах для них — уже победа», — отметил политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Станислав Еремеев также согласился с коллегами в том, что барьер не смогут преодолеть какие-то другие партии, помимо тех, что уже представлены в Заксобрании Ленобласти.

«Партия «Яблоко» за эти годы потеряла привлекательность для того «ядерного» электората, который у нее был, поэтому, скорее всего, она не попадет ни в Госдуму, ни в ЗакС. Тот характерный тренд последних лет — рост запроса на справедливость, который реализуют коммунисты — даст им возможность сохранить второе место. Хотя по стране ЛДПР достаточно четко дышит им в спину. Количество мандатов, которые получат коммунисты и ЛДПР, будет примерно одинаково. Это вопрос последней недели, борьбы за не определившихся. «Справедливая Россия» — это четвертая сила, которая будет представлена. Те, кто работал с избирателями в течение года, попадут в ЗакС, потому что электорат повзрослел и будет выбирать по делам», — считает Еремеев.

Договорная игра или трезвая оценка?

В целом солидарен с таким прогнозом распределения мест в парламенте и Юрий Светов. При этом он подмечает, что отдельные кандидаты от ЛДПР вообще не ведут никакой кампании, тогда как «традиционные надежды либерал-демократов, что их вытащит за собой Жириновский, и можно почти ничего не делать, не совсем сбываются — на этот раз в кампании играет роль личное участие кандидатов».

«Справедливая Россия» и «Яблоко», по его мнению, на нынешних выборах сильно ориентированы на Петербург, а Ленобласть находится в забвении. Ну и деятельности партии «Яблоко» в регионе тоже не заметно. Поэтому «кандидаты от коммунистов и список коммунистов — более реальные претенденты на второе место в (областном) парламенте, чем «Справедливая Россия», «Яблоко» и ЛДПР», полагает Светов.

«Есть ощущение о наличии договоренности четырех парламентских партий перед выборами о том, что они оставили определенные округа друг другу и не выдвигают там сильных кандидатур», — добавил эксперт.

Схожую точку зрения озвучил и Станислав Еремеев. Но, по его мнению, она связана с объективной расстановкой сил и их адекватной оценкой участниками кампании.

«Я не вижу появления ярких оппозиционных партий, которые вели бы широкую активную избирательную кампанию на территории региона. Такое ощущение, что все её участники уже на старте согласились с тем, что есть явный лидер, и у всех появились лишь скромные задачки. Не думаю, что увидим много новых лиц в составе Законодательного собрания Ленобласти от оппозиционных партий», — считает он.

Новые «звезды»

Однако в целом парламент региона обновится не меньше, чем на половину, прогнозируют опрошенные эксперты. В большей степени за счет «Единой России», которая сама ратовала за свежую кровь. На это «есть общественный запрос», говорит Юрий Светов.

Напомним, что выборы в Заксобрание Ленобласти пятого созыва проходили 4 декабря 2011 года по смешанной системе. Из 50 избранных парламентариев 26 были депутатами Законодательного собрания предыдущего созыва. Четыре фракции парламента были представлены 31 единороссом, восемью «эсерами», пятью коммунистами и четырьмя либерал-демократами.

Как отметил Дмитрий Солонников, в будущем ЗакСе в любом случае появятся совершенно новые фигуры, поскольку значительно обновились списки всех парламентских партий.

«Лидер списка ЛДПР Дамир Шадаев — ярчайшая фигура. Дмитрий Василенко от «Единой России», который пройдет без сомнения. Это новые «звезды» нашего парламента. Они должны серьезно изменить расклад в Законодательном собрании и взаимоотношения ЗакСа и губернатора. Без сомнения, пройдут лидеры фракций. Бебенин пройдет, но вряд ли останется спикером. При этом Василенко, без сомнения, будет претендовать не просто на должность депутата Законодательного собрания, а на пост спикера или сенатора», — предсказал Солонников.

Обновится ЗакС не только в персональном, но и в организационном смысле. Напомним, что новый созыв будет работать по другой структуре: вместо пяти заместителей председателя будет лишь один вице-спикер, число постоянных комиссий сократится с 13 до 11. На постоянной основе, с заработной платой, будет работать только половина народных избранников.

Побороться за места в ЗакСе Ленобласти 18 сентября смогут «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и недавно вырвавшая себе такое право партия «Родина».