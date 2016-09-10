



Александр Горбаруков ИА REGNUM Учение едино, оно непобедимо

Словечко «зюганоид» придумали либералы. Хотели долбануть по врагу, а попали в своих союзников. Настоящих коммунистов словечко не задело никак, а вот к вырожденцам приросло намертво. И пришло время развести эти слова навсегда.

Коммунист — это высокий человек. Зюганоид — это прохиндей и приспособленец.

Коммунист идёт в политику, чтобы изменить мир. Зюганоид идёт в политику, чтобы жить не работая.

Коммунист вовлечён в социальное творчество. Зюганоид греет задницу в гнездилище вырожденцев, в лавке «Купи-продай».

У коммуниста слова не расходятся с делом. Зюганоид — это пустое трепло.

Коммунист несёт правду в мир, даже если она горька и ему самому неудобна. Зюганоид правдой манипулирует. Его цель — орать о несправедливости и присваивать голоса.

Коммунист неподкупен. У зюганоида всё на продажу: права народа, советское прошлое, интересы страны.

Коммунист пытается разобраться в причинах распада СССР. Зюганоид тупо славит застой. Он отрицает все червоточины, приведшие к катастрофе.

Коммунист изучает и обновляет марксизм. Его вдохновляют философские горизонты. Зюганоид изучает сферу недвижимости, шопинга и ресторанного сервиса. Его интересуют перспективные инвестиции.

Для коммуниста коррупционная среда невыносима. Для зюганоида — это среда обитания. Он в ней, как рыба в воде.

Для коммуниста сегодняшнее бесправие, отсутствие правозащиты — это беда. Для зюганоида — это подарок. Он может воровать и мошенничать, прикрываясь депутатским мандатом и связями.

Коммунист боится потерять лицо. Для зюганоида такой проблемы не существует. Он готов на любую подлость ради денег и приобщения к власти. И по этой дороге он дойдёт до окончательно предательства — вступит в союз с народофобами и предателями. И он уже это сделал.

Коммунист никогда бы не протянул руку либероиду. Зюганоид с либероидом заключили союз. Они стремятся создать такую систему порабощения и оболванивания, где все надежды угаснут.