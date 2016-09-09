



lacazadelpredator.com Хищник

В 1987 году конкурс на лучшую образину, созданную кинематографом, выиграло внеземное существо из фантастического триллера «Хищник». Это космическое отродье принесло фильму «Оскар» и подтвердило старое правило: чем лучше злодей, тем лучше картина.

Сценарий «Хищника» продюсеры студии «Гордон-Сильвер-Дэвис» обнаружили на полу своего офиса. Авторы просунули его под дверь. У братьев-близнецов Джима и Джона Томасов не было своего агента, и поэтому они применили такой приём. В принципе, их герои, коммандос, использовали схожую тактику. У них было правило: «В помещение нужно входить вдвоём: сначала — граната, потом — ты».

Концепт. «Хищник»

История про инопланетного монстра, прилетевшего поохотиться на людей, произвела на продюсеров сильное впечатление, и они договорились о постановке с компанией «ХХ век — Фокс».

На главную роль пригласили Арнольда Шварценеггера, которому в сценарии всё понравилось, кроме одного. Его герой-одиночка напоминал героев Сильвестра Сталлоне, победивших уже, кажется, всех плохих людей на земле. В Голливуде шутили, что скоро Сталлоне будет сражаться с пришельцем.

Цитата из к/ф «Хищник». реж Джон МакТирнан. 1987. США Отряд коммандос майора Алана «Датча»

Шварценеггер попросил близнецов придумать ему отряд. Так появилась группа колоритных парней. Жующего пулемётчика и «сексуального тираннозавра» Блэйна сыграл Джесси Вентура, рестлер, ветеран вьетнамской войны и будущий губернатор Минессоты. Гранатомётчика Пончо — Ричард Чавес, тоже ветеран вьетнамской войны. Связиста-шутника Хокинса — сценарист Шейн Блэк, автор «Смертельного оружия» и будущий автор «Последнего бойскаута». Сержанта Мака — Бил Дьюк, злодей из «Коммандос». Индейца Билли — Сонни Лэндэм, драчливый представитель племени чероки, к которому на съёмках был приставлен телохранитель (с задачей — защищать от него людей). И, наконец, коварного цэрэушника Диллана — Карл Уэзерс, легко узнаваемый после роли чемпиона-неудачника в «Рокки».

Важную роль исполнил многоствольный пулемёт М134 «Миниган», который в фильме называют «Старушка Боль». Он устанавливается на вертолётах и в качестве ручного оружия не используется. Ему нужен внешний источник питания, а не энергия газов, как в обычном ручном пулемёте. Но в кино всё возможно — было бы зрелищно. На съёмочной площадке проблему питания решили просто. Между ног «сексуального тираннозавра» протягивали кабель, и после этого «Старушка Боль» сносила ближайшие джунгли. Весь боезапас она выстреливала за двадцать секунд. Такой уж у неё болтливый характер.

r-l-x.de М134 «Миниган». Съемки

Ставил «Хищника» 36-летний Джон Мактирнан, для которого это был второй фильм. Его дебют, «Бродяги», неплохо приняли в Каннах.

Натурные съёмки проходили на границе Мексики и Гватемалы. Работа началась ещё до того, как на площадке появился Шварценеггер, занятый в другом фильме. На общих планах его подменял дублёр.

Натаскивал актёров бывший спецназовец Гарри Голдман: будил всех в половине шестого утра и гонял по джунглям. А однажды вывез за пятьдесят миль от лагеря и потребовал вернуться обратно самостоятельно. Так пробуждался командный дух.

Первый костюм хищника оказался неудачным. Это было невысокое одноглазое существо, смахивающее на египетского бога Анубиса. От него пришлось отказаться. Сшили этот костюм для Жана-Клода Ван Дамма, который в нём неимоверно страдал. Когда монстра забраковали, он вздохнул с облегчением и уехал домой.

monsterlegacy.net Костюм «Хищника». Съемки

Второго хищника в лихорадочной спешке создавал дизайнер Стэн Уинстон, работавший на фильмах «Чужие» и «Терминатор». Обратиться к нему порекомендовал Шварценеггер. Уинстон придумал своего монстра во время полёта в Японию на премьеру «Чужих». Он показал рисунок сидящему рядом Джеймсу Кэмерону, и тот посоветовал добавить жути в виде челюстей с шевелящимися жвалами, как у насекомых и ракообразных. Это стало его интеллектуальным вкладом в проект.

В финальной сцене, когда хищник снимает маску, у Голландца, героя Шварценеггера, вырывается: «Ну и уродливый же ты ублюдок!» Эта фраза по сей день украшает разговорную речь.

monsterlegacy.net Хищник. Съемки

Новый воин-гуманоид должен был выглядеть исполином. С этой художественной задачей гармонировал темнокожий актёр Кевин Холл, чей рост составлял два метра десять сантиметров. Он очень пластично двигался в костюме хищника и отлично вписался в команду, как скромняга и весельчак. Его лицо можно видеть в финале. Он играет пилота вертолёта.

На создание спецэффектов было потрачено два миллиона долларов. Специалисты студии «P/Гринберг», которая прославилась в области телерекламы, немало способствовали успеху фильма. Появление монстра среди джунглей в полупрозрачном виде или из воды в блеске электрических разрядов, а так же другие эпизоды, заставившие публику волноваться, — это их рук дело.

Цитата из кф «Хищник». реж Джон МакТирнан. 1987. США В огне

Съёмки в Мексике редко обходятся без сюрпризов. Не обошлось и в тот раз. В отеле вышла из строя система очистки воды, а постояльцам про это не сообщили. В итоге диарея настигла всех. Как вспоминал Шейн Блэк, актёры напряжённо ждали команды «Снято!», чтобы рвануть в известном направлении. Оттого и лица в кадре у всех измождённые и свирепые.

Критики разругали картину, но это не помешало ей принести сто миллионов долларов прибыли и стать классикой мирового кино.

ИА REGNUM напоминает, что «Хищника» можно увидеть на большом экране в рамках ретроспективы организованной компанией «Иноекино»