В конце августа Соединенные Штаты и Индия провели встречу с целью усиления борьбы с терроризмом и улучшения сотрудничества путем расширения обмена разведывательными данными.

Афганистан

Выступая после завершения второго американо-индийского стратегического диалога в Нью-Дели, государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявили, что обе страны подтвердили свою готовность преследовать в судебном порядке террористов, совершивших нападения на индийскую территорию, в том числе в 2008 году, когда во время акции протеста в Мумбае погибли 172 человека, и в январе 2016 года — нападение на базу ВВС Патханкот. Индия винит в этом группировки, связанные с Пакистаном.

Глава МИД Индии Сушма Сварадж во время выступления на совместной пресс-конференции с Керри, а также министром торговли США Пенни Прицкер и ее индийским коллегой заявила, что обе стороны договорились о «срочной необходимости закрыть доступ к безопасным убежищам для террористических сетей на территории Пакистана» и «о том, что Пакистан должен делать больше, чтобы привлечь виновных к ответственности как можно быстрее».

Обсуждался приграничный экстремизм, с которым Индия и ее соседи сталкиваются на границах с Пакистаном. «Мы согласились, что страны не должны поддерживать двойные стандарты — такие, как раздел на категории: хорошие и плохие террористы», — сказала Сварадж.

Керри заявил, что США «стоят на стороне Индии против всего терроризма независимо от того, откуда он происходит». И убеждал, что говорил недавно с пакистанскими чиновниками о «необходимости лишить террористические группы убежища в Пакистане». В частности, он назвал «Сеть Хаккани», которая базируется в Афганистане, и «Лашкар-э-Тайба», которую больше всего обвиняют в нападениях на Индию.

«Очень важно, чтобы Пакистан вместе с другими странами присоединился к решению этой проблемы. В последние недели и месяцы они двигались к этому более решительно», — сказал Керри.

Переговоры 30 августа проходили на фоне растущей напряженности в спорном регионе Кашмир, предмете длительной борьбы Индии и Пакистана. Это были одни из самых крупных протестов в индийском Кашмире за последние годы. С начала июля не менее 68 мирных жителей были убиты и тысячи ранены в одном из районов Гималаев, который контролируется в основном правительственными силами.

30 августа индийские власти отменили комендантский час в некоторых районах Кашмира. Но затем вновь ввели его в главном городе региона после того, как в нескольких районах вспыхнули антииндийские протесты.

Сварадж говорит, что Индия готова к открытой дискуссии по Пакистану, но трудно вести такой диалог, в то время как страна остается мишенью для базирующихся в Пакистане группировок.

США постоянно призывают к диалогу между Индией и Пакистаном — эту же убежденность Керри подтвердил и на встрече с индийским советником по национальной безопасности Аджитом Довалом. Стороны договорились перезапустить трехсторонний диалог с Афганистаном по поводу будущих отношений, а также подписали соглашение о противодействии кибератакам. Страны также подтвердили обязательства активизировать сотрудничество по вопросам изменения климата и развития экологически чистой энергии, в том числе продвигаться вперед в деле строительства шести атомных реакторов американской фирмой Westinghouse.

Между тем в афганской провинции Гильменд, недалеко от печально известного бастиона Кандагар, бушует борьба между талибами и правительственными войсками. Правительство в Кабуле стоит на хрупком разделении власти между бывшими политическими соперниками: президентом Ашрафом Гани и «генеральным директором» — премьер-министром Абдуллой Абдуллой.

Визит Керри в Индию обеспокоил Афганистан. За несколько дней до него бывший президент Афганистана Хамид Карзай посетил Нью-Дели и дал множество интервью о решении премьер-министра Нарендры Моди бороться с силами Пакистана в Белуджистане [административный центр Белуджистана — Кветта — находится вблизи границы с Афганистаном, на дороге в Кандагар], и поддержал призыв к большей военной помощи со стороны Индии афганским вооруженным силам (Индия предоставила Афганистану четыре вертолета Ми-25 российского производства в декабре прошлого года).

В то время как Керри находился в Нью-Дели, руководитель армии Афганистана генерал Кадам Шах Шахим встретился с индийским генералом Далбиром Сингх Сухагом. Шахим посетил столицу «для усиления военного и военно-технического сотрудничества» между двумя странами. Встретился с афганскими курсантами (около 800 юношей обучаются в Индии). В начале августа высокопоставленный командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон также посетил Нью-Дели с целью обсуждения со своими коллегами в индийском оборонном ведомстве дальнейшей индийской военной помощи и потенциальной роли страны в регионе.

Предполагается, что трехсторонний диалог Афганистан — Индия — США произойдет на предстоящем заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. По мнению аналитиков, эта новость отозвалась значительным недовольством в Пакистане, в частности, в среде военных, которые активно работают на подрыв индийских интересов в Афганистане.

Ситуация с безопасностью в Кабуле остается крайне неустойчивой. На юге страны талибы добились значительных успехов в Гильменде — крупнейшей провинции. Здесь афганская полиция и армия потерпели полный крах. Борьба за Гильменд была проиграна после другой — в Кундузе. Потеря обеих территорий и людей вынудила США в первый раз (за более чем десятилетие) развернуть свои бомбардировщики дальнего радиуса действия Б-52, чтобы помочь афганским вооруженным силам. Помимо талибов, появились банды исламистов, которые ассоциируют себя с ИГ (запрещена в России) — конкретно в области возле Нангархар.

Наступление талибов происходит на фоне перегруппировки их руководства. Больше всего борющиеся за власть, по слухам, обсуждают одну тему: необходимо ли вести переговоры о долгосрочном политическом урегулирование с Кабулом, или нет.

Политика Афганистана в Индии — один из его самых больших успехов, переживших изменения в правительстве, и, возможно, наиболее важный результат деятельности за пределами страны. Индия потратила свыше $3 млрд на помощь и проекты в области развития Афганистана и планирует сделать гораздо больше. В июне этого года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Герат, в декабре 2015 года — Кабул, чтобы открыть новое, построенное за счет Индии, здание парламента. Гани поблагодарил Индию за «ценную помощь» во время «трудных времен для его страны». «Мы связаны тысячами нитей», — ответил Моди.

Сейчас Индия поддерживает Кабул практически во всех его политических начинаниях, но было время, когда и при Гани, и при его предшественнике Хамиде Карзае Нью-Дели и Кабул не вели встреч с глазу на глаз. Во времена Карзая Индия и Афганистан были в ссоре — президент Афганистана пытался предпринять шаги в направлении Пакистана и стремился принести мир вдоль границ по Линии Дюранда [практически не размеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном]. В 2011 году Карзай назвал Индию «другом», но пошел еще дальше и назвал Пакистан «братом-близнецом» Афганистана. «Пакистан страдает от той же угрозы (терроризма) … даже больше, чем мы. Индия, к счастью, от него страдает лишь изредка», — сказал Карзай в Нью-Дели на мероприятии с участием тогдашнего министра иностранных дел Индии С. М. Кришны и посла Пакистана в Индии Шахида Малика.

Гани начал свое пребывание на посту положительными реверансами в сторону Исламабада. Но отношения быстро пошли на спад после участившихся атак на Кабул и другие районы. Гани в последние месяцы просто призывает Пакистан усмирить талибов вместо того, чтобы привести их к мирным переговорам.

В то же время Индия сформулировала свою собственную дипломатическую позицию, оказывая дополнительное давление на Пакистан. Кроме диалога с Афганистаном, Нью-Дели проводит трехсторонние обсуждения разных вопросов с Афганистаном и Ираном, где обсуждаются, например, такие проекты, как порт Чахбехар [крупнейший в Иране после Бендер-Аббаса, один из ключевых элементов транспортного коридора «Север — Юг»]. Эти трехсторонние дискуссии происходят на фоне другого партнерства в регионе: китайско-пакистанских отношений и экономического коридора (КПЭК), где Пекин планирует инвестировать в каждое направление пакистанской экономики, от порта Гвадар в Белуджистане до оккупированного Кашмира. Для Индии поднять вопрос о Белуджистане (насколько действенна политика в этом регионе или нет, это другой вопрос) и напомнить Пакистану, что он занимает Кашмир, — зайцы, которых нужно убить одним выстрелом, но только время покажет, насколько хорошо подготовились в Нью-Дели, чтобы решить эти задачи.

Индия должна приложить больше усилий в ответ на некоторые из военных просьб Кабула, по крайней мере, на те, которые не требуют перевозки тяжелого вооружения: мобильные мосты, грузовые автомобили, бронемашины и легкие самолеты. Нельзя отрицать, что, несмотря на то, что США и Индия не могут сойтись во всех аспектах афганской политики, Вашингтон открыл дверь для дальнейшего индийского влияния и создает условия для двустороннего сотрудничества во имя стабильности в Афганистане и для противодействия сотрудничеству Пакистан — Китай.

Например, в конце августа был подписан индо-американский «Меморандумо логистике», который позволит использовать определенные военные базы обеих стран для «дозаправки и пополнения», параллельно индийские вооруженные силы обмениваются опытом со своими американскими коллегами в оперативном плане. После США Индия — крупнейший владелец тяжелых самолетов C-17 Globemaster. Наряду с этим, она также работает с самолетами C-130 и CH-47 Chinook, а также вертолетами AH-64 Apache. Меморандум может помочь странам играть более активную роль в Афганистане. Для США, в частности, это значит, что их авиация может обслуживаться на базах Индии.

Все эти дипломатические инициативы, кажется, прокладывают путь к осторожному, но прочному взаимодействию в будущем. Теперь дело Нью-Дели решить, сколько откусить от пирога, предлагаемого Кабулом и Вашингтоном.

По материалам Washington Post и The Diplomat