В сентябре прошлого года первая такая конференция, созванная по инициативе Антиглобалистского движения России (АДР) и получившая название «Диалог наций», прошла в московском «Президент-отеле».

wn.com Флаг Страны Басков

Антиглобалисты (они же, по меркам западной прессы, — сепаратисты) собрались тогда со всего мира: были представители Северной Ирландии, стремящейся развязаться с британской короной, Гавайских островов, которым не нравится статус штата США, Западной Сахары, частично оккупированной Королевством Марокко, северной Италии (Ломбардии — прежде всего), Страны Басков и Каталонии, Восточной Украины…

«Представители «наций без государственности» были приглашены в Москву антиглобалистами для того, чтобы начать обмен мнениями, — заявил испанскому изданию El Confidencial участник прошлогодней встречи, приглашенный и на нынешнюю, секретарь по международным вопросам общественной организации «Каталонская солидарность» Энрик Фольч. — Каждый из нас имел возможность свободно выступить и показать, как строится борьба за независимость представляемого им народа. И открыть для всеобщего обозрения те процессы подавления национального самосознания, которые регулируются и направляются правительствами титульных государств. Мы показывали фотографии и статьи нашей прессы и обсуждали все без излишнего пафоса и шума».

«Целью нашей конференции было акцентировать внимание на процессах, идущих в Каталонии, Ломбардии, Техасе… Тех самых, что являются ни больше ни меньше — попыткой реализовать право нации на самоопределение», — цитирует испанское издание главу АДР Александра Ионова. И добавляет уже от себя: «Российский деятель считает, что проблемы угнетения наций в разных странах мира в принципе одинаковы, но внешне могут иметь различные формы проявления. Например, военная оккупация в Западной Сахаре и Северной Ирландии. Или создание экономической зависимости. Образцами в этом случае могут служить Каталония и Пуэрто-Рико, имеющие огромные долги, первая — перед испанским правительством, вторая — перед США».

Фактически, по мнению El Confidencial, заявленной целью форума в московском «Президент-отеле» является содействие сепаратизму. Это тревожит западные СМИ и спецслужбы государств, имеющих на своих территориях такие «болевые точки».

«Кремль с начала второго десятилетия XXI века резко активизировал свою дестабилизирующую деятельность, — считает испанский автор Даниэль Ириарте. — Здесь и рост числа кибератак, использование шпионов, финансирование партий, выступающих против европейской системы. К последним можно отнести «Народный фронт» во Франции, мадьярскую «За лучшую Венгрию» (она же — «Йоббик»), «Золотую Зарю» («Хриси Авги») в Греции», — делится с читателями своими мыслями аналитик.

«(Владимир) Путин считает эти политические силы инструментами, с помощью которых удобно манипулировать общественным сознанием для создания трещин в общеевропейском теле, чтобы оно впоследствии взорвалось», — сказал вице-президент США Джо Байден в своей знаменитой речи 2014 года.

«Многие политологи рассматривают «конференцию сепаратистов» как часть широкой программы, направленной на посев зерен раздора между западными странами, особенно это касается США и членов Евросоюза», — уверяет американский журналист Мичел Кейси, ищущий связи между российским правительством и дестабилизирующими движениями в западных странах. — Я не готов сказать, известно ли президенту Путину о состоявшейся конференции и готовящейся новой, или просто кому-то в правительстве показалось, что лидеру РФ это может понравиться. В любом случае все организовано максимально четко, ясно и без каких-то размытостей и темных пятен. Российское правительство выделило на это мероприятие 2 миллиона рублей. Проведя их через некий «Национальный фонд по продвижению патриотических и военных проектов». А Кремль с удовольствием взирает на то, как сепаратисты, повстречавшиеся год назад в Москве, с рвением и упоением решают задачу усиления центробежных тенденций на местах».

«Россия не со всеми апологетами независимости ведет игру одинаково, — замечает Ириарте. — В отличие от открытых платежей «Народному фронту"или «Золотой Заре», финансовая поддержка движений в других странах Европы и США нигде официально не светится, и определить ее существование можно только по тому, как нарастает напряженность в отношениях индепендентистов с центром».

По мнению испанца, нет никаких сложностей с добычей доказательств того, что АДР — подконтрольная правительству России организация: «Ее лидер Ионов — член ультраправой и ультранационалистической партии «Родина», основанной вице-премьером Рогозиным. Плюс он входит в руководящий совет движения «Антимайдан», поддерживающего свергнутого украинского президента Виктора Януковича». Список улик на этом исчерпан, однако большего, видимо, никому и не требуется. Как говорится,"у джентльменов карты не проверяют, джентльменам верят на слово».

При этом, по мнению Мичела Кейси, «сама по себе АДР не выглядит крупной структурой, практически ни одна из других заметных политических фигур, кроме Рогозина, нигде не продемонстрировала связи с ней. Однако в апрельском докладе британского аналитического центра Chatham House можно найти утверждения, что АДР — неправительственная организация, созданная правительством России как элемент продвижения «мягкой силы» Москвы».

По словам упоминавшегося выше каталонского деятеля Энрика Фольча, в России сепаратистских движений не существует — «это проблема, придуманная Западом и старательно им поддерживаемая для того, чтобы показывать, что русские придерживаются политики двойных стандартов, поддерживая национальные движения в других странах и подавляя в своей».

«Если вы, идя по Техасу, взяли в руки его флаг — это уже расценивается как сепаратизм и поддержка идеи независимости данного штата. Но если вы в Татарии или Чечне поднимете их флаги, никому и в голову не придет назвать вас сепаратистом или индепендентистом, — утверждает Фольч. — А если кто-то и догадается до такого, его просто высмеют и предложат помощь психиатра. А вот Новороссия в ее отношениях с Киевом — это почти наш вариант. Как Каталония — не Испания, так и Новороссия — не Украина».

Вторая конференция «Диалога наций» откроется в Москве 25 сентября. Ожидается приезд 16 делегаций. Каких — испанское издание заявляет, что не располагает об этом информацией. Хотя не сомневается, что наверняка приедут люди, представляющие Каталонию, Страну Басков, Шотландию, Ломбардию, Пуэрто-Рико, Техас, Гавайи, Западную Сахару. Кто-то подъедет от Азии («там же есть Тибет, Синьцзян, Пенджаб»).

Кейси считает, что трудно переоценить важность этой конференции, ведь собирается она с далеко идущей целью «поддерживать и усиливать сепаратистские настроения и попытки нарушить стабильность каких-нибудь государств, где это возможно».

«Постараться отделить одну-две звучные области в западных странах, например, Шотландию или итальянскую область Венето, — размышляет аналитик. — Прямо сейчас, конечно, такое не получится, но раскачать за пять-семь лет — вполне возможно. В Техасе вопрос о выходе из Штатов удалось даже втолкнуть в программу местной ветви республиканцев. Через несколько лет можно ожидать появления этого пункта в программе «большой» партии. Участники московского «Диалога наций» не скрывают, что такие шаги им нравятся. И именно за этим они и собираются в столице России».