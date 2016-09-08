Сегодня, 8 сентября, указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева премьер-министр Карим Масимов был отправлен в отставку и назначен на должность главы Комитета национальной безопасности. Об этом Назарбаев сообщил во время встречи с руководящим составом КНБ. Президент также отметил, что теперь уже бывший председатель КНБ Владимир Жумаканов назначен на пост советника президента Казахстана. А пост главы Кабинета министров временно занял первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев.

akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Карим Масимов (справа) во время посешения Комитета национальной безопасности

Отставка премьер-министра Карима Масимова была ожидаемой. К примеру, в конце августа казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в одном из интервью заявил, что уже в скором будущем казахстанцы увидят сценарий, где будет «разыгран вотум недоверия правительству». В интервью корреспонденту ИА REGNUM политолог пояснил, что отставка правительства и премьер-министра при этом ничего, по сути, не изменит, поскольку в стране неэффективен сам государственный аппарат. Единственное, чего можно будет добиться отставкой премьера — снятия психологического напряжения и сброса того негатива, который накопился у общества от деятельности нынешнего Кабинета министров.

В общем, разговоры о кадровых перестановках усиливались с каждым днем, что в принципе традиционно для Казахстана, поскольку в стране любые рокировки наверху как правило совершаются в осенний период.

Неожиданным стал только факт назначения Масимова на должность председателя КНБ. Это решение президента стало сюрпризом как для политиков, так и для экспертов, к которым корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием.

Назарбаев убил двух зайцев одним выстрелом

По мнению Данияра Ашимбаева, отставка и назначение Карима Масимова произошли сегодня, а не 9 сентября на расширенном заседании правительства, как ожидалось, по нескольким причинам, одной из которых является спасение Масимова из-под того вала критики, который должен был на него обрушиться на правительственном заседании.

ИА REGNUM: Почему все произошло на день раньше?

Были ожидания, что Масимов будет не переведен на другую работу, а снят за провалы в работе. Но президент переиграл ситуацию и вывел Масимова из-под огня. То есть те негативные оценки его работы в данном контексте не принимались во внимание. Сама же по себе конфигурация достаточно интересна. Критика правительства в последнее время была просто огромной.

Новая же должность Масимова на данный момент вызывает в основном иронические комментарии. Кто-то сегодня сказал, что «в последнее время Масимов во время своей поездки по регионам изучал систему безопасности аэропортов и, видимо, президент обратил на это внимание и решил использовать опыт, приобретенный премьером».

Если же без шуток, то вопрос этот более серьезный. В нынешней ситуации, когда происходит рост экстремизма, терроризма, КНБ находится в центре внимания. Прежний его председатель Владимир Жумаканов — кадровый специалист с большим опытом работы. Но ему не хватало политического веса. Кроме того, напомню, что в свое время ряд полномочий КНБ был серьезно урезан — по борьбе с наркобизнесом, по борьбе с экономическими преступлениями и т. д. Те направления, которые сегодня крайне важны с точки зрения борьбы с финансированием терроризма. И, несмотря на то, что КНБ в последнее время достигли больших успехов — я имею в виду обезвреживание террористических группировок — президент счел необходимым усилить Комитет нацбезопасности, убив одним выстрелом двух зайцев: трудоустроить бывшего премьера (а это традиционно у нас является самой большой головной болью) и поставить во главе КНБ политического тяжеловеса, поскольку Масимов, несмотря на всю критику в его адрес, человек достаточно влиятельный и имеющий входы-выходы в нужные кабинеты как в Казахстане, так и за рубежом.

ИА REGNUM: Но КНБ — это орган национальной безопасности. Карим Масимов является экономистом. Справится ли?

КНБ занимается контрразведкой, защитой, если не ошибаюсь, государственного строя и обеспечением внутренней безопасности в других силовых структурах. В данном случае борьба с экстремизмом и терроризмом являются основным направлением. Но если мы посмотрим на историю суверенного Казахстана, то президент, выбирая руководителей спецслужб и других силовых органов, не всегда руководствовался их образованием. К примеру, тот же Нуртай Абыкаев (председатель КНБ в 2010—2015 гг. — ИА REGNUM ) по образованию инженер. Булат Баекенов (председатель КНБ в 1991—1993 гг. — ИА REGNUM ) — партийный работник и так далее. Так что здесь вопрос не в специальности, а в политическом весе и общем кругозоре. К тому же не стоит забывать, что для силовых органов Масимов не последний человек. Он, будучи премьером, затем руководителем Администрации президента, а затем снова премьером, достаточно активно взаимодействовал с силовыми органами. Его выдвиженцы сидят на постах и секретаря Совета безопасности, и заместителя руководителя Администрации президента, образовав таким образом новый треугольник. К тому же, одно время ходили слухи, что в молодости Масимов имел отношение к советской разведке, но из-за распада СССР не успел сделать карьеру на этом поприще. Поэтому это назначение для него вполне комфортное.

ИА REGNUM: Временно исполняющим обязанности премьера-министра назначен первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев. Какова вероятность, что из ВРИО он станет полноценным премьером?

На данный момент Сагинтаев является наиболее реальным кандидатом на пост премьер-министра, поскольку у него есть большой опыт. И кандидатура Сагинтаева устраивает большинство игроков. Кроме того, с его участием не было ни политических, ни коррупционных скандалов. Другое дело, что он — не самая харизматичная фигура. Думаю, что вероятность его назначения составляет 60%. Традиционно президент должен сначала обсудить его кандидатуру с партией, потом внести предложение в парламент, но учитывая, что время поджимает, назначение произойдет в начале следующей недели. Безусловно, есть и другие кандидаты. В кулуарах назывались имена Умирзака Шукеева (председатель правления Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» — ИА REGNUM ), вице-премьера Дариги Назарбаевой, министра обороны Имангали Тасмагамбетова, акима (губернатора) Кзыл-Ординской области Крымбека Кушербаева и первого зампреда партии «Нур Отан» Мухтара Кул-Мухаммеда. Поэтому остается только ждать, какое решение примет президент. Но мне кажется, что вариант Сагинтаева является основным.

ИА REGNUM: Сегодня в отставку был отправлен не только Карим Масимов, но и премьер-министр Армении Овик Абрамян. Это простое совпадение?

Я не думаю, что в Казахстане кто-либо внимательно следит за изменениями в правительстве Армении.

Я думаю, что вопрос с Масимовым решался не сегодня и не вчера. Но был отложен до того как наступит прояснение ситуации в Узбекистане, поскольку вероятность возникновения дестабилизации на южных границах Казахстана представляет собой один из наиболее вероятных политических рисков. Но мы видим, что в Узбекистане развитие ситуации пошло по наиболее умеренному и стабильному варианту. Наиболее вероятным преемником Ислама Каримова станет премьер-министр Шавкат Мирзиёев. Поэтому, еще раз отмечу, сегодняшние назначения были запланированы давно, но были заморожены до наступления определенности в Узбекистане.

Что касается дальнейшего развития событий, то, думаю, произойдут кадровые изменения не только в составе правительства, но и среди акимского (губернаторского) корпуса. Основные кандидаты на вылет уже по большей части определились.

У Дариги Назарбаевой меньше шансов стать премьером, чем у Сагинтаева

По мнению экономиста Магбата Спанова, отставка премьер-министра Карима Масимова не была неожиданной, поскольку проблемы в казахстанской экономике копились давно, но при этом никак не решались:

Теперь же я надеюсь, что в связи с сегодняшними изменениями в правительстве Карим Масимов найдет свое место. Мне хочется ему пожелать, чтобы на этой должности он принес стране пользу. Что касается Сагинтаева, то все последние крупные направления в работе правительства курировал непосредственно он. Соответственно, он в теме всех нынешних проблем. И я думаю (если вдруг вопрос, кто станет следующим премьером, еще не решен), что если назначат Сагинтаева, то он будет на своем месте.

ИА REGNUM: С точки зрения экономического развития Казахстана, эти перестановки пойдут во благо?

Надо дождаться решения, кто станет премьером, и только после этого можно будет делать какие-то выводы. Тем не менее, я надеюсь, что произойдет перелом в нашей экономике, поскольку последние 10 лет мы топчемся на месте.

ИА REGNUM: С учетом того, что Сагинтаев был вице-премьером при Масимове, нет ли риска, что он продолжит следовать его курсом?

Думаю, что он начнет реализовывать свою экономическую политику. Об этом говорят и уровень его образованности, и уровень его работы. Мы же все видели, какую огромную работу он провел по ЕАЭС или по земельной реформе. Поэтому, мне кажется, он не станет повторять ошибки своего предшественника.

ИА REGNUM: Есть ли, на ваш взгляд, другие достойные кандидаты на пост премьера?

Конечно есть. Называть фамилии бессмысленно, поскольку мое желание — это одно, но все у нас определяет президент. Но я считаю, что Сагинтаев — это наиболее оптимальная фигура. К тому же, у нас всегда была традиция, что новым премьером обычно назначают первого заместителя бывшего премьера. Сагинтаев, по сути, таковым и являлся. Единственный раз было исключение, когда Масимов был назначен на пост премьера с поста руководителя Администрации президента.

ИА REGNUM: А что вы думаете о кандидатуре Дариги Назарбаевой?

Ее кандидатура вызывает сомнения, поскольку в обязанности премьера входит решение многих чисто хозяйственных вопросов. У Дариги Нурсултановны нет опыта работы с регионами, что является важным элементом. В правительстве она работает недолго, на министерской должности она также не была и не возглавляла министерские комитеты. То есть в этом плане она из всех кандидатур, с моей точки зрения, имеет меньше шансов. Но все решит президент.