Армянский музей на территории армянского храмового комплекса на Олимпийском проспекте Москвы просуществовал недолго: его демонтаж вызвал массу вопросов, до последнего остававшихся риторическими.

Pandukht Армянский музей Москвы и культуры наций

Интерактивная экспозиция стоимостью в 1,5 миллиона долларов была задумана и профинансирована меценатом Рубеном Григоряном. В передаче ИА REGNUM ''Люди России'' он впервые открыто рассказывает о причинах закрытия музея, а также о минутах с самим собой, стрессах и счастье, которого, по его признанию, в его жизни нет. Впрочем, обо всем по порядку.