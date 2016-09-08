На встрече с делегацией ПАСЕс спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что погром и поджог в Киеве украинского телеканала «Интер» напомнил ему, как нацисты в 30-е годы прошлого века сжигали на кострах книги. Он считает: «Такое не должно оставаться незамеченным». Не слишком ли мягкая реакция, в том числе и в Евросоюзе и западных СМИ?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пушечное сало

Да, поджог и погром «Интера» — не поджог Рейхстага в 1933 году, что сыграло важную роль в полном захвате власти Гитлером. Да, история с «Интером» — варварский междусобойчик в схватке за власть украинских олигархов и киевской хунты. Но ведь показательно, что первой реакцией на случившееся стали утверждения Киева о том, что это — дело рук Кремля.

Так или иначе, прорисовывается почерк германских нацистов. Сожжение заживо людей в одесском Доме профсоюзов на Украине и Западе выдавали за случайность. А после «Интера» можно говорить уже и о тенденции — разве можно исключать, что скоро последует и поджог «украинского Рейхстага» и объявление виновного в этом — собственного «украинского Димитрова». Пока многое говорит о том, что, если пустить все на самотек, то нынешнюю «хунту» Порошенко сметут бандеровские нацисты, которых науськивают на это и советчики за океаном. Тогда вопрос: неужели и это тоже и Евросоюз, да и Россия, пожелают оставить «незамеченным». Не поздно ли потом будет?

Как стало известно после войны, за Гитлером с самого начала его восхождения стояли мощные покровители, подталкивавшие Германию на реванш за поражение в Первой мировой войне. Это были промышленные и финансовые круги Германии и США (тот же Форд). Или сегодня за майданутым режимом не стоят они же?

Конечно, сегодняшняя Украина и тогдашняя Германия далеко не одно и то же. Нет у Киева военной мощи своего прототипа. Но ведь мощь эта с помощью Запада только наращивается. Кандидат в президенты США г-жа Клинтон обещает поставки Киеву летального оружия. И потом, новая, теперь уже бандеровская «черно-красная чума» может стать столь же пагубной для всей Европы, как почти сто лет назад «чума коричневая». Для этого не обязательна война, как было в случае с Гитлером. Форма пагубного для мира проявления украинского нацизма может оказаться самой неожиданной. Внешне не обязательно сходство с «бесноватым с усиками» или с газовыми камерами (впрочем, одесская Хатынь и зачистка Донбасса — не намек на это?). Главное, суть останется прежней, это — человеконенавистничество. Эта зараза может распространиться по всему Евросоюзу нежданно-негаданно (все зависит от реального приближения краха мировой экономики), тем более в нем, особенно в странах Восточной Европы, в последнее время резко усилились ультранационалистические настроения, разрушающие стремившийся к единству Евросоюз.

Сегодня Запад пытается направить украинский нацизм в русло русофобии. Точно также, как это было и перед Второй мировой войной, когда провозглашенный «Мюнхенским сговором» мир как раз и привел к новой мировой бойне. Запад рассчитывал уничтожить СССР (Россию) руками Германии и только советская мощь и героизм народа вынудили Запад в конце концов, но что характерно — временно, стать союзником Москвы, чтобы Россия неимоверными жертвами одолела грозного врага Вашингтона и Лондона.

Все говорит о том, что не осуждением украинского варварского национализма надо сегодня заниматься Западу и России, а принуждением к ликвидации украинского режима, как неспособного создать на Украине цивилизованную государственность, не угрожающую другим народам, в том числе российскому. Чума она и есть чума, и ее надо подавить всеми средствами как можно быстрее! И, если на это не готовы пойти Евросоюз и Запад, то России надо быть начеку и готовой к «моменту истины» — перейти «красную черту», то есть, несмотря ни на что спасти себя от смертельной угрозы, предвестником которой можно считать и методичное убийство вооруженными силами Украины тысяч мирных русских людей Донбасса: детей, женщин, стариков.

Таллин, 7 сентября 2016