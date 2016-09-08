Но политики не обращают на все эти мелочи никакого внимания, у них есть дела посерьезнее: разрывать побратимские отношения с российскими городами, запрещать фильмы, декоммунизировать потолки Верховной рады и Жилищный кодекс

3mv.ru Пётр Порошенко

В среду, 7 сентября, власти Днепропетровска (который теперь называется «Днепр») приняли решение о разрыве побратимских отношений с несколькими городами России. Эта важнейшая новость до сих пор в топе украинских СМИ. Побратимские отношения — это красивый жест, почти лишенный реального содержания (кроме совместных культурных проектов, в которых можно и не участвовать). Но этой темой можно и нужно было заняться, ведь других нерешенных вопросов в городе нет. Недавно закрылся зоопарк, потому что нечем кормить зверей? Нет зоопарка — нет проблемы. В город свозят мусор из Западной Украины, где есть сложности с его утилизацией? Ну, сколько там того мусора.

Ранее руководство того же региона выполнило столь важную задачу, как его переименование. Мало кто знал ответ на вопрос, что советского в слове «Днепропетровск», однако местные власти упорно шли к своей цели. Теперь предстоит большая работа: среди прочего — переписать несколько десятков тысяч бумаг, где упоминается название города. Все при деле. Ирония по поводу креативных способностей переименователей неуместна. К примеру, жители Кировограда, которые до смены власти в стране будут официально именоваться жителями города Кропивницкий, считают, что лучше бы и у их властей фантазии было поменьше.

Переименования, кстати, затронули не только собственно Украину, но также и Крым. Действует специальная государственная комиссия, которая «переименовывает» крымские города и улицы. Разработана целая «стратегия реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым», по этой «общегосударственной программе» предусмотрено «надлежащее финансовое обеспечения соответствующих мероприятий». Участвуют депутаты, сотрудники министерства по оккупированным территориям (есть и такое), министерства информационной политики, министерства образования.

Важнейшим из искусств для майданной власти является, конечно, телевидение, но не забывают и о кино. Украинский кинематограф пребывает в кризисе и никому за пределами страны не известен, но государство видит свою роль не в том, чтобы его поддерживать. На днях государственное агентство по вопросам кино отменило регистрацию пяти российским фильмам и одному сериалу. Среди них, к примеру, такое опасное произведение, как «Найденыш-3», мелодрама об усыновлении больного ребенка. Досталось и сериалу «Дело было на Кубани», пересказ сюжета которого звучит так: «Григорий Лютый работает лесником, у него есть мечта всей его жизни — стать настоящим фермером, завести свое хозяйство и жениться». Такое на Украине показывать нельзя.

Много свободного времени и у министра обороны Украины Степана Полторака. Пока призывники под его руководством ведут бессмысленную гражданскую войну, питаясь присылаемой из дома провизией и одеваясь в присылаемую из дома одежду (потому что закупаемое по высоким ценам у родственников первых лиц государства невозможно ни есть, ни носить), министр совершает визит в Лондон, где принимает участие в конференции с красноречивым названием «Деятельность ООН по поддержанию мира». Оруэлловский привкус ситуации никого не смущает.

А пока военный министр думает о поддержании мира во всем мире, министерство внутренних дел занято другим важным делом. Оно переименовывает ведомство и его подразделения, придумывает новую форму и значки для сотрудников. Ситуация с криминалом в стране (по которой бродят тысячи людей, взвинченных пропагандой и привыкших к безнаказанным убийствам) ухудшается и по официальной, и по неофициальной статистике. Классический сценарий такой: одна организованная группировка при поддержке «активистов» вступает в перестрелку с другой организованной группировкой при поддержке «активистов», делят активы, полиция не вмешивается. Но ничего: уже скоро МВД откроет еще пару онлайн-офисов, проведет еще пару фотосъемок полицейских с голливудскими улыбками ‑ и сразу займется преступностью.

Не теряет присутствия духа и министр юстиции Павел Петренко. Закон на Украине не соблюдает более ли менее никто: ни президент с офшорными счетами, ни депутаты-борцы с коррупцией с квартирами, приобретенными на неведомо какие деньги, не говоря уж об «активистах», о своих будущих преступлениях предупреждающих заранее. Но у министра есть задачи посерьезнее: он готовит иски в гаагский суд, чтобы отсудить деньги за «аннексию» Крыма. Десятки сотрудников министра тратят тысячи рабочих часов на подготовку бессмысленных бумаг.

Все на Украине хорошо и в сфере ЖКХ. (В ней даже лучше, чем в остальных). Счета за квартплату за два года выросли в несколько раз и давно уже обогнали и среднюю пенсию, и прожиточный минимум. К зиме не готовы ни инфраструктура, ни газовые хранилища, остается уповать не третью теплую зиму подряд. Словом, все в порядке, поэтому министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко собирается предложить парламенту «декоммунизировать Жилищный кодекс», убрав оттуда упоминание об Октябрьской революции. (Интересно, конечно, что там вообще делает это упоминание). Министр также добавил, что «менять нужно весь Жилищный кодекс, но это сложно». То ли дело — счета повысить и убрать упоминание революции.

Декоммунизация, как и переименования — дело важное. Спикер Верховной рады, слабоумный со справкой — Андрей Парубий, распорядился закрыть панно «Цветущая советская Украина» на потолке в холле парламента. Депутат Киевского совета Александр Пабат заметил серп и молот на арках здания городской мэрии и потребовал привести здание в соответствие с антикоммунистическим законодательством. Все это происходит в городе Киеве, где в один день при попустительстве полиции забрасывают здание телекомпании дымовыми шашками, а в другой десятки «активистов» принимают участие в рейдерских захватах строительных площадок.

Происшествия на строительных площадках, а равно и в других сферах бизнеса, несомненно способствует дальнейшему укреплению делового климата в стране, уверенно уходящему в ноль. Никому в здравом уме не придет в голову ничего сюда инвестировать, если только речь не идет о скупке госактивов за бесценок. Поэтому министерство экономического развития может и дальше разрабатывать электронные реестры для бизнеса и рассказывать о каждом из них в новостях.

Столь же прекрасно обстоит дело и с личным благосостоянием граждан, поэтому свою главную задачу государство видит в предоставлении украинцам права безвизового въезда в станы ЕС. За это бьется, как лев, министр иностранных дел Павел Климкин вместе с министром юстиции и президентом страны. Это очень важный шаг, ведь 5, если не 6% граждан действительно могут себе позволить регулярно ездить в Европу с туристическими целями.

А время от времени все эти министры, руководители агентств и депутаты собираются вместе, чтобы установить еще один мировой рекорд по количеству вышиванок на квадратный метр территории и по размеру украинского флага. Последний «флаговый» рекорд был установлен в Киеве, на футбольном матче Украина-Исландия. Кстати, на этот матч не пустили зрителей, которые ранее на этом стадионе неоднократно выступали с нацистскими речевками. Самый большой в мире флаг Украины вместо граждан — в этом, согласитесь, что-то есть.

На первый взгляд может показаться, что майданные власти перестали понимать, в каком мире они находятся. Что только так можно объяснить, почему они вместо ремонта изношенной инфраструктуры и ремонта экономики, у которой сегодня нет будущего, но есть десятки миллиардов долгов, заняты переименованиями, вышиванками, электронными реестрами и флагами.

На самом же деле у них есть четкая стратегия. Она заключается в том, чтобы вместо реальной страны, бедной, воюющей с собой, взвинченной и разворовываемой, «создать» другую, с патриотизмом, правильными названиями и «великой историей». И только об этой «Украине 2.0» и рассказывать в новостях.

Но даже, если страна продолжит пребывать в этом дурмане, ее будущее при нынешнем направлении вполне очевидно. Ни переименованием, ни вышиванкой, ни электронным реестром не удастся остановить ни холода в батареях, ни техногенных катастроф, ни агрессии «активистов», которых воспитали и продолжают воспитывать в духе милитаризма и безнаказанности.

А пока не рвануло — можно установить еще один рекорд по длине и ширине флага.