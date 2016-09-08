Окончание курортного сезона интересовало украинскую региональную прессу на неделе с 1 по 7 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Третий год подряд наши соотечественники выбирают украинские азовские и черноморские побережья, пишет «Урядовий кур'єр» (Николаев). Николаевцы с гостями области часто предпочитают поселок Рыбаковка, что в Березанском районе. Однако, если лет пять назад сюда ехали еще и на эконом-отдых, то в этом сезоне ситуация иная: цены стремительно взлетели, тогда как инфраструктура — в позорном состоянии. Уровень предложений в небольших городках примерно одинаков. От 90−100 гривен в сутки за номер эконом-класса, до 200−300 гривен — за более-менее приличные условия. Все, кто успел отдохнуть этим летом, заявляют: радует, когда условия соответствуют заявленным объявлениям в интернете или телефонным договоренностям. К сожалению, не всегда то, что декларируется, на самом деле в наличии. Также курортные города столкнулись с еще одной, более глобальной проблемой: море наступает на пляж, прибрежная полоса становится уже. В месте, где раньше могли разместиться до сотни людей, в настоящее время отдыхают в два-три раза меньше. Еще одна причина — бездарность хозяйствования на побережье. Особенно очевидны негативные последствия человеческой деятельности в Коблево. Там рыбаки расчищают канал, якобы хотят обводнить лиман и запустить рыбу. Ежегодно в этом месте добывают десятки тысяч тонн песка и продают. Вместо того, чтобы разбрасывать его по побережью и хоть немного укрепить и расширить берег. Все побережье застроено, в том числе и защитные валы. Природные пляжи, растительность, которая сдерживала море, уничтожены.

Курортный сезон на Скадовщине, похоже, подходит к концу, рассказывает «Новий день» (Херсон). После «аннексии» Крыма поток отдыхающих увеличился минимум в два раза, говорит директор пансионата «Галичина» (Лазурное) Дмитрий Балясевич. Поначалу приезжали, в основном, жители Харькова и Запорожья. В нынешнем году — из Центральной и Западной Украины. Эффект от такого шквала курортников едва ли не первыми ощущают на себе скадовские медики. Больницы справляются, но перегружены изрядно. Врачи не имеют возможности пойти в отпуск. Некоторые из них работают в одиночку. Например, терапевт и педиатр. Понятно, что все отделения заполнены. Но самая большая нагрузка — на детское, терапевтиче­ское и неврологическое отделения. Что касается взрослых, то они, как выяснилось, зачастую пренебрегают элементарными правилами поведения на отдыхе. Много обращений от пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (инсультами). Люди злоупотребляют алкоголем на солнце. Что касается общепита, то туристы находят, где поесть. Но при этом жалуются, что большая часть заведений общепита расположена в центральной части города. А, к примеру, в восточной пообедать практически негде. При этом на пляжах наблюдается настоящее засилье несанкционированных торговцев. При этом мэр Скадовска признается, что наплыв отдыхающих на наполнении бюджета города не особо отражается.

О необычных гастрономических пристрастиях жителей Столинских Смоляров известно даже за пределами Волыни, сообщает «Волинь» (Луцк). Они едят ежей. Почему? Прежде всего потому, что убеждены в удивительных лечебных свойствах мяса и жира этого животного. За пол-литровую бутылку жира раньше просили 300 гривен, сейчас, конечно, больше. Чтобы натопить столько жира, нужно три-четыре хороших ежа. Жители Столинских Смоляров говорят, что еж может даже служить средством платежа. Мол, если дашь другу на таможне, можно и без очереди пройти. Николай Угольник, коренной житель села, ежатину пробовал с детства. Как он рассказывает, перед приготовлением ежа — нужно хорошо обжечь иглы паяльной лампой. Потом на полдня замочить в воде. Затем почистить (тушка станет белой), порезать кусочками. Положить в чугунок и поставить на четыре-пять часов в печь. Еж сразу пустит жир и будет тушиться в нем, употреблять его желательно холодным. Поскольку в Столинских Смолярах и окружающих селах любят ежатину, ежей становится все меньше. Поэтому на охоту приходится ездить дальше. Николай Угольник говорит, что когда был на заработках в Тамбовской области России, то и там ловил их.

Украинцев ожидает голодная осень — подорожает хлеб, электроэнергия и вода, передает «Кіровоградьска правда» (Кировоград). С 1 сентября за свет придется платить на 25% больше. А согласно официальному сообщению «ДнипроКировоград», с 16 сентября еще на 20% подорожает вода и водоотвод. Впрочем, на этом «подарки» для украинцев не заканчиваются. Несмотря на то, что государство собирает рекордные урожаи, уже этой осенью эксперты прогнозируют подорожание продуктов, в том числе хлеба и мучных изделий. Дорогу к легкому заработку показала гречка: бизнесмены увидели, что на одном локальном рынке можно хорошо заработать. На Украине становится все меньше производителей хлеба. Раньше в каждом регионе было множество заводов. Сейчас их немного, рынок монополизируется, остается несколько крупных производителей. Но если в регионе работают две-три компании, из другой области хлеб туда уже не повезут.

Будет ли большая война, размышляет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Военные эксперты отмечают, что российская стратегия изменилась: на первый план выходит не ликвидация внутренних конфликтов, в частности на Северном Кавказе или в Центральной Азии, а демонстрация силы и мощи на «Украинском фронте». Еще недавно главной боевой единицей российской армии считалась бригада солдат из трех-четырех мотострелковых батальонов, усиленных собственной артиллерией, системами коммуникации, разведывательным блоком и тыловыми службами. Такие бригады могли действовать самостоятельно на поле боя, не дожидаясь поддержки основных сил. Ну, а теперь Россия возвращает дивизии и армии. Возможно ли Украине «сражаться с этим врагом»? Возможно ли активизировать военные действия, а не использовать одну лишь оборонную тактику? «У Украины нет ресурсов что-то принципиально изменить в ведении войны, — отвечает политический эксперт Андрей Золотарев. — Одно дело — армия на параде, и другое — на переднем крае. К тому же, что бы там ни говорил Петр Порошенко, но снабжение армии происходит не лучшим образом. Будет ли большая война? Не думаю, но очень вероятно увеличение локальных конфликтов на линии соприкосновения. Возможно обострение ситуации подобно тому, как это было в Дебальцево». Проблему Украины решат без нас, к такому сценарию и стремится российский президент и, увы, это у него получается. Подтверждение тому — проходящий в Китае саммит G20, куда нашего президента не пригласили даже гостем (в то же время на саммит приехал, например, Нурсултан Назарбаев).

Терроризм — это страшно, а терроризм по-украински, когда Вооруженные силы Украины убивает собственный народ, — жители нашей Республики испытали на себе и продолжают испытывать до сих пор, пишут «Снежнянские новости» (Донецкая народная республика). С украинским террором жители нашей Республики столкнулись еще в 2014 году. И вот уже два года разыгрывается кровавая драма, в ходе которой с неистовой ненавистью при помощи украинских государственных Вооруженных сил и откровенно нацистских батальонов на глазах у всего цивилизованного мира уничтожают русскоговорящий народ и его культуру, называя геноцид борьбой «за вільну країну». За два года войны в ДНР погибло более 100 детей. Мама одного из погибших детей рассказала, как малолетний сын пытался ее спасти, закрывая своим телом от осколков: «Когда он родился, я всегда думала, каким он будет, кем станет, куда пойдет учиться, какая у него будет семья, дети. А теперь мне не о чем мечтать, не о ком думать. Я только стою и смотрю со стороны, как растут его друзья, одноклассники».

Периодически работая по паре месяцев в Москве курьером 25-летний сельский паренек из Тульчинского района настолько проникся идеями «русского мира», что стал целым администратором группы «НОД Винница» в соцсети Вконтакте, рассказывает «Реал» (Винница). Преимущественно он репостил антиукраинские статейки с российских ресурсов «Life news» и «Russia today». Кроме того, селянин поддерживал связи с гражданами РФ, и только в этом году несколько раз побывал в России. Правда, никто паренька не вербовал. В Москве много лет работает его мать. Причем, женщина придерживается проукраинских взглядов. Так вот, сын сначала ездил навещать ее, а потом стал находить там временную работу — разнорабочим или курьером. Обычно через 2−3 месяца уезжал. Но, как оказалось, даже короткое пребывание в столице РФ и тамошняя пропаганда сделали свое… Парень признался, что даже вызвался участвовать в параде на 9 мая, одев ватник, он шел в колонне как солдат Красной армии. В областном управлении Службы безопасности Украины отмечают, что провели с ним профилактическую беседу, которая дала результат. Парень раскаялся. К уголовной ответственности селянина никто не привлекал.

Кроме естественного сокращения населения (превышения уровня смертности над рождаемостью), Запорожская область начала уменьшаться за счет миграционного сокращения, информирует «Индустриалка» (Запорожье). В прошлом году из региона выехали на постоянное место жительства за границу и в другие регионы страны 797 человек. Об этом сообщила начальник отдела обработки данных демографической статистики Марина Пинигина. По ее словам, много запорожцев переезжают в Киев, Днепр и раньше Донецк. Это связано прежде всего с тем, что студенты поступают в вузы и перебираются жить в эти города. Немало запорожцев выезжают на ПМЖ в Россию (35,1%) и Израиль (22,5%). В то же время прирост по миграции Запорожская область получает за счет иностранных студентов (преимущественно из Индии) и людей, которые переезжают в регион на ПМЖ. По словам Марины Пинигиной, 30% мигрантов прибывают из России. Стоит отметить, что в этой статистике не учитываются временно проживающие лица (внутренние переселенцы), которые не имеют постоянного места проживания.

Пограничники Чопского и Мукачевского пограничных отрядов поймали в пределах самой западной области страны почти 900 нелегальных мигрантов, передает «Mukachevo.net» (Мукачево). Большинство из них являются гражданами Афганистана, Сирии, Ирака, Ирана, Пакистана, Шри-Ланки и других стран Ближнего и Среднего Востока, которые направляются в Евросоюз в поисках лучшей жизни. Часто мигранты какое-то время проживают на Украине, после чего с помощью местных нелегальных «экскурсоводов» пытаются пересечь границу. Недавно в Словакии, недалеко от границы с Закарпатьем, поймали 19 нелегалов и их «экскурсовода» из Украины. Всех их, кроме украинца, ожидала мгновенная депортация. Впрочем, скольким именно нелегалам таки удалось в 2015 и в этом году пробраться через границу незамеченными, так и останется загадкой. «Задержанных нелегальных мигрантов в течение первого квартала 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года стало больше на 30%», — сообщил изданию первый заместитель начальника Мукачевского пограничного отряда полковник Сергей Тимощук. Чаще всего задержания происходят в пределах Береговского и Виноградовского районов.

На выходных в Макуховке Полтавского района возник конфликт между местными жителями и цыганами, сообщает «Полтавщина» (Полтава). Жительница поселка рассказала изданию о подробностях инцидента: «Все началось, когда наши дети (от 9 до 13 лет) начали спорить с ровесниками-цыганами. Как мне известно, это не очень воспитанные дети, поэтому они оскорбляли цыган, а один бросил камень во двор. Оттуда вышли нетрезвые взрослые с топорами, тяпкой и металлическим прутом. Это слишком. Напуганные дети рассказали об этом нашим взрослым. Мой муж с братом пошли туда. Навстречу вышли эти мужчины, точно не могу сказать, но с предметом, похожим на саблю, один из них замахнулся на моего мужа — Сергея Орлова. Брат его закрыл собой и получил травму головы. Сегодня проведут судмедэкспертизу, но мы знаем, что травма серьезная. Нас возмутило то, что полиция хоть и установила личность нападавшего, не задержала его, потому что у них, по их словам, не было для этого законных оснований. А того цыгана с саблей даже в глаза не видели. Эта цыганская семья уже выехала из Макуховки». Сейчас ситуация в поселке спокойная, хотя полиции на улицах не видно.

На ровненский «янтарный Клондайк» претендуют новые хозяева, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Свое страстное желание принять участие в разработке месторождений янтаря в северных районах области предприниматели решили реализовать с помощью областного совета. Но это обратили внимание депутаты из фракции Радикальной партии. Речь идет о предоставлении разрешений на пользование землями с залежами янтаря, нескольких гектаров в Володимирецком и Дубровицком районах. И это несмотря на то, что еще в начале года депутаты договорились никому не отдавать земель с залежами янтаря до тех пор, пока Верховная рада не примет закон о легальной добыче и реализации янтаря. По словам главы фракции Радикальной партии в облсовете Оксаны Лозовой, «мы видим попытки использовать Ровненский областной совет в проведении грязных сделок с более чем печальными последствиями для области и ее жителей. При этом делается все, чтобы не дать возможности депутатам обсудить такие предложения и дать им правовую оценку».

Как узнал «Терен» (Тернополь), руководители отдельных районов проводят «профилактические беседы» с местными депутатами, требуя писать заявления на вступление в партию «Блок Петра Порошенко» от тех, кто является членом этой фракции, однако избирался на местных выборах, как беспартийный. Также писать заявление на вступление в пропрезидентскую партию требуют и у членов избирательных комиссий, обещая в таком случае гарантированную работу в комиссии на следующих выборах. Такая активность отдельных глав районных госадминистраций, приближенных к губернатору Тернопольщины Степану Барне, прямо противоречит требованиям недавно принятого закона об отделении государственных служащих от политики. Хотя, с другой стороны, кто как не члены команды Петра Порошенко могут знать больше остальных о приближении выборов?

От депортаций 1944−1951 годов, по подсчетам Объединения обществ депортированных украинцев, пострадало почти 700 000 украинцев, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). И по сей день их судьбы, как и причины и последствия депортации, остаются малоизвестными широкой публике. В общественном сознании депортации связаны, прежде всего, с операцией «Висла» и воспринимаются как трагедия только лемков. На самом деле выселения продолжались в течение 6 лет после окончания Второй мировой войны и проходили в четыре этапа. Доминирует мнение, что нынешняя территория Польши за пределами Украины — это Лемковщина, но на самом деле это этническая земля бойков, субэтнической группы украинского народа. Поэтому переселенцам, которых на востоке Украины называли гуцулами, а на западе — лемками, спустя полвека нужно вернуть их истинной имя — бойки. Берегите для будущих поколений правду о трагедии принудительного выселения тысяч украинцев с территории Польши. Эта правда послужит делу роста национального сознания будущих поколений и гордости за наших дедов-прадедов. Не забывайте и о тех, кто навеки остался в родной стороне, и чьи могилы мы можем посещать только изредка, поскольку сейчас они на территории другого государства.

Конкретной политики в отношении Украины в Польше нет, заявила порталу «Zaxid.net» (Львов) программный директор Европейской академии Вероника Призмеер-Ткоч. Недавно польский Сейм принял постановление о Волынской резне 1943 года. По мнению эксперта, это сигнал польского правительства, адресованный украинской власти и Украине в целом, о том, что Польша не расценивает эту часть истории польско-украинских отношений как закрытую и предпочитает продолжать дискуссии на уровне исторических конференций, политиков и экспертов. Принятая резолюция является частью новой политики партии «Право и справедливость» (PiS), направленной на усиление диалога с поляками за рубежом. Власть ставит двусторонние отношения с соседними государствами в зависимость от пребывания там граждан Польши. Судя по всему, польское правительство просто не имеет никакой концепции развития хороших отношений с Киевом. Конкретной политики в отношении Украины у Польши нет. Эта ситуация усложняет задачу нового посла на Украине Яна Пекло, который немало сделал для польско-украинского примирения и диалога. Тезис о Польше как о государстве, которое способствует вхождению Украины в ЕС, уже не соответствует действительности. До того, как Польша вступила в Евросоюз, она действительно очень активно защищала украинские интересы на европейской арене. Но теперь польские интересы ощутимо изменились, политика стала более прагматичной. Вместе с другими европейскими государствами Польша сомневается, что сможет за свой счет способствовать внутриполитическому развитию Украины, если та вступит в Евросоюз. Поэтому Варшава хочет видеть кардинальные изменения внутри украинского государства. Но Украина пока мало для этого делает. Эти неудачи является пищей для польских националистов и скептиков, которые хотели бы отложить тему украинской евроинтеграции.