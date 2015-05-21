Стартовавшее вчера двухдневное совещание на высшем уровне Рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС-WG) оправдало надежды военных аналитиков и изданий региона.

Индия

Анонимные источники министерства обороны Индии заявили прессе, что Москва представила «технико-коммерческое предложение» для поставки индийским ВМС четырех многоцелевых фрегатов, с системами вооружения, адаптированными в том числе к оснащению сверхзвуковыми крылатыми ракетами «БраМос», по цене около $4 млрд. Особенность фрегатов этого проекта — широкое применение в их конструкции технологий радиолокационной невидимости.

Разговоры об этой сделке шли давно, но детальные контуры проявились только на вчерашних переговорах. Москва согласилась с Нью-Дели в том, что два фрегата будут построены на верфях России, а два фрегата будут построены на индийских заводах под российским технологическим контролем.

В то же время число фрегатов увеличилось с трех, обсуждавшихся на первом этапе, до четырех — и это было ответным шагом индийских переговорщиков, согласившихся увеличить заказ в обмен на перенос части производства на индийские верфи.

Когда сделка по четырем новым фрегатам будет подписана, они заметно увеличат и без того значительный флот кораблей-невидимок Индии — первыми были три фрегата класса «Тальвар» (индийская классификация), поставленные Россией в 2003—2004 гг.

За ними последовали в 2011—2013 годах три более современные фрегата класса «Тег» — контракт на их поставку на сумму $1,15 млрд был подписан в 2006 году.

Индию вполне устраивают фрегаты класса «Тег», которые имеют рабочий диапазон 4500 морских миль и могут, что очень важно с учетом геополитической обстановки в регионе, использоваться как выносная система национальной ПРО морского базирования, прикрывая стратегические объекты внутри территории на дальних подступах.

Однако с дальнейшей эксплуатацией и тем более модернизацией фрегатов класса «Тег» (русская классификация — «Григорович») проблема в том, что корабли используют газотрубинные силовые установки «Зоря» производства Украины. В результате на верфи «Янтарь» стоят три наполовину построенные корабля без силовых установок.

Россия и Индия достигли месяц назад соглашения, что корабли в недостроенном виде будут проданы индусам, а дальше они сами решат проблемы с их доукомплектованием.

Не самый лучший способ выполнения обязательств, и хотя претензии к российской стороне не выдвигались — действия украинцев были прямым нарушением трехсторонних контрактных обязательств — западные лоббисты ВПК развернули в индийских СМИ массовую информационную кампанию с предложением «обдумать ситуацию и диверсифицировать свои оборонные заказы в большей степени, чем сегодня».

Особенно много было публикаций с участием французских военных экспертов и военно-аналитических центров. Франция поставила своей официальной целью стать вторым поставщиком вооружений в мире, оттеснив с этой позиции Россию, и индийский рынок для французов — главная площадка усилий. С высокой степенью вероятности, они уже выиграли тендер на поставку ВВС страны основного боевого истребителя — им станет французский «Рафаль». Если бы им удалось хоть немного потеснить Россию с военно-морского театра — это рассматривалось бы Парижем как огромный успех.

В силу этого значение договоренностей, достигнутых на этой неделе, далеко выходит за рамки одного, даже четырехмиллиардного, контракта.

Индия сохранила ставку на российскую военно-морскую технику, не только не отказавшись, но увеличив объемы закупок. Россия в ответ пошла на заметную локализацию производства на индийских верфях.

Разумеется, Индия не будет зависеть только от России и резко продвигается в собственных технологиях кораблей-невидимок. Уже вошли в состав ВМФ три 6100-тонных фрегатов класса «Шивалик». Еще семь стелс-фрегатов класса «проект 17А» строятся прямо сейчас — четыре на верфи «Мазагон Докс» в Мумбаи и три на верфи GRSE в Калькутте.

Однако собственная разработка, как показали переговоры на высшем уровне Рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству, идут не вместо, а в дополнение к стратегической ставке на российскую морскую технику.

Военно-морской флот Индии в настоящее время насчитывает около 140 боевых кораблей, а также 235 самолетов и вертолетов. Кроме того, 41 корабль и семь подводных лодок «Скорпена» строятся сейчас на индийских верфях.

Но индийские военные стратеги отлично понимают, что достичь планируемой численности флота в 214 военных кораблей к 2027 году без масштабного военно-технического сотрудничества с Россией невозможно. Индия, вслед за Китаем, сформулировала свою военно-морскую доктрину как глобальную, обозначив в ней только «ближнюю» зону от Персидского залива до Малаккского пролива и за его пределами.

Причем речь все реже идет о лобовых закупках. Так, рабочая группа обсудила продолжение проекта по совместным разработкам многоцелевого самолета пятого поколения и вертолетов «Камов». Уже на стадии подписания контракт на поставку пяти систем С-400 «Триумф», и сразу же Индия ставит вопрос о лицензионном производстве российских систем ПВО.

Индия не хочет покупать атомные подводные лодки — скорее по политическим, чем по финансовым соображениям — и потому арендует у России такую лодку класса «Акула II» — самый большой в мире подводный ракетоносец. На заседании в среду обсуждалась аренда второй лодки за $1,5 млрд. При этом все больше оснований полагать, что Индия все же воспользуется правом выкупа атомоходов по окончании срока аренды — контракт такую возможность предполагает.

Впрочем, битва за самый перспективный в мире рынок вооружений — индийский — еще не завершена. Позиции французов резко подорваны скандалом с авианосцами «Мистраль», когда Париж уступил давлению Вашингтона и сорвал сделку.

Но главным конкурентом русских на индийском рынке стремительно становятся сами индусы. Именно в силу этого ставка на совместное производство и, основное, совместную разработку — это не уступка Москвы, а единственно возможная стратегия закрепить индийский рынок для России надолго.