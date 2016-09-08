Вскоре после того, как Турция официально вмешалась в конфликт в Сирии, около 350 военнослужащих Анкары прошли маршем с более чем 1 тыс. вооруженных США представителей сирийской оппозиции на захват сирийского города Джераблус, удерживаемого террористами из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Битва за город закончилась еще до того, как началась: боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сбежали из города прежде, чем туда смогли войти турецкие танки. Однако конфликт, окончание которого едва ли наступит в ближайшее время, грозит усложниться еще больше.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рожки

Со входом Турции в Сирию конфликт вошел в новую стадию — такую, которая может стать причиной головной боли в Вашингтоне, чьи партнеры в коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже, кажется, в большей степени готовы воевать друг с другом, чем с исламистами, пишет Барак Барфи в статье для The Strategist.

Анкара все-таки заинтересована не только в том, чтобы очистить свои приграничные территории от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и в том — возможно, в большей степени, — чтобы оказать противодействие курдам.

Несомненно, Турция не хочет, чтобы где бы то ни было на её границах орудовали террористы из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — радикальной группировки, которая совершила серию терактов в Турции, в том числе стояла за недавним взрывом в турецком городе Газиантеп, унесшим жизни 54 человек. Анкара также не хочет, чтобы на её границах находились члены курдской партии «Демократический союз» (PYD).

PYD, отмечает автор, является сирийским отделением турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой правительство Анкары ведет ожесточенную борьбу с 1984 года. При том что PYD контролирует до 75% турецко-сирийской территории, Анкара опасается, что будет открыт еще один фронт борьбы с РПК, который до сих пор был сконцентрирован на юго-востоке с момента возобновления конфликта в 2015 году.

Однако, как и во всем, что связано с Сирией, роль PYD не так проста. Это курдское формирование захватило все территории, находящиеся под его контролем на данный момент, сражаясь с теми же исламистами, которых, как утверждают в Анкаре, стремится уничтожить и Турция. А решающую роль в успехах PYD сыграла поддержка ВВС и спецназа США. Таким образом, явно назревает конфликт интересов.

Борьба против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь грозит вылиться в столкновения между предполагаемыми союзниками США в Сирии. Завершив операции в Джераблусе, вооруженные силы Турции перешли к стычкам с PYD на востоке от города, тогда как ВВС Анкары нанесли удары по позициям курдов, захваченным у террористов.

Курды отвечают Анкаре взаимностью. Несколько дней назад сопредседатель партии PYD Салих Муслим Мухаммад заявил в своем микроблоге в Twitter, что Турция находится в той же категории, что и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие исламисты, поддерживающие радикалов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За несколько дней до этого он отметил, что Турция будет побеждена так же, как и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Основная цель курдов заключается в том, чтобы соединить свои удерживаемые на востоке и западе территории, между которым находится 80-километровая территория, захваченная прежде всего боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому они не станут уклоняться от борьбы с Турцией. Анкара же, в свою очередь, принимает все меры — совместно с силами сирийской оппозиции — для того, чтобы не дать этим планам состояться.

И некоторые силы в рамках сирийской оппозиции, кажется, готовы больше других работать с Турцией против курдов — и не потому, что хотят получить больше оружия и другой помощи. Многим мятежным командирам не нравится, что курды пытаются эксплуатировать восстание в Сирии — изначальной целью которого было, считает автор, прекратить длившееся более пяти десятилетий угнетение — для достижения своих собственных интересов. Как заявил лидер 13-й дивизии, бригады внутри сирийской оппозиции, которая получает поддержку от США и участвует в операции Турции, оппозиция будет сражаться со всеми, кто «ставит преграды на пути революции». Курды, несмотря на какой угодно их вклад в борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятнее всего, попадают в эту же категорию.

Администрация президента США Барака Обамы теперь вынуждена сталкиваться с последствиями собственной фатальной ошибки в Сирии. Поспешив найти партнёров по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и таким образом уменьшить свои прямые вложения в конфликт, Вашингтон придал смелости сторонам, преследующим кардинально противоположные интересы. Пока ЦРУ работало с сирийской оппозицией, Пентагон тренировал курдов. В то же самое время официальные лица Вашингтона призывали турецких коллег захватить приграничные территории, удерживаемые ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместо того чтобы уравновесить одно другим, шаги Вашингтона привели к яростным конфликтам и вывели катастрофу в Сирии на еще более опасный уровень.

США следовало разработать продуманную стратегию, основанную на тщательном выборе союзников и более прямом вмешательстве. Однако Обама посчитал, что решать конфликт в Сирии можно было двумя способами — идти ва-банк или не делать ничего. В Вашингтоне полагали или направлять 200 тыс. военнослужащих для оккупации страны на десятилетия, или оставлять борьбу далеко не идеальным партнерам на местах, которые, возможно, будут пользоваться предоставленным США оружием. Как заявил сам Обама, ограниченная наземная операция по уничтожению исламистов привела бы только к «идеологическим крайностям».

В администрации Обамы тем не менее не смогли понять, что реваншистские настроения так же эффективны в разжигании идеологических крайностей. Когда США посулили курдам осуществление их недостижимых планов, Вашингтон напугал руководство официальной Анкары. В результате курды и турки, которые в 2012 году вели диалог, сейчас смотрят друг на друга через прицельную сетку, а администрация Обамы, которая не хотела входить в Сирию, застряла в очередной ближневосточной трясине.

На фоне окончания президентского срока Обамы вероятность того, что он пересмотрит свою несообразную политику в Сирии, крайне мала. Поэтому его преемнику придется находить консенсус, с помощью которого будут учтены национальные интересы США, а самой стране не придется в одиночку нести бремя конфликтов по всему миру. На фоне того как турки и курды готовы вцепиться друг другу в горло, нахождение такого баланса представляется крайне сложной задачей.