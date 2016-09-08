



Олег Ханукаев

Активное присутствие на рынке синтетических алмазов на сегодняшний день создает новые возможности не только в сфере высоких технологий и промышленности, но и открывает новые перспективы по использованию их в ювелирных украшениях, наряду с природными. А это уже совсем другая история. Массовый потребитель вряд ли отличит натуральный бриллиант от выращенного в лаборатории. Зато разница в цене может достигать более, чем десятки раз! И естественно, не в пользу натурального бриллианта.

Мировое производство синтетических алмазов сосредоточено сегодня в 32 странах и их оборот достиг 2,00 миллиардов долларов США. Лидирующей страной по производству синтетических алмазов является Китай. На их долю приходится порядка 80% всех искусственно выращенных алмазов. Затем идут США, Россия, Ирландия и ЮАР.

Как данный факт повлияет на ювелирный рынок? Не смогут ли искусственно выращенные алмазы заменить природные?

Существуют две основные коммерческие технологии производства синтетических алмазов:

HPHT — метод высокой температуры — высокого давления. Это один из самых распространенных методов модификации цвета бриллианта, основанный на кристаллизации алмаза из расплава углерода при высокой температуре и давлении;

CVD — метод, другая технология, основанная на осаждении алмаза в виде пленки из газовой фазы или метод химического парофазного осаждения. CVD более современная технология, способная производить синтетические алмазы хорошего ювелирного качества, с большой площадью поверхности.

Подавляющее большинство производимых синтетических алмазов в мире сейчас используются в промышленных целях. Главный потребитель искусственный алмазов — строительная отрасль. На ее долю приходится порядка 60−65% от всего рынка промышленных алмазов, на энергетические и высокотехнологичные отрасли остается 35−40%.

В ювелирном же сегменте, развитие технологии CVD бросает вызов натуральным алмазам ювелирного качества, так как в этом направлении существуют колоссальные возможности, поскольку теперь можно будет создавать большие синтетические алмазы ювелирного качества с хорошими характеристиками будущих бриллиантов. Однако и здесь существуют свои «но».

По данным социологических опросов, подавляющее большинство покупателей украшений с бриллиантами, не желают рассматривать синтетические бриллианты для важных жизненных событий, таких как помолвка, свадьба, дни рождения близких, инвестиции и пр. В целом, потребители воспринимают синтетические камни как искусственный материал, фальшивку и предпочитают природные. Предложение о замужестве с кольцом с синтетическим камнем выглядит излишне двусмысленным. В таких случаях предпочитаются, безусловно, камни натурального происхождения с исключительными природными и неповторимыми свойствами.

Президент алмазодобывающего холдинга African Mining Company (АМС Diamonds) Олег Ханукаев уверен, что нет предпосылок для смещения потребительских предпочтений от природных алмазов к выращенным в лаборатории.

«Синтетический алмаз по своей сути — это чистый углерод, полученный в результате искусственного процесса и кристаллизованный в трехмерной изотропической форме. Поэтому термин «синтетический» в данном случае многими восприниматься совершенно неверно, поскольку искусственно выращенные алмазы аутентичны натуральным — отмечает Олег Ханукаев.

Сейчас, задача крупных компаний заключается в обеспечении доверия клиентов и создании системы, которая бы гарантировала природное происхождение бриллиантов. Безусловно, недобросовестными продавцами предпринимаются попытки обмана и продажи искусственных и облагороженных бриллиантов, вместо натуральных, но это происходило и до появления «синтетики».

Возникшая ситуация с циркуляцией в обороте искусственно выращенныхалмазов является постоянным предметом обсуждения среди лидеров алмазной отрасли. Осознание крайней необходимости совместной защиты как продавцов, так и потребителей, заставляет нас находить выходы для решения проблемы неконтролируемого поступления на рынок неприродных бриллиантов. Уже сейчас все основные лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим отфильтровывать даже самые высококачественные бриллианты, произведенные из алмазов, выращенных в лабораторных условиях, а также искусственно облагороженные бриллианты.

Крупными компаниями ведется активная работа в плане разработок и установки технологий обнаружения синтетических алмазов среди множества натуральных камней. Это особенно актуально для крупных производств ювелирных украшений, когда недобросовестные поставщики могут подмешивать в крупные лоты «синтетические» камни.

Так что, я считаю, если говорить о западном рынке, то в настоящее время, искусственно выращенные алмазы не предоставляют серьезной угрозы для ювелирной отрасли.

Что же касается российского рынка, то он действительно является наиболее уязвимым и неконтролируемым. Дело в том, что в России, сертификация бриллиантов является добровольной. И этот факт может существенно подорвать доверие покупателей, выбирающих украшения с натуральными бриллиантами. Поэтому, только построение четкой системы контроля, основанной на расширении использования технологий обнаружения бриллиантов неприродного происхождения, в сочетании с обязательной их сертификацией, позволит сделать российский рынок прозрачным. И здесь, естественно, особый акцент стоит делать на сертификатах признанного мирового лидера в классификации бриллиантов — Геммологического института Америки (GIA)» — заключил Олег Ханукаев.

По нашим данным, многие участники рынка отмечают, что сейчас активно растет и стимулируется спрос на сертификацию бриллиантов, что привело к некоторым сложностям. В частности, выросло количество запросов по отдельным видам камней со стороны китайских предприятий розничной торговли, чьи потребители оказались очень чувствительны к появлению на рынке синтетических бриллиантов. Они оказались очень категоричны в вопросах изделий с природными камнями и хотят иметь подтверждение естественного происхождения. В результате чего, ожидание в выдаче сертификатов того же Геммологического института Америки (GIA), растянулось на несколько месяцев, порой дольше.

Некоторые производители и розничные торговцы выступают с инициативами в плане законов, которые будут определять и дифференцировать природные и синтетические камни. Такие законы будут требовать от поставщиков и реализаторов раскрывать информацию о камнях, которые они хотят реализовать, подтверждать их природное происхождение, либо указывать информацию о синтетическом происхождении алмазов.

При этом, некоторые игроки выступают с инициативой запретить использование слова «алмаз», «бриллиант» в отношении синтетического материала.

По примеру Китая, многие производители ювелирных изделий применяют более строгий и жесткий контроль по поставкам изделий с бриллиантами посредством обязательной сертификации и периодических проверок операций поставщиков.

Россия, с отсутствием на сегодняшней момент требования по обязательной сертификации бриллиантов, занимает пока отстраненную позицию. Но есть все признаки того, что обозримом будущем произойдут изменения на законодательном уровне. Так что вряд ли мы увидим сильный спрос на «синтетические» бриллианты. Скорее всего они займут отдельную нишу среди прочих драгоценных камней, а природные бриллианты станут цениться намного выше.