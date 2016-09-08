Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в августе 2016 г
Предстоящие выборы, управленческие проблемы и новые назначения стали решающими факторами, повлиявшими на конфигурацию августовского рейтинга влияния глав регионов. Главы регионов, возглавляющие региональные списки «Единой России» на выборах в Думу и законодательные собрания, в основном усиливают влияние или сохраняют его.
В результате кадровых назначений, проведенных Владимиром Путиным в конце июля, в августовском рейтинге влияния появились сразу четыре новых губернатора — в Кировской, Калининградской, Ярославской областях и Севастополе.
Исполняющим обязанности Калининградской области стал выходец из ФСО, начальник регионального УФСБ Евгений Зиничев, который сразу занял 31-е место в рейтинговой таблице. Ярославскую область возглавил заместитель министра внутренних дел Дмитрий Миронов, также имевший опыт работы в ФСО: он на 63-й строке рейтинга. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых сменил Игорь Васильев (50-е место), ранее возглавлявший Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). На пост главы Севастополя был назначен Дмитрий Овсянников, работавший ранее заместителем министра промышленности и торговли РФ (68-я строка рейтинговой таблицы).
Первую строку рейтинга влияния губернаторов традиционно занимает мэр Москвы Сергей Собянин. В топ-5 рейтинга произошли незначительные изменения. На втором месте закрепляется и.о. главы Чечни Рамзан Кадыров. Третья строка рейтинга по-прежнему за президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Совершают небольшую рокировку и меняются местами губернатор Тюменской области Владимир Якушев (перемещается на 4-ю позицию) и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который уступает ему свое место и занимает 5 строку рейтинговой таблицы.
На фоне приближающихся выборов в Госдуму позиции глав регионов, в которых ожидается наиболее острая и конкурентная борьба, подвержены разнонаправленной коррекции. Несколько упрочивают влияние губернатор Челябинской области Борис Дубровский (26 место, плюс 1 пункт) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (41 место, плюс 1 пункт). Напротив, ослабляют позиции глава Республики Карелия Александр Худилайнен (минус 9 пунктов, 84 место) и губернатор Иркутской области Сергей Левченко (минус 3 пункта, 58 место).
Внимание федерального центра к Приморскому краю и его проектам в преддверии Восточного экономического форума значительно усилило влияние губернатора Приморского края Владимира Миклушевского (29-е место, плюс 8 пунктов).
Скандалы в Самарской области, связанные с проведением митингов в Тольятти с требованиями выплаты долгов по зарплате, проверки ЦИКа, эмоциальные и не вполне адекватные высказывания губернатора — все это существенно уменьшает политическое влияние Николая Меркушкина (минус 8 пунктов рейтинга, 30-е место).
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в июле
Средний балл
1
1
7,33
2
2
7,17
3
3
6,83
4
5
6,65
5
4
6,57
6
6
6,40
7
7
6,33
8
9
6,27
9
8
6,20
10
10
6,15
11
12
6,07
12
13
6,00
13
11
5,95
14
14
5,89
15
15
5,85
16
21
5,82
17
16
5,78
18
18
5,76
19
17
5,71
20
19
5,65
21
20
5,63
22
26
5,59
23
23
5,55
24
28
5,50
25
25
5,47
26
27
5,45
27
24
5,42
28
30
5,40
29
37
5,37
30
22
5,34
31
-
5,30
32
29
5,28
33
34
5,23
34
32
5,19
35
33
5,15
36
35
5,12
37
38
5,10
38
36
5,05
39
41
5,00
40
31
4,92
41
42
4,86
42
45
4,83
43
43
4,80
44
39
4,77
45
50
4,75
46
47
4,71
47
44
4,68
48
48
4,65
49
40
4,60
50
-
4,58
51
46
4,55
52
49
4,51
53
52
4,45
54
51
4,42
55
53
4,40
56
56
4,37
57
54
4,33
58
55
4,28
59
57
4,23
60
59
4,19
61
61
4,10
62
62
4,00
63
-
3,85
64
68
3,80
65
58
3,72
66
70
3,70
67
64
3,67
68
-
3,64
69
73
3,60
70
66
3,58
71
72
3,53
72
65
3,51
73
67
3,47
74
76
3,40
75
71
3,38
76
69
3,33
77
77
3,29
78
78
3,22
79
74
3,18
80
79
3,15
81
81
3,11
82
80
3,05
83
82
3,00
84
75
2,93
85
84
2,80
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В августе 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развитиягражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школаэкономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).