Предстоящие выборы, управленческие проблемы и новые назначения стали решающими факторами, повлиявшими на конфигурацию августовского рейтинга влияния глав регионов. Главы регионов, возглавляющие региональные списки «Единой России» на выборах в Думу и законодательные собрания, в основном усиливают влияние или сохраняют его.

В результате кадровых назначений, проведенных Владимиром Путиным в конце июля, в августовском рейтинге влияния появились сразу четыре новых губернатора — в Кировской, Калининградской, Ярославской областях и Севастополе.

Исполняющим обязанности Калининградской области стал выходец из ФСО, начальник регионального УФСБ Евгений Зиничев, который сразу занял 31-е место в рейтинговой таблице. Ярославскую область возглавил заместитель министра внутренних дел Дмитрий Миронов, также имевший опыт работы в ФСО: он на 63-й строке рейтинга. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых сменил Игорь Васильев (50-е место), ранее возглавлявший Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). На пост главы Севастополя был назначен Дмитрий Овсянников, работавший ранее заместителем министра промышленности и торговли РФ (68-я строка рейтинговой таблицы).

Первую строку рейтинга влияния губернаторов традиционно занимает мэр Москвы Сергей Собянин. В топ-5 рейтинга произошли незначительные изменения. На втором месте закрепляется и.о. главы Чечни Рамзан Кадыров. Третья строка рейтинга по-прежнему за президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Совершают небольшую рокировку и меняются местами губернатор Тюменской области Владимир Якушев (перемещается на 4-ю позицию) и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который уступает ему свое место и занимает 5 строку рейтинговой таблицы.

На фоне приближающихся выборов в Госдуму позиции глав регионов, в которых ожидается наиболее острая и конкурентная борьба, подвержены разнонаправленной коррекции. Несколько упрочивают влияние губернатор Челябинской области Борис Дубровский (26 место, плюс 1 пункт) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (41 место, плюс 1 пункт). Напротив, ослабляют позиции глава Республики Карелия Александр Худилайнен (минус 9 пунктов, 84 место) и губернатор Иркутской области Сергей Левченко (минус 3 пункта, 58 место).

Внимание федерального центра к Приморскому краю и его проектам в преддверии Восточного экономического форума значительно усилило влияние губернатора Приморского края Владимира Миклушевского (29-е место, плюс 8 пунктов).

Скандалы в Самарской области, связанные с проведением митингов в Тольятти с требованиями выплаты долгов по зарплате, проверки ЦИКа, эмоциальные и не вполне адекватные высказывания губернатора — все это существенно уменьшает политическое влияние Николая Меркушкина (минус 8 пунктов рейтинга, 30-е место).

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в июле

Средний балл

1

1

7,33

2

2

7,17

3

3

6,83

4

5

6,65

5

4

6,57

6

6

6,40

7

7

6,33

8

9

6,27

9

8

6,20

10

10

6,15

11

12

6,07

12

13

6,00

13

11

5,95

14

14

5,89

15

15

5,85

16

21

5,82

17

16

5,78

18

18

5,76

19

17

5,71

20

19

5,65

21

20

5,63

22

26

5,59

23

23

5,55

24

28

5,50

25

25

5,47

26

27

5,45

27

24

5,42

28

30

5,40

29

37

5,37

30

22

5,34

31

-

5,30

32

29

5,28

33

34

5,23

34

32

5,19

35

33

5,15

36

35

5,12

37

38

5,10

38

36

5,05

39

41

5,00

40

31

4,92

41

42

4,86

42

45

4,83

43

43

4,80

44

39

4,77

45

50

4,75

46

47

4,71

47

44

4,68

48

48

4,65

49

40

4,60

50

-

4,58

51

46

4,55

52

49

4,51

53

52

4,45

54

51

4,42

55

53

4,40

56

56

4,37

57

54

4,33

58

55

4,28

59

57

4,23

60

59

4,19

61

61

4,10

62

62

4,00

63

-

3,85

64

68

3,80

65

58

3,72

66

70

3,70

67

64

3,67

68

-

3,64

69

73

3,60

70

66

3,58

71

72

3,53

72

65

3,51

73

67

3,47

74

76

3,40

75

71

3,38

76

69

3,33

77

77

3,29

78

78

3,22

79

74

3,18

80

79

3,15

81

81

3,11

82

80

3,05

83

82

3,00

84

75

2,93

85

84

2,80

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В августе 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развитиягражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школаэкономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).