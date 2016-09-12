



Министерство обороны России

Первый рабочий день для специалистов Международного военно-технического форума «Армия-2016» отметился достаточно высокой бизнес-активностью, что заметно отличает его от прошлогоднего, дебютного мероприятия данного формата. Посмотрим, какими же были самые главные события, которые произошли 7 сентября на крупнейшей российской военной выставке.

Министерство обороны РФ подписало 17 контрактов на сумму 130 миллиардов рублей

Главным событием сегодняшнего дня на «Армии-2016» однозначно можно назвать подписание Министерством обороны России 17 контрактов с поставщиками. Общая сумма соглашений оказалась достаточно весомой — 130 млрд рублей. Поговорим о наиболее важных сделках.

Наиболее крупный контракт Министерство обороны заключило с «Адмиралтейскими верфями». Согласно ему, Тихоокеанский флот России получит до 2021 года серию из 6 дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка».

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Такую же серию из 6 аналогичных субмарин уже получил Черноморский флот РФ. Наиболее сильной чертой «Варшавянки» является её низкая шумность, за что подлодки этого типа на западе часто называют «черной дырой». Вооружение субмарины достаточно серьезное и современное — она может нести 4 крылатые ракеты «Калибр» (разных модификаций — как противокорабельных, так и стратегических) и до 18 торпед. Это позволяет «Варшавянке» выполнять целый спектр задач — от борьбы с кораблями противника, до высокоточных неядерных и ядерных ударов по целям в глубоком тылу врага (дальность пуска стратегической модификации «Калибра» превышает 1500 километров). Тихоокеанский флот ВМФ РФ заметно усилится после этой поставки, что крайне важно, так как фактически на данный момент он уступает тем же японским ВМС.

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Другим важным событием стал контракт на поставку 3 малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21 631 «Буян-М». На данный момент ВМФ России имеет на вооружении 5 кораблей этого типа, ещё 4 находятся в постройке. С учетом нового контракта, к концу 2020 года Россия получит 12 таких МРК. Важность концепции МРК заключается в том, что благодаря установке на них 8 пусковых установок крылатых ракет «Калибр» достигается дальность поражения целей, нехарактерная для кораблей такого небольшого водоизмещения (всего 949 тонн). С учетом того, что современное российское судостроение пока находится достаточно далеко от строительства кораблей классом выше фрегата (эсминцы, крейсеры, авианосцы), подобный подход позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Фактически из того же Каспийского моря можно поражать цели на большей части территории Европы и Ближнего Востока, а также защищать своё побережье от кораблей противника.

Много контрактов получил и «Уралвагонзавод». В основном речь шла о ремонте и модернизации имеющейся в войсках бронетехники. Из поставок нового вооружения стоит отметить сделку по приобретению Министерством обороны РФ 42 модернизированных 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-СМ». Вероятнее всего, этот контракт будет последним для этого типа САУ — после 2020 года в войска уже наверняка пойдет новая «Коалиция-СВ», заметно превосходящая по всем характеристикам своего предшественника.

Также были подписаны контракты по закупке боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) Торнадо-С и «Смерч», а также на научно-исследовательские работы по созданию новых РСЗО.

Форум привлек иностранных покупателей

Об интересе к российской технике рассказал директор по закупкам министерства обороны Пакистана Ахмед Навид. Больше всего его ведомству интересны многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35, противотанковое вооружение и авиадвигатели РД-93. С двигателями все просто и понятно — они необходимы для китайско-пакистанского истребителя JF-17. Закупка же Су-35 Пакистаном будет очень громкой новостью — в том числе и в политическом смысле. Ведь ранее российскую авиацию подобного уровня у России покупала Индия — речь идёт о 272 истребителях Су-30МКИ, а её злейший враг Пакистан предпочитал западную авиацию. Теперь всё может измениться.

О возможности новых закупок после посещения «Армии-2016» говорили также представители Вьетнама, Зимбабве (заинтересованы авиацией и артиллерией) и Малайзии (готовы увеличить военно-техническое сотрудничество, при условии передачи части технологий производства).

Понятно, что во всех этих случаях о конкретных контрактах пока речи нет, но международные военные соглашения на подобных мероприятиях подписываются нечасто (а когда подписываются, то обычно небольшие). Тем не менее интерес, при правильном подходе к клиенту, может в будущем трансформироваться в реальные сделки.

«Армата» и Т-50 ПАК ФА пока закупят в небольшом количестве: надо экономить

Важным стало и заявление заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова о том, что российская армия пока закупает только опытную партию танков Т-14 «Армата» (около 100 единиц), так как на данный момент можно достигнуть имеющихся задач модернизацией бронетехники, что намного экономичнее. Крупносерийным производством новой машины займутся после долгих войсковых испытаний, когда все недостатки новой машины будут выявлены и исправлены. Судя по всему, это будет уже после 2020 года.

Примерно в том же ключе был описан и подход к истребителю 5-го поколения Т-50 ПАК ФА. В 2017 году будет заказана первая серийная эскадрилья этих самолетов, но спешки с ним не будет, так как имеющийся Су-30СМ пока удовлетворяет потребности армии. Можно предположить, что данное решение принято все же «не от хорошей жизни» — военный бюджет также уменьшился из-за экономического кризиса, а девальвировавшийся рубль повышает стоимость той части элементной базы, что закупается в других странах.