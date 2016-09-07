Хотя теракты, совершаемые сторонниками и членами радикальной группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вызвали сильную тревогу в странах Европы, они, согласно сведениям Глобальной базы данных по терроризму, еще не достигли того уровня насилия, который Европа переживала в 1970-х годах. Если предыдущие волны терроризма в Европе были связаны с внутренними конфликтами, то сегодняшние атаки связаны с нестабильностью за пределами континента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик ИГИЛ

Корнем недавних терактов в ЕС является политический вакуум, оставшийся после свержения «диктаторов» на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Таким образом, из-за продолжающегося насилия в Сирии, Ираке, Ливии, крайней поляризации в Египте или хрупкой ситуации с безопасностью в Тунисе и Алжире, мало оснований считать, что теракты в Европе прекратятся в ближайшем времени, пишет Омар Ашур в статье для The Strategist.

Что хуже, после кровопролитного путча, произошедшего в Турции и стоившего стране 270 убитых и 1,5 тыс. раненых, она становится еще более привлекательной целью для терактов ИГИЛ организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку группировка активно развивается в тех странах, где существуют серьезные проблемы. Из них боевики черпают новобранцев и устраивают теракты — либо создавая «официальную провинцию», как в случае с Сирией, Ираком, Ливией и Египтом, либо формируя секретные ячейки и боевые отряды малой численности, как было в случае с Тунисом и Турцией.

Оба подхода — партизанская деятельность и терроризм — идут неотделимо друг от друга. Когда организация теряет контроль над территорией или подходят к концу её боевые успехи, она начинает прибегать к терроризму, оправдывая это тем, что нанесение ударов против незащищенных мирных жителей менее затратная и простая стратегия, но при этом столь же политически эффективная. Именно поэтому террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится наносить удары по Европе напрямую, несмотря на территориальные потери в Ираке, Сирии и Ливии.

На этому пути, отмечает автор, группировка пытается достигнуть ряда целей. Боевики считают, что теракты в Европе станут сдерживающим фактором для Запада, который побоится наносить удары по контролируемым ими территориями. Исламисты также хотят отомстить за смерть более 20 тыс. членов группировки, убитых в результате авиаударов коалиции во главе с США.

Более того, они стремятся вызвать неприязнь к мусульманам в странах Европы. Тем самым мусульмане окажутся отчуждены от остального европейского общества, что, в свою очередь, увеличит количество новобранцев ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Европейском континенте. В то же самое время боевики хотят разобщить религиозные и этнические общины Европы.

Цели террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в применении терроризма не новы, однако стоит уделить внимание их способности совершать теракты. Группировка смогла провести ряд террористических операций, несмотря на то, что по занимаемым ею территориям с 2014 года наносятся ракетно-бомбовые удары. Это связано с тем, что исламисты полагались на довольно незначительную часть из тех более чем 5 тыс. жителей стран Европы, которые направились на войну в Сирию.

Точное число боевиков-европейцев, получивших подготовку в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вернувшихся на родину, пока неизвестно. Абдельхамид Абаауд, который возглавил теракты в Париже в ноябре 2015 года, утверждал, что он был одним из 90 подготовленных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористов в Европе.

По некоторым сведениям, через тренировочные лагеря исламистов прошло от 400 до 600 боевиков, подготовленных для проведения «внешних операций», в том числе ведения боя в условиях города, создания самодельных взрывных устройств (СВУ), разведки и других целей.

На данный момент в наибольшей степени от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пострадали Франция и Турция. Во Французской республике погибло более 230 человек, ранения получили 700, тогда как в Турции потеряла 220 человек в терактах ИГИЛ организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 900 получили ранения. Обе страны, подчеркивает автор, являются источником относительно большого числа боевиков-иностранцев, воюющих в Сирии и Ираке. Так, под флагом террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на данный момент сражается, по некоторым данным, 700 граждан Франции и 500 — Турции.

Так почему же ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выбрали своими основными целями Францию и Турцию? Как показывают предварительные исследования, не интегрированные в общества франкоговорящих стран молодые люди негативно относятся к французской концепции «laïcité» — традиции придерживаться светскости в общественной и политической жизни. Это, утверждают ученые, способствует их радикализации и вербовки экстремистами.

Однако необходимо рассмотреть и другие факторы. Например, в своей внешней политике Франция пошла на решение острых вопросов Ближнего Востока и Севере Африки. Так, Париж выступал против вторжения в Ирак в 2003 году, однако участвовал в операции в Ливии и направил войска в Мали в 2013 году. Хотя такие шаги воспринимались положительно на большей части Ближнего Востока, сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сочувствующие боевикам смотрели на ситуацию по-другому.

Турция, в свою очередь, была на протяжении долгого времени альтернативной моделью для стран, в которых проживает мусульманское большинство. До того как страна столкнулась недавними вызовами, демократия, казалось, приносила свои плоды, а экономический рост достигал высоких показателей. С учетом западного уклона Анкары, неудивительно, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посвятило несколько выпусков своего журнала Dabiq развенчанию модели Турции и нападкам на её президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Более ранняя версия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «Исламское государство Ирака» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как сообщается, уже в 2012 году планировала совершить теракты с использованием начиненных взрывчаткой автомобилей в Турции.

Таким образом, странам Европы необходимо объединиться вокруг единой стратегии защиты от огромного числа вызовов. Разобщение — не говоря уже о кровопролитных попытках военного переворота — играет на руку террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), публично заявленной целью которой является «ослабление европейского единства».