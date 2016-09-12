Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа заявил, что 14 октября будет названо имя нового генерального секретаря этой организации. Его представят в Ереване на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне президентов. Уже известно, что главой станет представитель Армении. Правда, заметил Бордюжа, «кто конкретно — сейчас сказать не могу».

Иван Шилов ИА REGNUM

Это заявление примечательно следующими обстоятельствами. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в стране, которая пережила в апреле жесткое военное противостояния Азербайджана с Нагорным Карабахом, который потенциально мог затронуть и армянскую территорию или вовлечь Вооруженные силы этой страны в конфликт на стороне Степанакерта. В ходе апрельской войны секретариат ОДКБ информировал о контактах с военно-политическим руководством Армении, получал все необходимые сведения о ситуации в зоне конфликта, что само по себе являлось сдерживающим фактором для Баку. В этой связи пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов подчеркивал, что «конкретные шаги со стороны нашей организации согласно уставу ОДКБ, конечно же, предусмотрены, тем более что Ереван является полноправным членом Организации», но «это возможно только в том случае, если в наш адрес поступит официальное обращение от имени высшего руководства Армении».

Такого обращения, как известно, со стороны Еревана не последовало, а прекращение вооруженных столкновений стало возможным только после личного вмешательства президента России Владимира Путина, который призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. В то же время такие государства-члены ОДКБ как Белоруссия и Казахстан проявили в отношении апрельской войны, мягко говоря, «неоднозначную «реакцию», что вызвало недовольство и претензии Еревана. И дело тут не только в Армении. Некоторые страны-члены ОДКБ ранее воздержались от критики турецких властей, сбивших российский самолет, и блокировали в рамках Организации жесткие антитурецкие заявления.

Более того, они одно время выступали против назначения представителя Армении на пост генсека ОДКБ, полагая, что оно будет воспринято Анкарой в качестве «недружественного выпада». Поэтому, надо полагать, обозначение Бордюжей своего преемника на посту генерального секретаря в лице представителя Армении можно воспринимать и как согласованный с другими странами-членами акт (хотя ситуация на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе остается неустойчивой), и как определенный результат потепления российско-турецких отношений. Теперь наверняка к голосу Еревана в ОДКБ нужно будет прислушиваться, особенно по части реализации мероприятий по обеспечению региональной стабильности.

Все государства-члены ОДКБ должны извлечь важные уроки из апрельской войны в Нагорном Карабахе. Они должны предпринять максимум усилий для того, чтобы в будущем исключить сценарий полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией. С точки зрения военной логики в ситуации, когда разоры в Закавказье происходят в каких-то 300 километрах от фронта в Сирии против глобального терроризма, всем давно пора задуматься о создании устойчивого кавказского тыла для решения задач сирийской операции. В этой связи необходимо серьезно отнестись к проблемам с авиационным транзитом в Сирию через Армению, иранским воздушным пространством и далее — Иракским Курдистаном.

ИА REGNUM, а затем и немецкая радиостанция Deutsche Welle уже рассматривали сценарий увязки Карабаха с Сирией, которая находится южнее НКР. В случае военной необходимости ОДКБ вправе поставить этот вопрос, говоря о важности формата коалиций по борьбе с ДАИШ (или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), то есть на первом этапе — в политической плоскости. В то же время эксперты стараются по возможности обходить тему Карабахского конфликта и роли ОДКБ в регионе Закавказья, пока не желая сжигать мосты в общении с Баку и сохраняя возможность диалога с ним. Для ОДКБ приоритетным является принцип мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, соблюдение паритета между союзником Арменией и не являющимся таковым Азербайджаном. Но как долго будет сохраняться такое балансирующее равновесие, никто не знает.