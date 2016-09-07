Вооруженные силы США используют технику, стилизованную под произведенные в России или Советском Союзе танки и бронетранспортеры, чтобы завершить образ потенциального противника в своих учениях, пишет Джозеф Тревитик в статье для War is Boring.

U.S. Air Force Национальный учебный центр в Форт-Ирвине

На фоне войны, произошедшей в 1973 году между Израилем и его арабскими соседями, в Пентагоне стали беспокоиться, что не смогут подготовиться к широкомасштабной сухопутной войне с Советским Союзом или его союзниками. В результате в 1979 году армия США создает Национальный учебный центр Форт-Ирвин, расположенный приблизительно в 160 км от Лос-Анджелеса.

Сначала проходившие обучение на этой базе военнослужащие получили несколько захваченных единиц советской техники, в том числе по меньшей мере один бронированный тягач МТЛБ и бронетранспортер БТР-60. Однако их оказалось недостаточно для имитации крупных подразделений вероятного противника.

Для решения этой задачи были созданы ВИЗМОДы — визуально модифицированные единицы техники. Первые их экземпляры были созданы на основе старых танков M551 «Шеридан», которые при помощи ряда косметических добавлений получили подобие облика советских танков Т-62 и боевых машин пехоты БМП-1. Затем техники превратили другие детища ВПК США в самоходную гаубицу 2С3 «Акация» и ЗСУ-23−4 «Шилка». Кроме того, несколько модифицированных вертолетов UH-1 «Хьюи» стали играть роль советских Ми-24.

Помимо танков-подделок, армия США создала также специальную систему очков. На учебной технике и вооружении были установлены специальные излучатели и приемники лазерного сигнала, чтобы определенные цели могла поразить только та техника, которая была способна на это в реальном бою.

Однако из-за того, что «Шериданы» были сняты с производства, ремонтировать и заменять ВИЗМОДы оказалось сложной задачей. Поэтому в 1998 году армия США создает первые «суррогатные единицы техники противника» или СЕТПы.

За основу новых имитаторов продукции советского ВПК были взяты бронетранспортёры M-113A3, которые сначала были превращены в подобие боевых машин пехоты БМП-2. Затем армия использовала другие модели американской техники, которые были трансформированы в танки Т-80 и Т-90 и другую технику.

Тем не менее, после терактов 11 сентября Национальный учебный центр и другие учебные центры США перешли на подготовку военнослужащих к противопартизанским действиям. Но оказалось, что боевики часто захватывают тяжелое вооружение во время столкновений с правительственными войсками, поэтому учения с муляжами танков по-прежнему являются важным инструментов в обучении личного состава.