Довольно долгое время необъяснимым для политических экспертов оставался тот факт, почему Джордж Сорос, американский миллиардер, целью своей жизни поставивший заработать деньги на финансовых спекуляциях и потратить их на реализацию личного, индивидуального политического влияния по всему миру, обходит вниманием самый влиятельный политический театр — избирательные процессы в Соединенных Штатах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Ближе, ближе, ближе...»

Россия и Украина, Грузия и Африка, Центральная Азия и островные государства Океании, Латинская Америка и Китай — пожалуй, нет точки на земле, где Сорос бы не посеял семена «цветных революций» или «гражданского неповиновения режиму».

При этом никто никогда не мог упрекнуть его в корысти или в том, что он использует свое колоссальное политическое влияние для приумножения капиталов. Наоборот, Сорос-политик, фанатично верящий в свою миссию изменения мира по какому-то только ему ведомому сценарию, живет за счет Сороса-финансиста, с той же легкостью разрушающего к своей выгоде финансовые системы целых государств, с какой Сорос-политик разрушает их властные системы.

В этой соросоцентричной модели мира явно недоставало краеугольного камня — как деньги Сороса-финансиста конвертируются в интересы Сороса-политика на внутриполитической сцене США.

Долгое время доминировала гипотеза, что Джордж Сорос сам ограничивает себя в действиях во внутренней американской политике, руководствуясь какими-то ему ведомыми собственными запретами.

Вторая гипотеза предполагала, что у Сороса и меняющих друг друга президентов есть гласный или негласный «пакт о ненападении», когда Белый дом всячески способствует деятельности структур миллиардера, даже там, где нет «государственного заказа» на изменение режима, — в обмен на нейтральность Сороса внутри американской сцены.

И та, и другая гипотеза полностью картины не описывали, и вопрос о том, почему же Сорос не распространяет свои амбиции на внутриамериканскую сцену, время от времени всплывал в политических профессиональных изданиях.

Начиная с прошлой недели этот вопрос можно считать закрытым.

Опубликованные анонимной группой «ДиСи ликс» (DC, Ди Си — «округ Колумбия», политико-географическое наименование территории, на которой расположена столица США, Вашингтон) похищенные электронные документы однозначно, четко и детально доказывают: Джордж Сорос вовсе не исключил внутриполитические процессы в США из круга своих интересов. Он просто изобрел для них принципиально новый, авангардный инструмент влияния — отлично понимая, что модель «цветочной революции» на Манхэттене явно выглядела бы странно.

Идея Сороса — как, впрочем, все, что он делает — была, безусловно, революционна и при этом изящна.

В то время когда все без исключения политики борются за голоса избирателей, Джордж Сорос решил создавать новых избирателей — свой собственный электорат, в силу тех или иных причин до этого не имевший права голоса.

И, получив этот голос, они все без исключения будут знать, кто сделал их полноправными избирателями, кто дал им их права — он, их кумир, Джордж Сорос. Это даже не доверие, не электоральный выбор — это почти религиозное поклонение. Тем более что лепить свой частный электорат Сорос очень разумно решил из представителей тех социальных слоев, кто в силу низкого образовательного и общекультурного уровня как раз и склонен к такому фанатичному поклонению.

Документы, первые из которых появились в открытом доступе в начале прошлой недели, а последние — уже в начале этой, показывают, что главным приоритетом Джорджа Сороса внутри США стала задача увеличить американский электорат на 10 миллионов избирателей к 2018 году.

То есть каждый 19-й американский избиратель, если план Сороса сработает, будет в 2018 году, во-первых, обязан своим голосом лично ему и, во-вторых, никогда до этого не участвовать ни в каких голосованиях.

Чистый лист — на кого укажет кумир Сорос, за того (или за то) и проголосует.

Идеальный избиратель.

База для подбора этих 10 миллионов у Сороса есть, даже с запасом.

Избирательная система в США устроена таким образом, что среди взрослого дееспособного населения огромные пласты на законных основаниях лишены права голосовать и быть избранными.

Анализ выборов, позволивших Бараку Обаме второй раз занять Овальный кабинет, например, показал, что на этих выборах около 26 млн американских граждан с правом голоса не были зарегистрированы как избиратели, около 5,9 млн граждан США были лишены права голоса в связи с обвинением в совершении преступления, в том числе 2,6 млн граждан, отбывших наказание (в США действует такая правовая норма, как сталинское «поражение в правах»), а 6 млн человек, пришедших на участки для голосования, не смогли найти себя в списках избирателей.

В общем, есть среди кого работать.

План создать новый электорат с десятью миллионами избирателей обсуждался на заседании коллегии Фондов Открытого Общества еще в мае 2014 года.

220-страничное руководство с подробным изложением плана был среди более чем 2500 взломанных документов структур Сороса выпущенным «ДиСи Ликс», — организации, публикующей документы влиятельных чиновников и политических фигур Вашингтона, и не только его.

Руководство охватывает стратегию и тактику операции, которую планировалось развернуть в Соединенных Штатах с 2015 по 2018 год.

Стратегические цели, заявленные в руководстве, включали в себя «продвигать реформу избирательной системы [с целью расширения числа тех, кто будет иметь право голоса]» и «борьбу с ущемлениями».

Особое внимание, как уже было сказано выше, в программе уделялось тем группам населения, кто в силу культурных особенностей способен оценить подарок Сороса, обеспечив ему безусловную преданность. Третья стратегическая цель программы звучит как «полная политическая, экономическая и гражданская политическая интеграция иммигрантов и общин цветного населения путем демонтажа барьеров и создания для них системы вертикальных лифтов». Электорат — это не ровная масса, чтобы им управлять, нужны послушные и благодарные лидеры — благодарные и послушные Соросу. Для этого нужны кадровые лифты.

Подробно в руководстве обсуждается инструментарий.

Создание частного электората будет достигнуто «за счет снижения барьеров для регистрации избирателей с помощью различных форм модернизации и расширения доступа для голосования при сохранении и расширении избирательного права путем создания надежных средств защиты от подавления голосования, отказов и размытий»

Впервые очень осторожно Джордж Сорос сформировал публичный фасад своей программы в 2015 году. «Мы надеемся, что несправедливые законы, которые часто диспропорционально влияют на представленность во власти наиболее уязвимых групп населения в нашем обществе, будут отменены» — сказал тогда Джордж Сорос и пообещал потратить очень скромные $5 миллионов на усилия в этом направлении.

Но тема уже была обозначена, и теперь все группы, которые получат право голоса, — от обширных до самых локальных — будут знать, что за их правом голосовать стоит лично Сорос.

Первый в серии судебных процессов, в котором истцы утверждали, что «избирательные законы наносят непропорционально большой ущерб избирателям из меньшинств», был подан в Огайо в том же мае 2014 года.

Адвокат Марк Элиас подал иск Огайо от имени группы под названием Союз сообществ Огайо. Эта группа позже была заменена в качестве истца на судебном процессе, когда сама попала под следствие по уголовному делу о фальсификации подписей и регистрации умерших людей в качестве избирателей.

Впрочем, Марк Элиас не потерялся — он сегодня возглавляет юридический департамент избирательного штаба Хилари Клинтон. Но это уже другая история, не правда ли?

В документах, опубликованных на прошлой неделе, названы основные опорные структуры проекта Сороса — они же основные получатели бюджета проекта — Национальная ассоциация избираемых и назначаемых должностных лиц латиноамериканского происхождения, Конференция лидеров-американцев азиатского происхождения

Финансируются также медиагруппы для создания правильного общественного фона и «воспитания» (это цитата из руководства) журналистов. Здесь опорной структурой выступает «Нью Америка Медиа», самая массовая в Америке коалиция, объединяющая СМИ с этническим позиционированием.

Один из документов, обнаруженных «ДиСИ Ликс», представляет отдельный интерес — хотя он касается небольшого, локального эпизода.

Структуры Сороса выделили $3 миллиона организации «Эмигрант Вотерс Вин Пак», которая была создана для проведения кампании, направленной на то, чтобы дополнительно зарегистрировать 400 000 испаноязычных избирателей до ноябрьских выборов.

Этот пример дает возможность изучить расходную часть проекта — затраты на одного избирателя частного электората в этом примере составляют 75 долларов.

Таким образом, десять миллионов избирателей обойдутся Соросу меньше, чем в миллиард — вполне посильная инвестиция для финансиста его калибра. Примерно столько, например, структуры Сороса-финансиста заработали за несколько месяцев, в период с ноября 2012 г. по февраль 2013 г., делая ставки на то, что курс японской иены будет снижаться после выбора премьер-министра Синдзо Абэ.

Вполне обычная инвестиция.