6 сентября среди самых обсуждаемых в сети новостей две касаются скандалов в учебных заведениях. Первая — известная столичная школа №57 лишилась директора, причем после того, как широкая общественность узнала о сексуальных домогательствах к ученицам учителя истории. Вторая — что первокурсники исторического факультета Кемеровского университета на посвящении в студенты разделись догола.

Филипп Мерсье. Школа для девочек. 1738

Директор школы №57 города Москвы Сергей Львович Менделевич утром 6 сентября подал заявление об уходе с поста директора, которое было подписано в Департаменте образования г. Москвы. Исполняющим обязанности директора школы назначена Марина Георгиевна Прозорова, которая работает учителем математики. Ожидается, что официальный приказ о ее назначении будет опубликован вечером 6 сентября.

В пресс-службе департамента не смогли оперативно подтвердить изданию «КоммерсантЪ» обнародованную от лица школы информацию.

На официальной странице учебного заведения опубликовано обращение директора коллегам, выпускникам, ученикам и родителям.

«Вы постоянно задаете мне вопросы о том, что произошло в нашей школе. Вы просите меня не молчать, выступить, наказать виновных, расставить точки над i.

Я желал бы дать вам все ответы немедленно, как только на нас начало обрушиваться огромное количество страшной и противоречивой информации. Разобраться в происходящем ‑ и c тем, что происходило раньше, и с тем, что происходит сейчас, — оказывается совсем не просто. Вопросов пока гораздо больше, чем ответов.

Я вижу свою задачу в том, чтобы собрать факты и получить все ответы. Необходимо сделать так, чтобы никаких белых пятен, замолчанных историй и прочего не осталось в нашей жизни. И не завелось впредь — правдивая и честная информация должна быть доступна всем.

Этого нельзя достичь в один день. Это не под силу одному человеку. Именно поэтому я призываю всех принять участие в этой неприятной, но необходимой для нашей Школы работе. Эта работа уже начата с разных сторон неравнодушными и совестливыми людьми. Уверен, они хотели только гласности и честного разговора.

Пока писалось это письмо, я узнал, что дело не ограничивается только нашим внутренним расследованием. К делу подключились следственные и контролирующие органы. Я этому рад — в адрес самых разных людей прозвучало множество самых страшных обвинений. Им должна быть дана правовая оценка.

Ею, впрочем, мы не ограничимся — события нужно изучить и с этической точки зрения. Для прозрачного и открытого обсуждения я хотел бы сформировать специальный общественный совет, который поможет нам во всем разобраться. Надеюсь, в него войдут выпускники, учителя, родители.

Всех неравнодушных, участвующих в обсуждении наших проблем, я призываю к ответственности и осмотрительности — все мы прекрасно понимаем, что никакая правовая оценка не в состоянии смыть впопыхах наклеенные ярлыки.

Мне кажется, что наша Школа заслуживает правды без ярлыков».

Скандал начался накануне 1 сентября, с поста в фейсбуке, который написала журналистка Екатерина Кронгауз. Она призналась, что несколько раз пыталась рассказать о происходившем в школе: «Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами. Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Немудрено было влюбиться. Мы были маленькие, а думали, что большие.

А потом шли годы — мы становились больше, а его возлюбленные менялись и оставались маленькими. В какой-то момент еще в «Большом городе» я решила написать об этом, но там у всех дети учились, как-то просили не писать. А потом еще позже в журнале Gala я уже начала писать и даже поговорила с девочкой на несколько лет младше меня, но у нас в редакции тоже были люди, у которых дети учились и, несмотря на их ярую гражданскую позицию, тоже как-то просили не писать. Ну, а тема-то такая, и так сомневаешься, а тут еще просят не делать — я и рада была.

А теперь наконец-то нашлись люди и силы у этих людей — собрать доказательства и добиться. И он больше не работает в школе».

Как оказалось, историк, по словам бывших учениц, крутивший с ними романы, уволился сам. Скандал, разразившийся в фейсбуке, подхватили СМИ. Именно журналисты привлекли всеобщее внимание к произошедшему. Реакция пользователей соцсетей была неоднозначной… Одни считают, что откровения бывших учениц — враньё. Другие восхищены смелостью и рады, что «правда вылезла наружу» и «больше такое не повторится». Третьи полагают, что сначала необходимо детально разобраться.

Как пишет «МК», несколько учителей, очень сочувствующих девочкам, которые через столько лет решились, наконец, кому-то о чем-то рассказать — пусть не понятно, о чем именно — теперь хотят уйти.

5 сентября следователи начали доследственную проверку информации о сексуальных домогательствах одного из учителей.

6 сентября СМИ рассказали о ещё одном скандале. На этот раз в Кемерово, где общественность возмущена неформальным обрядом посвящения в студенты Кемеровского государственного университета.

По сообщениям местных СМИ, на региональной туристической базе в Кемеровской области проходила вечеринка первокурсников. Далее есть две версии. Согласно первой, на вечеринке была проведена неформальная процедура посвящения в первокурсники: студенты исторического факультета КемГУ произнесли слова шуточной клятвы, и затем им пришлось раздеться. По другой версии, студенты старших курсов устроили конкурс — нужно было снимать с себя одежду, каждая деталь которой давала определённое количество баллов. Сперва никто не был против, но когда речь зашла нижнем белье, а затем необходимости снимать и его, некоторые первокурсники отказались это делать, а старшекурсники стали им угрожать издевательствами.

Кемеровские СМИ сообщили, что в КемГУ уже проведено специальное совещание, принято решение не отчислять голых студентов, попавших на фотографии. При этом сообщается, что в отставку ушел декан исторического факультета и международных отношений Константин Юматов, а также два его заместителя.

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