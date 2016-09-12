Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова обнажила массу проблем в казахстанском обществе. Но ярче всего проявились, пожалуй, следующие три аспекта: у руководства Казахстана есть заботы поважнее, чем похороны лидера соседнего государства; прогнозы казахстанских политологов по Узбекистану мало чем отличаются от прогнозов их российских коллег; казахстанское общество не знает известную поговорку «о мертвых говорят либо хорошо, либо никак».

Казахстан

Те, кто никогда не был в Казахстане, но хотел бы узнать эту страну получше, могут сделать это весьма быстрым и доступным способом: достаточно просмотреть публикации в казахстанских СМИ за минувшую неделю и почитать посты известных граждан в социальных сетях. И сразу станет понятно: кто является главным стратегическим партнером страны, на кого оглядывается казахстанская элита при принятии решений и какими чаяниями живет простой казахстанский народ. Коротко об этом — в выборке наиболее интересных событий за прошедшие семь дней.

Послушайте Лену

За 25 лет независимости в Казахстане сформировались несколько тем, по которым граждане страны могут спорить до хрипоты хоть каждый день: какой жуз (племенной союз казахских родов — ИА REGNUM ): старший, средний и младший, — лучше, значительнее, многочисленнее; советское прошлое — это благо или время угнетения для Казахстана и его народа; Россия сегодня — друг или по-прежнему колонизатор; и нужен ли в Казахстане русский язык, который, к слову, имеет статус официального, что даже прописано в Конституции страны.

Следует отметить, что вопрос русского языка вызывает наиболее ожесточенные споры. И это очень странно, с учетом того, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно высказывался в его защиту. Последний раз он поднимал этот вопрос в феврале 2016 года.

«Некоторые ретивые чиновники хотят забегать вперёд и всех завтра заставить говорить на казахском. До меня доходит информация, что русскоязычный человек обращается на русском языке в конторе какой-нибудь, но он получает ответ на казахском языке. Кто позволил? Почему прокуратура не проверяет нарушение законов Казахстана? Если он обратился на русском языке, то он должен получить ответ на русском языке и документы. Я знаю, многие президенты выступают только на одном языке. Путин говорит на русском, турецкий (президент) говорит на турецком, а я всегда говорю на двух языках. Не потому, что мне это очень нравится, я хочу, чтобы все население меня понимало», — заявил он на одном из совещаний.

Однако с мнением главы государства согласны далеко не все. К примеру, в начале минувшей недели информационный портал 365info опубликовал материал «Пора отменить официальный статус русского языка в Казахстане», в котором общественный деятель Азимбай Гали заявил следующее: «Как русский язык может выполнять свою «официальную» роль, если русские у нас составляют всего 20% населения? Зачем в Казахстане давать особый приоритет языку, по сути, национального меньшинства? Пришло время определять нашу политику!»

Здесь следует отметить, что на русском языке в Казахстане, согласно официальным данным, говорят 84,4% населения, в том числе в городах — 92,5%, в селах — 74,9%.

Но граждан, разделяющих мнение о ненужности русского языка, в Казахстане действительно уже немало. «Я живу в Казахстане, это моя родная земля, а казахский язык — моя гордость. Говорить на нём для меня легко, совсем несложно. И на казахском должны говорить все вы, раз живёте в Казахстане и это ваша Родина», — заявила Елена Вахнина из села Урджар в Восточно-Казахстанской области. С этой цитаты начинается материал, опубликованный на казахстанском ресурсе «Inform Бюро» под заголовком «Уборщица Лена из ВКО призвала соотечественников говорить на казахском языке».

Уборщица Лена уверена, что граждане Казахстана, не говорящие на казахском языке, просто ленятся. Но насколько лень виновата в том, что русскоязычные граждане Казахстана до сих пор не заговорили на казахском, решают уже 25 лет.

Как сообщает портал «Радиоточка», в казахском языке официально утвердили 13 200 новых терминов. Ждут одобрения еще почти 150 тысяч. При этом, согласно таблице утвержденных терминов, многие русские слова в переводе на казахский остались неизменными.

В этом плане примечательна еще одна публикация, которая вышла на казахскоязычном сайте QAMSHY. KZ под заголовком «Қазақстанда өзімді өгей елде жүргендей сезінемін» («Чувствую себя в Казахстане, словно на чужбине»).

В этой статье обсуждается проблема безработицы среди казахскоязычного населения. Вывод: виноват русский язык. Издание приводит слова девушки по имени Куралай, окончившей вуз с красным дипломом: «Полгода ищу работу, это морально изматывает. Куда бы ни обращалась, везде требуются русский и английский языки. Честно говоря, очень жалею, что училась в школе и университете на казахском. Когда работодатели говорят: рабочий язык — русский, спрашивают об уровне английского языка, у меня такое чувство, словно нахожусь в другом государстве. Никому не нужно хорошее знание казахского, говорят — это дополнительный язык. Честно, мне иногда даже приходится сожалеть о том, что я родилась казашкой».

И как тут не вспомнить слова спецпредставителя президента Российской Федерации Михаила Швыдкого о ситуации с изучением русского языка в мире, в том числе и в Казахстане: «Казахстан прокламирует себя триязычным государством — казахский, английский и русский. Высших учебных заведений в этой стране на русском меньше, чем на казахском. Но надо понимать, что если люди имеют возможность получать высшее образование на русском языке, они отдают своих детей в русские школы, а если на этом языке количество вузов сокращается, то, как по цепочке, начнутся все проблемы с изучением. В Киргизии, например, торопятся перейти в образовании на национальный язык, но книг образовательных на киргизском языке нет, нет и такого количества переводной литературы на киргизский язык, причем по всем отраслям знаний. Отсюда проблема — либо будет падать уровень образования и его качество, либо не надо торопиться искусственно переходить на один язык. Это вопрос не только сегодняшнего дня».

Китайская увертюра

Главной новостью минувшей недели стала, конечно же, смерть президента Узбекистана Ислама Каримова. Напомним, что после госпитализации Каримова СМИ несколько раз сообщали о его кончине. Но каждый раз информацию опровергали. Это стало причиной многочисленных шуток в казахстанском сегменте социальных сетей.

К примеру, общественный деятель Айдос Сарым написал на своей странице в Facebook следующее: «Если понимания по ситуации с Ислам акя не будет, то умрем все мы. Кто от афига, кто от стресса, кто от старости, а кто и от смеха. А я уже столько интервью дал, что, ожив окончательно, он может поставить меня в неудобное положение».

Появились слухи о том, что букмекерские конторы в Алма-Ате принимают ставки: умер ли Каримов или нет. Правда, насколько достоверна эта информация, узнать не удалось.

Тем не менее все это наглядно свидетельствует об отношении казахстанских граждан к ситуации в Узбекистане.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не принял участия в похоронах узбекского лидера, ограничившись лишь телеграммой: «Казахстанцы разделяют с братским народом Узбекистана боль безвременной и невосполнимой утраты. Скорблю о потере друга, с которым бок о бок работал в течение почти 30 лет. Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению родному народу, всегда был надежным другом Казахстана и внес большой вклад в укрепление дружбы и добрососедства между нашими народами. Светлая память об Исламе Абдуганиевиче Каримове навсегда останется в наших сердцах», — говорится в послании Назарбаева.

В Самарканд от лица руководства страны поехал премьер-министр Карим Масимов.

Сам же Назарбаев отправился в китайский город Ханчжоу на саммит G20.

Почему Назарбаев предпочел живого Си Цзиньпина мертвому Каримову? Этим вопросом задавались многие. На сайте казахстанской версии журнала Forbes даже вышел аналитический материал на эту тему.

«Тот факт, что Нурсултан Назарбаев все-таки не поехал на похороны Ислама Каримова, а принял участие в саммите G20, кроме протокольных сложностей, также характеризует особенности внешней политики Казахстана, которая в том числе направлена на повышение международного статуса президента страны. Именно поэтому Ханчжоу перевесил Самарканд. Хотя президент Казахстана уже не в первый раз участвует в Саммитах-G20. И два последних приглашения он получил от двух крупных соседей Казахстана, которые не скрывают своей заинтересованности покрепче привязать республику к своим геополитическим и геоэкономическим проектам», — говорится в материале «Почему Ханьчжоу перевесил Самарканд?«

Правда, по мнению автора статьи Досыма Сатпаева, Казахстану за приглашение на участие в саммите пришлось заплатить большую цену: казахстанская сторона снова подтвердила возможность появления в республике 51 китайского проекта в разных экономических сферах на сумму свыше 26,2 млрд долларов (1,7 трлн руб.).

«Еще один из хороших поводов для Пекина выразить «благодарность» Казахстану за то, что республика, возможно, не просчитав все последствия такого решения, все шире открывает двери для китайского бизнеса. В ответ Китай открыл дверь на саммит G20. Довольно дорогой входной билет получился для Казахстана», — поясняет Сатпаев.

А вот глава Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин считает, что приглашение казахстанского лидера на саммит G20 «демонстрирует признание Китаем роли Казахстана в международной политике, его активной позиции и потенциала влияния на региональные процессы».

Аналогичную точку зрения высказал и посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев на страницах газеты «Казахстанская правда»: «Встреча в Ханчжоу станет ключевым мероприятием для глобальной экономики и финансовой системы в текущем году. Нет никаких сомнений, что к его работе будет приковано внимание всей мировой общественности. Глава государства, безусловно, внесет на рассмотрение участников новые инициативы, поделится мнением о ситуации в глобальной экономике и путях преодоления последствий финансового кризиса» — отметил посол.

При этом он затронул некоторые неприятные для Казахстана факторы: «По информации Комитета государственных доходов Министерства финансов, объем двусторонней торговли с Китаем в прошлом году составил 10,6 миллиарда долларов. По сравнению с 2014 годом это ниже на 34,8%. В первой половине текущего года этот показатель составил 3,65 миллиарда долларов и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Причина уменьшения объема двустороннего товарооборота, во-первых, как вы отметили, заключается в снижении цен на основные экспортные позиции Казахстана, во-вторых — на это также повлияло общее снижение темпов экономического развития Китая», — пояснил Нурышев.

По информации посла, в 2015 году товарооборот Китая со странами мира составил 3,95 триллиона долларов. Не отхватить кусок от такого пирога было бы грешно. Именно поэтому казахстанские власти активно и развивают сотрудничество с Поднебесной.

С другой стороны, не один ведь Назарбаев не поехал в Самарканд. На проводах Каримова не было Владимира Путина (из-за плотного графика на Восточном экономическом форуме), не было президента Киргизии Алмазбека Атамбаева (из-за открытия Всемирных игр кочевников), не было также президентов Белоруссии Александра Лукашенко (отмечал День белорусской письменности), Грузии — Георгия Маргвелашвили, Украины — Петра Порошенко (принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 653-летия города Винница) и Азербайджана — Ильхама Алиева. У всех нашлись более важные дела.

«С кем, собственно, должны были встречаться президенты Атамбаев, Путин, Назарбаев — непонятно. Каримов ушел без преемника. Второго Ислама Каримова, лидера нации, не появится. К власти придет политик из числа приближенных, но это не уровень Каримова. Я думаю, что приезд на похороны премьеров показывает отношение к отсутствию преемника, а не к Каримову», — прокомментировал киргизскому информационному порталу K-News отсутствие президентов на похоронах эксперт Игорь Шестаков.

Впрочем, в 2006 году сам Каримов без веских на то оснований проигнорировал похороны пожизненного президента Туркмении Сапармурата Ниязова, отправив вместо себя спикера парламента Эркина Халилова. На тех похоронах тоже не было многих: от России присутствовал премьер-министр Михаил Фрадков, от Турции — премьер-министр Реджеп Эрдоган, от Украины — премьер-министр Виктор Янукович. И только от Казахстана и Таджикистана были непосредственно сами президенты.

Можно предположить, что есть еще одна причина, по которой президент Казахстана не поехал в Самарканд. О ней не говорят напрямую, но очень активно намекают в различных аналитических материалах.

«Многие понимают, что следующий на очереди после Узбекистана — Казахстан, которому еще предстоит пройти свой тест на прочность во время властного транзита. … Время уже играет против действующих элит, которые должны понимать, что главный вопрос — не в преемнике, и даже не в преемственности самой власти, а в определении новой политической повестки дня, где поддержание стабильности во время транзита должно быть основой для развития, а не поводом для сохранения застойных явлений во всех сегментах общества», — осторожно высказался на эту тему Досым Сатпаев.

«Отношения между Назарбаевым и Каримовым в течение 25 лет имели особую специфику, поэтому уход на покой (будет ли это пенсия или другой исход) чисто в человеческом отношении может повлиять и на нашего президента», — высказался накануне смерти Каримова политолог Расул Жумалы.

Напомним, Ислам Каримов был всего на два года старше Нурсултана Назарбаева.