



Александр Горбаруков ИА REGNUM Збигнев Бжезинский неустанно напоминает

Управление Генерального инспектора НАСА опубликовало в конце прошлой недели доклад, который не стал неожиданностью для специалистов космической отрасли по обе стороны Атлантики, но придал государственный вес тому, о чем и так все говорили в кулуарах с 2015 года.

Официально признано, что программа разработки собственной пилотируемой космонавтики, которая должна была придти на смену системе покупки мест в русских кораблях класса «Союз», полностью провалилась.

Эта программа началась в 2011 году, в момент остановки полетов многоразовых космических кораблей класса «Колумбия», и в прошлом году должна была завершиться переводом всех пилотируемых пусков (за исключением совместных) на американские корабли CST-100 производства корпорации «Боинг» и «Dragon» частной компании «СпейсИкс».

Последний государственный аудит пилотируемая космонавтика НАСА проходила три года назад, что давало чиновникам космического ведомства возможность избегать официальных государственных оценок срыва программы, прикрываясь сообщениями о разовых трудностях и временных сдвижках сроков.

Аудиторский отчет Пола Мартина, главного государственного инспектора НАСА, не оставлял директорам программ пилотируемой космонавтики никакого пространства для уверток.

Доклад доказательно ставит под сомнение заявления менеджеров космического агентства о способности их подрядчиков возобновить пилотируемые космические полеты к концу 2017 года, утверждая, что только 2018 является более реалистичной целью.

«Несмотря на оптимизм подрядчиков, информация, собранная нами во время нашего аудита, дает нам основания утверждать, что Boeing или SpaceX не будут иметь возможности выполнения сертифицированных, пилотируемых полетов на МКС до конца 2018 года» — пишет генеральный инспектор в докладе.

Важно заметить, что доклад Генерального инспектора НАСА был опубликован до взрыва ракеты SpaceX на стартовой площадке на мысе Канаверал в пятницу, что только укрепило аргументацию, приведенную в документе людьми Пола Мартина.

Исторически сложилось, что недофинансирование всегда звучало как основная причина задержек программы американских пилотируемых полетов.

Доклад команды Генерального инспектора НАСА четко указывает — с деньгами в последние годы никаких задержек не было, срыв сроков минимум на три года связан «с недооценкой технических трудностей и чрезмерно оптимистическими прогнозами» со стороны подрядчиков и «меняющимися [по ходу выполнения работ] целями программы и медленной проверкой безопасности процессов» со стороны НАСА.

В докладе, в частности, приводятся конкретные примеры, когда рассмотрения отчетов от подрядчиков, таких как «СпейсИкс» и «Боинг», длилось до шести месяцев, — тогда как по нормативам эти приемо-сдаточные проверки должны длиться всего несколько недель.

Были приведены конкретные претензии и к «СпейсИкс» и «Боинг», не сумевшим в срок решить технические задачи.

«Боинг», в частности, не смог решить вопросы, касающиеся «воздействия вибраций, генерируемых в процессе запуска и проблем, касающихся массы транспортного средства». Для «СпейсИкс», задержки, как выяснили инспекторы, были связаны с «самовольным, не предполагавшимся начальным проектом внесением изменений в конструкцию корабля для того, чтобы обеспечить посадку на основе приводнения, а не наземного приземления».

Оба эти фактора — медлительность НАСА и медлительность проектировщиков — и привели к срыву сроков программы.

Согласно отчету Генерального инспектора НАСА, США уже потратили $3,4 млрд на доставку своих астронавтов на МКС кораблями «Союз».

Аудиторы подсчитали, что налогоплательщики США могли бы сэкономить миллиард долларов, если первоначальная задача обеспечить НАСА собственным пилотируемым кораблем была решена, как планировалось, к 2015 году.

Эти деньги ушли в бюджет «Роскосмоса».

Аудиторский отчет зафиксировал, что НАСА была вынуждена продлить контракт с «Роскосмосом» на перевозки астронавтов до 2018 года на дополнительную сумму в размере $490 млн. долларов.

При этом, как осторожно отметили люди Главного государственного инспектора НАСА, «если программа будет испытывать дополнительные задержки, НАСА потребуется приобрести дополнительные места на кораблях из России для обеспечения постоянного присутствия США на МКС».

Впрочем, и после 2018 года монополия России на пилотируемые запуски астронавтов США никуда не исчезнет, просто будет не так резать глаза американскому обывателю.

Ведь по проекту «Боинга» космический корабль CST-100 на орбиту будет доставлять ракета-носитель «Атлас-5», которая, пока что, в отличие от «Фэлкон 9» корпорации «СпейсИкс», не имеет истории неудачных запусков.

Это не очень удивительно — ведь двигателями этой ракеты служат проверенные РД-180 производства российской компании НПО «Энергомаш» и весь запас этих двигателей лежит на складе в подмосковных Химках — там же сосредоточено и их производство.