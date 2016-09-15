



6 сентября стартует Международный военно-технический форум «Армия-2016». Он будет проходить до 11 сентября в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», который находится в подмосковной Кубинке. Впервые форум «Армия» проходил в 2015 году, оставив некоторые вопросы относительно места этой площадки в ряду традиционных военных выставок РФ, таких как Международный авиационно-космический салон (МАКС) в Жуковском, RussiaArmsExpo (RAE) в Нижнем Тагиле и Международный военно-морской салон (МВМС) в Санкт-Петербурге. Посмотрим, что же нас ждет на Армии-2016.

Основные новинки только на закрытом показе

Прошлогодний форум «Армия-2015» отличался тем, что, по сравнению с традиционными выставками, на ней почти не было премьер новой военной техники. В этом же году ситуация заметно изменилась — однако наиболее интересное зрелище будет, к сожалению, на закрытом показе военной техники, который состоится 6 сентября. На нем руководство страны сможет увидеть в действии военную технику нового поколения — танк Т-14 и боевую машину пехоты (БМП) Т-15 на единой тяжелой гусеничной платформе «Армата», БМП и бронетранспортер (БТР) на средней гусеничной платформе «Курганец-25», БТР на лёгкой колесной платформе «Бумеранг», а также 152-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Коалиция-СВ». Вся эта бронетехника покажет свои ходовые и огневые возможности, однако публика и журналисты увидеть этого не смогут. Данная ситуация была бы понятнее, если бы ранее уже не демонстрировались бы кадры стрельб и испытаний того же танка Т-14 — телеканал «Звезда» в одной из своих передач показал даже кабину новейшей боевой машины. Начиная с 7 сентября, зрители смогут посмотреть показы бронетехники, авиации и некоторой флотской техники, однако здесь будут уже знакомые всем образцы.

Тем не менее, даже с учетом этого — будут новинки и для «простых смертных». Пожалуй, одна из самых интересных премьер — это 120-мм САУ «Флокс» (как и большинство советских/российских самоходок получившая «цветочное» название). Её уникальность заключается в том, что орудие может вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. При этом минимальная дальность поражения целей составляет 100 метров, а максимальная 10 километров. Такой универсализм позволит максимально экономно заменять буксируемые минометы и гаубицы соответствующего калибра.

Роботы и Арктика — главные акценты «Армии-2016»

Много нового будет представлено в области робототехники. К примеру, большой интерес представляет робототехнический комплекс «Удар», являющийся дистанционно-управляемой модификацией БМП-3. В условиях угрозы применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) со стороны противника, машина может управляться и традиционным образом — экипажем. Интересен и комплекс управления роботами «Уникум», который представит Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) — он позволит управлять десятком роботов или беспилотников в автоматическом режиме, позволяя им обмениваться друг с другом информацией, и принимать оптимальные решения. Такая концепция сейчас сильно разрекламирована в США под названием «Рой беспилотников».

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Кроме большого количества различных роботов, посетители Армии-2016 смогут увидеть большое количество различной техники, предназначенной для использования в Арктике. Здесь и различные арктические модификации известных образцов, и новые средства. К примеру, будут представлены новейшие стационарные и корабельные средства связи для применения в арктических условиях. Такое продвижение данного направления связано с развитием Северного морского пути, геологической разведкой арктических шельфов и с увеличением российского военного присутствия в Арктике.

На этот раз будут контракты

Прошлый форум Армия-2015 не запомнился большим количеством контрактов, в отличие от того же МАКС, где всегда имеется многомиллиардная бизнес-составляющая. На этот раз ситуацию исправит Министерство обороны РФ, которое должно заключить 15 контрактов на поставку различной техники и услуг: каких — остается одним из самых интересных вопросов данного форума. Кроме того, будет создана бизнес-площадка для переговоров между мировыми экспортерами и импортерами вооружения.

Интересно и то, что на «Армии-2016» будет представлен национальный стенд Пакистана — страна не занимает ведущие места в структуре российского военного экспорта, в отличие от той же Индии, которая, мягко говоря, находится со своим соседом не в лучших отношениях. При этом остальные национальные стенды представляют только страны Евразийского союза — Армения, Белоруссия и Казахстан. Объяснить такой подход можно тем, что тот же Пакистан сейчас заметно заинтересован российским вооружением, да и вообще рынок оружия становится все более открытым. Если раньше в той же Индии закупали в основном только российское оружие, а в Пакистане американское, то теперь все торгуют со всеми.

Все вышесказанное позволяет прийти к выводу, что «Армия-2016» серьезно продвигается как основная площадка российского военно-промышленного комплекса. При своем ежегодном формате и огромной поддержке со стороны Министерства обороны РФ, данный формат может в будущем несколько «отодвинуть» традиционные узкоспециализированные выставки. Хорошо это или плохо — большой вопрос. Слишком сильное укрупнение часто способствует тому, что работа начинает вестись более поверхностно и неэффективно.