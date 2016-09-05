Внутри заголовков и новостей

kremlin.ru На Восточном экономическом форуме

На Восточном экономическом форуме — 2016 подписано 214 соглашений на 1,85 трлн рублей инвестиций на Дальний Восток. Об этом сегодня, 5 сентября, подводя итоги форума, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщили в Минвостокразвития.

Среди крупнейших можно отметить соглашение между Минвостокразвития и ПАО «Сибур Холдинг» о намерениях в реализации инвестпроекта «Амурский газохимический комплекс» с объемом инвестиций свыше 500 млрд рублей в Амурской области; соглашение между Фондом развития Дальнего Востока и ЗАО «Национальная химическая группа» о строительстве комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае с объем инвестиций 370,5 млрд рублей; соглашение между Минвостокразвития и ООО «УК Полюс» о реализации строительства горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения в Магаданской области с объем инвестиций 98,5 млрд рублей.

Особо важные для будущего развития Дальнего Востока соглашении — это, во-первых, соглашение о создании совместной российско-японской платформы для привлечения японского бизнеса в ТОРы и Свободный порт Владивосток.

Во-вторых, на ВЭФ первые две сделки заключил Российско-китайский агрофонд. Его финансирование получат российские компании «Амур Агро Холдинг» и «Ратимир», которые реализуют на Дальнем Востоке агропроекты на сумму около 18 млрд рублей.

Отметим, участниками Восточного экономического форума стали 4,6 тысячи человек, это в 1,5 раза больше, чем было на ВЭФ-2015. Самыми многочисленными по составу стали делегации Японии (246 человек), Китая (227 человек), Республики Корея (128 человек). Форум посетили 978 представителей бизнеса (207 глав российских компаний, 94 главы иностранных).

Читайте подробнее: Итоги ВЭФ-2016: подписано 214 соглашений на 1,85 трлн рублей

На втором Восточном экономическом форуме якутская алмазодобывающая компания АЛРОСА реализовала через торги 19 алмазов и 23 бриллианта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, общая выручка от продажи этих драгоценных камней составила более 18 млн долларов или почти 1,2 млрд рублей.

На торги были выставлены 19 алмазов собственности АК «АЛРОСА» и АО «Алмазы Анабара» в общей массе 1 098 карат и начальной стоимостью 9,5 млн долларов США, которые были проданы все, на общую сумму 14,6 млн долларов. Самый большой камень массой 401,97 карата ушёл на торгах за 3 млн долларов.

В рамках Бриллиантового тендера были представлены 28 бриллиантов, из которых 5 имели массу более 5 карат, а 18 камней были фантазийно окрашенными. Начальная стоимость лотов составляла 2,8 млн долларов, а проданы они были за 3,6 млн долларов. Общая сумма продаж АЛРОСА на торгах второго Восточного экономического форума составила 18,3 млн долларов или около 1,2 млрд рублей.

«Оцениваем результаты торгов как более чем успешные — всё, что привезли во Владивосток, было продано, и с существенной премией», — прокомментировал итоги торгов вице-президент АК «АЛРОСА» Юрий Окоёмов. Президент компании Андрей Жарков пообещал проводить такие торги регулярно и с увеличением объёмов продажи драгоценных камней.

Как сообщало ИА REGNUM , 2 сентября во Владивостоке в рамках ВЭФ открылся Евразийский алмазный центр, инициатором создания которого выступила алмазодобывающая компания Якутии АЛРОСА. Центр в первую очередь ориентирован на экспортно-импортные операции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей.

«Заложен фундамент для создания целого алмазного кластера», — сказал на открытии Евразийского Алмазного центра президент АЛРОСА Андрей Жарков. В развитие проекта намерены вложить до 450 млн рублей инвестиций из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Читайте подробнее: АЛРОСА продала на ВЭФ алмазы и бриллианты из Якутии за 1,2 млрд рублей

В рамках второго Восточного экономического форума руководство ФГУП «ПАО Массандра» договорилось о поставках вина в Казахстан, сообщает пресс-служба предприятия.

Стоимость заключенного контракта составляет 50 млн рублей, заявила журналистам в ходе проведения форума генеральный директор ПАО «Массандра» Янина Павленко.

«В рамках Восточного экономического форума заключен контракт на 50 миллионов рублей на поставку партии вин «Массандры» в Казахстан», — сказала она, добавив, что в Казахстан поедут сухие, коллекционные и десертные экземпляры.

Это первая партия вин «Массандры», договоренность о которой была достигнута в рамках форума. Помимо этого, в ходе мероприятия было принято решение о расширении поставок в Китай, куда с середины лета уже экспортируется продукция виноградо-винодельческого комбината.

Наконец, были проведены переговоры «с дальневосточными партнерами» — предприятие рассчитывает в ближайшее время открыть для себя и этот рынок, уточняет пресс-служба.

Читайте подробнее: «Массандра» заключила контракт на поставки вин в Казахстан

На втором Восточном экономическом форуме заключены соглашения об инвестировании в ряд объектов Сахалинской области 30 млрд рублей. Деньги будут вложены в рамках 17 письменно оформленных на ВЭФ договорённостей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. Проекты будут реализовываться в сельском хозяйстве, туризме, транспорте, спорте, энергетике, торговле и рыбной отрасли.

В рамках заключённых инвестсоглашений на Сахалине намерены построить животноводческий комплекс на 3800 голов скота, селекционно-генетический центр и мясоперерабатывающий завод. Новое предприятия будет осуществлять полный цикл производства — от выращивания сырья для кормов и до производства молока, объём инвестиций — 4,7 млрд рублей.

В сфере торговли будет создан оптово-распределительный центр на 40 000 тонн продукции и торгово-ярмарочный центр для местных товаропроизводителей. Его площадь составит 6,2 тысячи квадратных метров. Хранить на складах собираются продукцию местных товаропроизводителей, а также привозные товары: овощи и фрукты, охлажденное и замороженное мясо, рыбу и морепродукты, цельномолочную продукцию, бакалею. Кроме холодильников в центре будут также сухие склады, а также оборудование для сортировки и упаковки. В проект намерены вложить свыше 2 миллиардов рублей, в том числе 20% — инвестиции, а остальная часть будет заёмной.

На форуме также одобрено создание международного морского пассажирского терминала в порту Корсакова, который сможет принимать до 160 тысяч пассажиров круизных и паромных судов в год, а также новые самолеты для улучшения связи с отдалёнными островами Парамушир и Шикотан. Реализация этого проекта решит проблему транспортной доступности для жителей островов. «Подчас, чтобы добраться туда, требуется потратить немало усилий и времени. Важно и то, что помимо регулярных рейсов воздушные суда будут выполнять санитарные вылеты», — прокомментировал ситуацию губернатор региона Олег Кожемяко.

Читайте подробнее: Сахалин заключил на ВЭФ 17 соглашений на 30 миллиардов рублей

Восточный экономический форум — 2016 можно признать успешным. В то же время прорыва и «экономического чуда» в регионе, как того хочется в идеале, пока не происходит. Итак, было заключено 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей. Цифры сравнимы с прошлогодним ВЭФ, когда было 92 соглашения на 1,8 трлн рублей. Отметим, что более 60% соглашений с первого форума в итоге превратились в заключенные контракты. Если в этом году «выхлоп» будет таким же, то это не меньше 1 трлн рублей — солидная сумма по меркам российской экономики. Но в масштабах экономик Китая, Кореи и Японии это совсем немного. Так что есть куда расти. Настораживает, что по-прежнему в глазах иностранцев Россия — прежде всего сырьевая страна. Ни одного крупного контракта в высокотехнологическом или биотехнологическом секторах заключено не было.

Привлечение иностранных инвестиций для развития Дальнего Востока — позитивный момент. Но, как говорится, на друга надейся — а сам не плошай. Москве стоит активизировать развитие этого далёкого, но перспективного региона. Тогда и в глазах китайских, японских и корейских инвесторов проекты здесь будут более интересными. Безусловно, такая масштабная задача потребует серьёзных расходов. Но в долгосрочной перспективе и отдача будет существенной. В пользу Дальнего Востока говорит его удачное геоэкономического расположение (фактически он расположен в равном удалении от трёх ключевых стран АТР) и поворот политики России на Восток. Сейчас правительство пытается по максимуму сократить расходы бюджета. Но экономить на будущем (а развитие российской экономики, скорее всего, будет прирастать именно с Востока), как показывает практика, — вещь неблагодарная.

В 2011—2013 гг. иностранные инвестиции в Россию составляли порядка $170 млрд рублей в год (последние годы, конечно, эта сумма несколько снизилась). Соответственно, несколько дней ВЭФ обеспечили более 15% досанкционных зарубежных инвестиций. Прежде всего, выделим вероятную продажу ещё 10% акций «СИБУРа» китайским инвесторам (на текущий момент им уже принадлежит 10%-ный пакет). Для «СИБУРа» это не только возможность реализовать инвестпроект «Амурский газохимический комплекс» стоимостью более 500 млрд рублей, но и выход на перспективный китайский рынок.

Читайте подробнее: ВЭФ-2016: хорошо, но можно лучше

Нынешнее состояние отношений между Россией и США не является нормальным. Об этом 5 сентября по итогам саммита «Большой двадцатки» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это ненормально, сегодняшнее состояние. Но мы за то, чтобы восстановить в полном формате отношения с США», — сказал Путин.

По его словам, в период президентства Барака Обамы России и США удалось добиться взаимопонимания: «Мы с Обамой в основном дискутировали друг с другом и погружались в детали. Мне кажется, что мы добрались до понимания друг друга и до понимания проблем, перед которыми мы стоим. Некоторые технические вещи надо доработать, если Джону Керри и Сергею Лаврову удастся это сделать, значит, еще сделаем один шаг вперед по проблемам сирийского урегулирования», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не уклоняется от контактов с США: «Говорили достаточно подробно… Там я уже не помню, когда я на часы смотрел и в связи с чем».

Читайте подробнее: Путин: Для восстановления отношений с США нужно отменить санкции

В ситуации с Курильскими островами нужно идти не в тупики, а идти по улицам, открывающим двустороннее движение. Об этом 5 сентября в ходе пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

«Давайте не будем искать «красных линий», давайте будем идти не в тупики, а будем идти по улицам, которые открывают движение, причем открывают движение в разные стороны, в обе стороны», — сказал российский лидер.

Он рассказал, что общается с японским премьером Синдзо Абэ на «ты»: «Блестящий оратор, он умеет говорить и проявил себя в таком виде на встрече во Владивостоке. Но в данном случае ценность его появления, его выступления не в этом, а в том, что он продолжил реализацию своих идей по поводу этих восьми направлений нашего взаимодействия. Мы дополнительно об этом говорили, наметили определенные планы и шаги по движению для достижения этих целей».

Читайте подробнее: Путин призвал не искать «красных линий» в споре по Курилам с Японией

Советский Союз был готов передать Японии два острова Южных Курил согласно договору 1956 года, однако Токио отказался от выполнения данного договора. Об этом 5 сентября журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я хочу напомнить, это договор не секретный, 1956 года: Советский Союз получил эти территории как результат Второй мировой войны. Эти результаты зафиксированы в международных правовых документах. Советский Союз в 1956 году после достаточно длительных и упорных переговоров подписал с Японией договор, в котором написано, по-моему, в статье 9, я не помню, нужно проверить, что два южных острова передаются японской стороне. Но, поскольку здесь не все юристы, я могу сказать, что я, как юрист и человек, который занимался международным правом, правда, в основном международным частным правом, но, тем не менее могу сказать: что написано «передаются», но не написано, на каких условиях передаются и чей суверенитет сохраняется», — сказал Путин.

По его словам, в советско-японском договоре ряд пунктов требовал уточнения: «Но, после подписания и после ратификации, что чрезвычайно важно, японским парламентом и Верховным Советом СССР, японская сторона от выполнения этого договора отказалась. Ей показалось, что этого недостаточно, японские партнеры решили, что они должны претендовать на все четыре острова, и договор, по сути, ни одна из сторон не выполняла. Он просто завис, а потом и Советский Союз объявил, что не собирается его выполнять».

Путин объяснил, почему он вспомнил про договор 1956 года: «Советский Союз получил, Советский Союз готов был два острова вернуть, но, повторяю, не понятно на каких условиях, там это не написано. Но, вернуть. Там есть вопросы, связанные и с хозяйственной деятельностью, и с проблемами безопасности, есть и вопросы гуманитарного характера. Все это находится в сфере нашего внимания».

Читайте подробнее: Путин: Япония отказалась от двух южнокурильских островов

Требуется установить справедливую цену на нефть. Об этом 5 сентября журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

«Цена на нефть должна быть справедливой. Можно было бы чуть повыше», — сказал Путин.

По его словам, справедливой будет и ситуация, при которой Иран достигнет уровня добычи нефти до санкций.

Путин признал необходимость сотрудничества с Саудовской Аравией на нефтяном рынке: «Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, то у нас отношения носят дружеский характер. Вот если уж в чем-то мы пересекаемся, в необходимости взаимодействовать как-то на мировом нефтяном рынке».

Читайте подробнее: Путин — о цене на нефть: «Можно было бы чуть повыше»