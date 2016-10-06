



rusdozor.ru Блокирование телеканала «Интер» бойцами «Азова»

В воскресенье днем неизвестные забросали дымовыми шашками здание студии телеканала «Интер» в центре Киева. В здании начался сильный пожар, сотрудники телеканала были эвакуированы. Несколько человек пострадали от резкого запаха и были доставлены в больницы. Телевизионная студия, в которой производится информационная программа «Подробности», уничтожена.

Преступление совершили так называемые «активисты», которые ранее проводили перед зданием канала митинги и жгли шины. Их не устраивает недостаточно «проукраинская» позиция телеканала (на стене у здания они написали, что «Интер» — «агенты Москвы»). Когда здание загорелось, они проникли внутрь и пытались мешать сотрудникам его покинуть, несколько журналистов были избиты.

После поджога «активисты» не посчитали нужным скрываться. Прибывшая на место происшествия полиция арестовала почему-то только шесть человек (хотя «активистов» было более двадцати), к тому же всех их потом отпустила, не став вызывать ни на какие допросы. Сотрудники телеканала сообщают, что к вещественным доказательствам правоохранители тоже отнеслись, спустя рукава: на месте преступления до сих пор валяются и зажигалки, и каски, и газовые баллончики.

Легко заметить параллели этой истории с одесской трагедией 2 мая 2014 года, только сейчас, к счастью, речь идет о меньшем масштабе, и нет жертв. Но сам метод, по-видимому, особенно любим бесстрашными «активистами»: поджечь здание со стороны и мешать людям его покидать, чтобы те, как будто бы, сами собой и сгорели.

Похожи и методы работы «правоохранителей». За чудовищную одесскую трагедию никто не сих пор не ответил и при нынешней власти не ответит. Ничто не мешало тогда задерживать убийц, ничто не мешало многих из них опознать по видео. Просто цели такой не ставили. Нет такой цели и сейчас, поэтому нападавшие отпущены, и им ничего не будет.

Версии, которые уже вбрасывают в информационное пространство представители «правоохранителей» (тех самых, что не затруднились собрать вещественные доказательства и отпустили явных преступников) дают понять, какими путями будут заматывать следствие (все-таки нельзя будет его не проводить хотя бы формально).

С одной стороны, советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что киевский инцидент мог быть и провокацией, а причастными к ее организации могут быть и сами журналисты. Дальше мы, возможно, услышим, что они сами себя и подожгли — подобно тому, как самовозгорелось в Одессе, и как самообстреливается Донецк.

С другой стороны, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что, по его данным, среди задержанных (и позднее отпущенных его подчиненными) есть бывшие сотрудники ВСУ. Если Киев все-таки вынудят как-то реагировать (нападений на журналистов западные партнеры не любят), то бывших бойцов привлекут к ответственности, а потом отпустят на основании того, что они вернулись с «АТО» больными на голову (что, не исключено, соответствует действительности).

Никаким «агентом Москвы» канал «Интер», разумеется, не является, но некоторые из его новостных продуктов, действительно, резко отличаются от среднеукраинского уровня (просто потому, что являются не агрессивной агиткой, а журналистикой). В этом и состоит причина нападений на телеканал, как словесных, так теперь и вооруженных. Когда-то боролись с теми, кто говорил откровенно, что у власти — бандиты, а выбранный путь ведет прямиком в пропасть. Теперь пришла пора бороться с теми, кто, стремясь выжить, говорит полутонами.

С другой стороны, целью этого преступления является ажиотаж вокруг него, раздувание страха (среди журналистов, дабы неповадно было недостаточно усердно восхвалять евроинтеграторов) и раздувание агрессии (среди населения, которому нужно все чаще находить «внутренних врагов»).

Выборы, как и всегда на Украине, не за горами. Согласно опросам общественного мнения, лишь 5% граждан считают, что «майдан» достиг своей цели, и более половины уверены, что вероятен новый переворот. Рейтинг действующей власти находится в зоне статистической погрешности. Евроинтеграторы успешно доказали свою полную и политическую, и экономическую несостоятельность.

Единственный их шанс не проиграть выборы (и не сесть) — накачивать атмосферу. Кругом обязательно должны быть враги, и с ними нужно время от времени входить в столкновения. Воевать на Донбассе высокие покровители запретили (по крайней мере на время), значит, «внутренние враги» будут требоваться все чаще.

Одним из способов удержаться у власти может стать введение военного положения (вместе с отменой ряда свобод, а также выборов). Стало быть, нужно готовить общественное мнение, чтобы введение военного положения было сколько-нибудь легитимным хотя бы по понятиям.

Нельзя не заметить и еще одной особенности нападения на «Интер». Демонстративное нежелание вести расследование не может объясняться ни чем другим, кроме того, что совершили преступление свои («вы и убили-с»). То же самое наблюдалось и в Одессе, а еще ранее — на майдане.

Евроинтеграторы одной рукой совершают агрессивные преступления, добиваясь победы над противником, а другой — «расследуют» их (разумеется, безо всякого успеха). Тезис «разделяй и властвуй» обычно используется в смысле территории или в смысле влияния на политические партии. Но в данном случае вашингтонские покровители евроинтеграторов используют инновационный подход и «разделяют» одну и ту же партию на фракции (боевиков и болтунов).

Надо признать, что это позволяет им удерживаться у власти, не доводя страну до распада, несколько дольше, чем можно было ожидать. Но это никак не изменит финала. Как известно, нельзя обманывать весь народ все время (даже если канал «Интер» и все остальные не агитационные каналы перестанут работать). Нельзя бесконечно удерживать в одной корзине ужа и ежа, потому что не войти в противоречие между собой они не могут; нельзя бесконечно раскручивать агрессию и при этом не довести до неконтролируемого взрыва.

95% граждан уже уверены, что майдан не достиг своей цели, и более 50% уже считают, что случится новый. Теперь основная цель состоит в том, чтобы свержение власти осуществлялось не агрессивными меньшинствами в личных интересах под пустую риторику (как это было в 2014-м), а большинством граждан в интересах страны.