



Kheel Center Афроамериканцы

Когда несколько либеральных организаций провели в августе ряд социологических исследований с участием молодых избирателей-афроамериканцев, их ответы по вопросу поддержи кандидата-республиканца Дональда Трампа оказались довольно ожидаемыми.

Сюрпризом для исследователей стало отношение участников к бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, оценка которой среди молодых чернокожих граждан США внушает опасения Демократической партии, сообщает The New Times.

«И что мне делать, если он [Дональд Трамп] мне не нравится, а ей я [Клинтон] не доверяю?» — задается вопросом молодая чернокожая жительница штата Огайо. «Выбирать между тем, чтобы меня зарезали или застрелили? Ни за что!»

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«Она [Клинтон] была частью проблемы, с которой начали черных отправлять в тюрьму», — отметил еще один чернокожий жителей штата Огайо.

По словам еще одной женщины афроамериканского происхождения, проживающей в штате Огайо, «он расист, она лжец, поэтому какая разница в том, выбирать одного или другого?»

Несмотря на то, что молодых людей афроамериканского происхождения, как и всех избирателей их возраста, сложнее подтолкнуть к избирательным участкам, отсутствие у них желания — и даже наоборот, явное сопротивление агитации демократов — голосовать за Хиллари Клинтон является причиной тревоги в Демократической партии США.

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Их недоверие коренится в том глубоком разочаровании политическим истеблишментом, который, по их мнению, представляет собой 68-летняя бывшая глава американской дипломатии.