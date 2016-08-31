Несмотря на то, что на данный момент неизвестно, было ли убийство польского мигранта Аркадиуша Йозвика мотивировано межэтнической или иной рознью, однако оно свидетельствует о том, что проблема с расизмом после референдума о выходе Великобритании из ЕС не выдумана, пишет Якуб Крупа в статье для The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

По его словам, мигранты, проживающие в городе Харлоу, открыто говорят о том, что им приходится сталкиваться с оскорблениями со стороны некоторых коренных британцев, которые чувствуют свою правоту после победы сторонников Brexit. После решения граждан Соединенного Королевства выйти из состава некоторые из коренных жителей страны стали считать нормальным выражать свои расистские и ксенофобские взгляды, поскольку они якобы являются позицией большинства.

«Даже если они говорят в шутку, что смешного в том, что твой босс спрашивает тебя в два ночи накануне референдума, когда следующий автобус на твою родину и собрал ли ты уже свои сумки?» — заявил один из участников акции памяти убитого мигранта, которая состоялась 3 сентября.

«Тебя спрашивают, действителен ли твой паспорт или доволен ли ты тем, что наконец едешь домой, к своему народу», — отмечает еще один участник, добавивший, что после референдума любая ссора с соседями может перерасти в оскорбления и призывам «валить» к себе на родину.

Принявшие участие в акции также подчеркивают, что полиция редко относится к их сообщениям серьезно, поскольку у правоохранительных органов большое число преступлений, которые считаются «более серьезными». Не располагая необходимыми ресурсами, полицейские снижают приоритет таких дел и не занимаются ими как можно дольше, в то время как жертвы нетерпимости чувствуют себя еще более уязвимыми и напуганными.

По словам одного польского журналиста, который посетил марш 3 сентября, в его адрес прозвучали оскорбления, после того как он сказал что-то своему сыну по-польски. Пожилая женщина назвала его «захватчиком».

»Я не давала вам разрешения сюда приезжать, вашей шайке», — заявила она.

Автор обращает внимание, что, может, эта женщина и не давала своего разрешения, однако мигранты приехали в Великобританию не против воли её народа. Наоборот, именно правительство Соединенного Королевство поддержало расширение ЕС в 2004 году — за которое Лондон выступал на протяжении многих лет — и открыло границы для иностранной рабочей силы сразу же после этого.

С тех пор Великобритания получила громадные преимущества от мигрантов из ЕС. Так, по независимым статистическим данным, в том числе данным Государственного комитета статистики, страна получает ежегодно до 2,5 млрд фунтов стерлингов бюджетных поступлений от мигрантов из ЕС. Однако, несмотря на данные статистики, многие по-прежнему недовольны сложившейся ситуацией, и с этим отчасти и связано то, почему многие голосовали за выход из ЕС.

Многие мигранты понимают, что Brexit означает Brexit, что дороги назад уже нет, но нужно уважать права и достоинства тех, кто считает Великобританию своим новым домом. С выходом Соединенного Королевства из ЕС может исчезнуть возможность свободного въезда в ЕС, однако те, кто уже планирует строить свое будущее в Великобритании, никуда оттуда не уедут.

Мотивированные ненавистью инциденты, как только они начались, очень сложно остановить. Они в смеси со сложной общественной ситуацией, такой как подростковый бандитизм, общая разочарованность, а также последствия урезания социального финансирования, могут стать потенциально крайне опасным коктейлем.

Правительству Великобритании необходимо срочно дать понять общинам мигрантов по всей стране, что им гарантировано будущее в Соединенном Королевстве. Иначе люди будут понимать Brexit по-своему, в том числе незначительные группы ксенофобов, которые будут оправдывать свое больное мировоззрение с помощью решения населения Великобритании о выходе из ЕС.