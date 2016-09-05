Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 28 августа — 3 сентября стали: папа Франциск о милосердии и хождении в церковь; в Измире после почти столетнего перерыва появился епископ; Ливану грозит вспышка межрелигиозной розни; американские избиратели-католики, наконец, оказались в центре внимания; мэрия Санкт-Петербурга дала денег на восстановление католической церкви и другое.

Христианин не может равнодушно проходить рядом с нуждающимся в помощи человеком и думать, что его совесть в порядке, только потому что он помолился или сходил на мессу в воскресенье, отметил папа Франциск во время специальной аудиенции в Ватикане по случаю Юбилея работников и волонтеров благотворительных организаций. Об этом сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Ссылаясь на слова из гимна любви апостола Павла (1 Кор 13,1−13), понтифик подчеркнул, что «любовь, о которой говорит апостол, это не что-то абстрактное и широкое, а наоборот — это любовь видна, осязаема и ее можно почувствовать лично. Самая большая форма этой любви — это Иисус». Франциск верующих всегда помнить о бесконечной и действенной любви Христа. «Церковь никогда не может позволить себе поступать, как священник и левит по отношению к человеку, который лежал едва живой посреди дороги (Лк 10, 25−36). Не может отворачиваться в другую сторону, чтобы не видеть многих форм бедности, требующих милосердия. Отворачиваться в другую сторону, чтобы не видеть голода, болезней, людей, которые подвергаются эксплуатации — это тяжкий грех! Это грех современный, грех сегодняшнего дня», — сказал папа. По его словам, «мир нуждается в конкретных жестах солидарности, особенно перед лицом соблазна и равнодушия, а также требует людей, способных своей жизнью противостоять индивидуализму, сосредоточенности на самом себе и безразличию к нуждающимся братьям».

Константинопольский патриархат впервые в Турции открыто обвинили в соучастии в подготовке государственного переворота, который путчисты пытались осуществить 15 июля этого года. Как передает Agenzia Fides (Ватикан), на днях с материалом, в котором обвинения предъявлены константинопольскому патриарху Варфоломею, вышла турецкая газета Aksam. Эта версия кажется сомнительной Конференции католических епископов Германии, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Так, баварский архиепископ Людвиг Шик отвергает предположения о предполагаемом участии патриарха Варфоломея в попытке государственного переворота против Эрдогана. «Я знаю Варфоломея в течение многих лет и считаю обвинения в его адрес надуманными, — заявил Шик. — Патриарх — человек Божий, который никогда не вмешивался в политику». По его словам, ни один из представителей Церкви, с которым он говорил, не принял «всю эту историю всерьез». Издание также сообщает, что Константинопольский патриархат после 96-летнего перерыва избрал епископа Измира (Смирна). Новым главой кафедры стал архимандрит Варфоломей Самарас. Его предшественник, митрополит Хризостом (Калафатис), был убит кемалистами во время завоевания города в 1922 году.

Халдейский патриарх Рафаэль Луис Сако призвал не спекулировать о будущем политическом и административном устройстве Мосула и равнины Ниневии после их возможного освобождения от власти боевиков ДАИШ (запрещено в России). Как сообщает Agenzia Fides, об этом патриарх заявил во время встречи с американским генералом Терри Вольфом, заместителем специального посланника президента США в международной военной коалиции против джихадистов во главе с Соединенными Штатами. В ходе встречи, в которой приняли участие некоторые руководители посольства в Ираке, предстоятель Халдейской церкви также возложил на Вашингтон «моральную ответственность помочь Ираку выйти из тяжелой ситуации, в которой он оказался». Слова Сако прозвучали на фоне дискуссии, инициированной различными политическими силами, о будущем районов, ныне занятых ДАИШ (запрещено в России). В последнее время некоторые представители политических партий христианского толка, например, депутат иракского парламента Имад Юхана, выступали за то, чтобы равнина Ниневии была признана автономией под гарантии Конституции Ирака с правом на местном уровне решать вопросы безопасности. В июле этого года суннитский политик Атиль аль Нуджаифи, бывший губернатор провинции Ниневия и лидер политической партии Аль Хадба, заявил, что после освобождении региона от джихадистов, он будет преобразован в автономную область, разделенную на районы — от шести до восьми — с определенной степенью автономии. Предложения такого рода адресовались и христианам, которые жили в деревнях равнины и бежали от боевиков ДАИШ (запрещено в России). Речь шла о создании в Ниневии «преимущественно христианской автономной области». Однако слова аль Нуджаифи, считает издание, подтверждают, что «обещания» христианам являются средством пропаганды конкурирующих политических проектов устройства Ниневии. Ранее христианам автономию уже обещал Барзани, президент Иракского Курдистана.

Национализация земель общей собственности в ливанском районе Джубайль может привести к разжиганию межрелигиозной розни, предупреждает Agenzia Fides. Напряженность вокруг этого чувствительного вопроса вновь выросла после того, как министерство финансов во главе с шиитом Али Хасан Халилем выразило намерение экспроприировать в пользу государства земли общего пользования в районе, населенном преимущественно христианами-маронитами. Конфликт вышел наружу после того, как 30 августа местные органы власти были уведомлены о намерении министерства финансов национализировать земли, которые до сих пор считались принадлежащими всем жителям. Жители Джубайля обратились в Государственный совет с просьбой об отмене этого решения. По словам Нофаля Дау, представляющего политическую коалицию «14 марта», министр Халиль «превысил свои полномочия». Сам министр заявил, что решение о национализации земли в пользу государства должна защитить ее от нарушений и злоупотреблений.

Соединенные Штаты «использовали курдов», а затем «отказались от них», как это уже бывало в прошлом. Такое «продолжается уже в течение столетия», заявил Сейван Барзани, посол Ирака в Голландии и племянник президента Иракского Курдистана. В интервью AsiaNews (Рим, Италия) он отметил, что сегодня на Ближнем Востоке идут войны, за местными участниками которых стоят либо американцы, либо русские. Нужно «соглашение между двумя мировыми державами», но, к сожалению, «они используют религию и идеологию» для защиты своего влияния. В то же время на севере Сирии турецкая армия продолжает свое вторжение в нарушение норм международного права, чтобы остановить наступление курдских ополченцев. Сирийское правительство направило письмо генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну и Совету Безопасности ООН, обвинив Анкару в «преступлениях, агрессии и массовых убийствах» в отношении гражданских лиц. Реальной целью вторжения Турции в Сирию, как представляется, является создание буферной зоны между двумя этими странами, что должно помешать курдам создать Сирийский Курдистан, своего рода сирийско-курдскую автономную область. Если она появится на свет, то будет представлять явный стимул для курдов в Турции отделиться и создать федеративный единый и независимый Курдистан.

Избиратели-католики, наконец, оказались в центре внимания, пишет на страницах National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) отец-иезуит Томас Риз, глава Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF). Средства массовой информации проснулись и признали, что католики имеют важное значение. До сих пор единственной религиозной группой, которыми пресса интересовалась, были евангелисты. Журналисты забыли, что постоянная поддержка республиканцев-католиков имела важное значение для номинаций Митта Ромни и Джона Маккейна. Между тем, католические избиратели составляют одну четверть электората. Они голосовали за победителя почти на всех президентских выборах с 1932 года. Если демократы теряют католиков, то не могут победить на выборах. И вот сейчас внимание средств массовой информации привлекли недавние опросы Научно-исследовательского института общественной религии (PRRI), в которых показано, что католики преимущественно поддерживают Хиллари Клинтон — 55% против 32% в пользу Дональда Трампа. Испаноязычные католики были вытолкнуты в объятия Демократической партии после враждебной риторики политиков-республиканцев в адрес иммигрантов, особенно со стороны Трампа. Не удивительно, что Клинтон поддерживают 76% небелых католиков (в основном латиноамериканского происхождения). Поддержка кандидата от демократов растет и среди белых католиков, которые в марте давали преимущество Трампу над Клинтон (56% против 29%), но теперь одобряют Хиллари. Почему так поступают католики? Они помнят, как их бабушки и дедушки рассказывали о дискриминации, с которыми сталкивались, когда впервые приехали в страну. А сейчас Трамп выступает против иммигрантов.

С 1 сентября начинается активная фаза проекта «Папа для Украины», информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Об этом рассказал апостольского нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти. «Впервые Технический комитет, который возглавляет епископ Ян Собило, собирается для того, чтобы уже просмотреть абсолютно все проекты и поступившие запросы, — сказал монсеньор. — И поэтому сегодня, наконец, начнет просматриваться результат той помощи, которую Католическая церковь сделала. Мы, безусловно, знаем, что это будет сложно. И что будут трудности бюрократического характера и в связи с военными действиями. Но есть огромное желание, чтобы хорошо провести все эти меры для помощи нуждающимся, и мы надеемся на хороший ход акции. 18 сентября я встречусь со папой Франциском, чтобы рассказать ему о тех шагах, которые уже сделаны, а 7 ноября я буду иметь более длительную встречу на эту же тему со понтификом».

Руководство Санкт-Петербурга профинансировало комплексное восстановление католической церкви Посещения Пресвятой Девой Марией Святой Елизаветы, передает Radio Vaticana (Ватикан). Стоимость работ только в текущем году составит более 117 миллионов рублей. Решение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры стало настоящим подарком для 78-летнего настоятеля храма отца Рихарда Штарка, который в течение 17 лет пытался восстановить практически полностью разрушенную церковь. Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Святой Елизаветы был построен в 1859 году на католическом кладбище по проекту Николая Бенуа. Здесь несла свое служение блаженная монахиня Болеслава Лямент. Церковь закрыли в 1938 году, настоятеля расстреляли, а в здании разместилось картофелехранилище. Кладбище, насчитывавшее около 40 тысяч захоронений, было срыто и на его территории были построены промышленные объекты. С 1958 года здание церкви использовалось как промышленная лаборатория. Лишь в 2003 году город принял решение передать перестроенный и обветшавший храм верующим. По словам настоятеля, приход насчитывает около 250 человек, но на воскресные богослужения приходят около 80 верующих. Отец Рихард надеется не только восстановить храм, но и получить территорию бывшего кладбища, чтобы разбить здесь мемориальный парк.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.