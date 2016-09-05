



Denis Bourez Скульптура Фредди Меркьюри в музее мадам Тюссо

«Потребности человека, разрастаясь, тоже могут стать злокачественными».

Фредди Меркьюри

Все равно, в каком месте родится гений. Когда речь идет не просто о таланте, пусть даже незаурядном, а о гениальности, предполагающей огромную внутреннюю силу, которая толкает человека вперед, несмотря ни на какие препятствия: время, расстояния, зависть и ненависть, — характер гения не позволяет его обладателю затеряться ни в песках, ни в снегах, ни в море, ни в лесу, потому что его цель — явить свой гений миру, а потом уйти, оставив память о себе в сердцах людей.

Им, гениям, все равно, как к ним будут относиться люди и при жизни, и после смерти. Им нет дела до земного суда. Они пришли сюда, чтобы изменить этот мир. В какую сторону? Это зависит от того, кому они служат, потому что, несмотря на свою гениальность, они всего лишь люди — приемники и ретрансляторы идей и мыслей, витающих в воздухе независимо от их желания.

David Berkowitz Занзибар, Танзания — родной город Меркьюри

«Не всё в жизни выбираешь, иное — выбирает тебя». Фредди Меркьюри

Его настоящее имя Фаррух Булсара. Он родился на африканском острове Занзибар (ныне Танзания) 5 сентября 1946 года. Сегодня ему исполнилось бы 70 лет. Но он не дожил до этого дня. Он слишком быстро расплескал масло, отведенное ему Богом в лампаде жизни. Что поделать — Меркьюри жил так экстремально и быстро, как будто боялся не догнать сам себя. И это был его собственный выбор.

Moongateclimber Дом в Танзании, где родился Меркьюри

Фредди было всего 8 лет, когда родители отправили его в Индию, и он пошел в английскую школу св. Петра, которая находилась в 500 км от Бомбея. Друзья по школе, для которых имя Фаррух было трудным для произношения, окрестили его Фредди. А псевдоним Меркьюри появился гораздо позже — в 1970 году.

В школе Фредди увлекался рисованием и музыкой, которая впоследствии стала его судьбой. Уже здесь его гений дал первые ростки. В 1962 году Фредди окончил школу и вернулся в Занзибар. В 1964 году политическая нестабильность в Занзибаре вынудила его родителей переехать в Англию. Они увозят Фредди с собой. Поначалу ради куска хлеба шестнадцатилетнему Фредди приходится таскать тяжелые мешки и ящики, но будущая звезда постепенно набирает силу своего сияния, и в 1966 году он получает стипендию в Илинге — колледже искусств в Лондоне. Фредди поступает на курс графической иллюстрации.

Меркьюри в школе Святого Петра, Индия, 1958

В 1969 году он попробовал выступать в группе «Айбакс» (Ibex), в репертуар которой добавил несколько своих песен. Сотрудничество с группой продлилось целый год. Их концерты проходили в рамках блюз-фестиваля в Ливерпуле. Его гению было тесно, требовалось идти дальше. Фредди мало было музыки, он хотел влиять на умы. Кредо общественного деятеля сопровождало его всю жизнь.

Вскоре он знакомится с музыкантами группы «Smile», играющей гламурный рок. Гитарист Брайан Мэй, ударник Роджер Тейлор, басист и вокалист Тим Стаффелл — составляют костяк группы. В 1969 году Стаффелл решает уйти. Фредди заменяет его. Именно тогда и формируется знаменитая группа, поменявшая в 1970 году свое название на ставшее в последствии легендарным — «Queen». Первые аккорды «Queen» стремились иметь силу и гигантизм «глэм», но их звуки имели больше жизни.

Freddie Mercury The Great Pretender Первые аудиозаписи

Между тем Фредди, как и все молодые люди, хотел познать этот мир во всех его смыслах. Он искал любовь, и поиски привели его к встрече с Мэри Остин, лондонской молодой блондинкой, с которой он прожил шесть лет, оставшись с ней друзьями на всю последующую жизнь.

Альбомы «Queen» (1973) и «Queen II» (1974) вышли с музыкой, по духу соответствующей своему времени. Третий альбом «Sheer Heart Attack» (1974), казалось, вызывал беспокойство риском работы в других жанрах. После «A Night At The Opera» (1975) произошел взрыв популярности «Queen» благодаря шедевру «Bohemian Rhapsody». Затем Меркьюри начал пользоваться плодами успеха рекордных продаж всевозможными способами. В то время его отношения с Остин разладились.

К 1978 году Меркьюри отрастил усы, коротко подстригся и навсегда оставил кожаные сценические костюмы, полностью погрузившись в гей-мир. Фанаты стали присылать ему в подарок лак для ногтей. С альбомом «The Game» он поехал в обширный тур, который включал Бразилию, Аргентину, Венесуэлу и Мексику.

Freddie Mercury The Great Pretender Перед выступлением

«Некоторые согласны на второе место, но не я. Для меня это поражение. Если вы испытали, что значит быть первым, то второго номера вам уже недостаточно!» Фредди Меркьюри

Следующий альбом «Hot Space» (1982) был принят очень плохо. Члены группы решили отдохнуть друг от друга. Тогда Меркурий «сбежал» в Нью-Йорк, где с таким большим количеством свободного времени, полностью посвятил себя «исследованию человеческой жизни», как он сказал журналисту Полу Гамбаччини в фильме «Дни нашей жизни». Тогда он впервые услышал о «новой болезни» — «гей-раке» — так в те годы называли СПИД. В интервью Меркьюри похвалялся тем, что его «больше любят, чем Элизабет Тейлор».

Electra Records Группа Queen в 1976-м. Слева направо Джон Дикон, Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тэйлор

Будущий успех «Queen» в 1984 году зависел от нового альбома «The Works». Несколько песен этого альбома стало хитами, но положение группы осталось неустойчивым. Меркьюри взял новую паузу для поездки в Мюнхен, где и записал свой единственный сольный альбом «Mr. Bad Guy», который, несмотря на то, что имел твердую концепцию, стал катастрофой продаж: было раскуплено всего 130 000 экземпляров.

Вместе с Бобом Гелдофом, Тейлором Мэем и Диконом Фредди Меркьюри решил принять участие в мегаконцерте «Live Aid» 13 июля 1985 на стадионе «Уэмбли», посвященном сбору средств для голодающих Эфиопии. В том знаменитом благотворительном концерте принимали участие Элтон Джон, Стинг, Пол Маккартни и другие известные музыканты. Свидетелями концерта были 75 тыс. зрителей. Успех побудил в 1986 году вернуться к работе над двойным проектом: альбомом и саундтреком к фильму «Горец».

Helge Øverås Концерт группы Queen в 1982-м

Концертный тур по Европе имел большой успех, увенчанный двумя полными стадионами «Уэмбли». 1986 год ознаменовался еще одним триумфом «Queen», на этот раз на 9 августа в Небуорт-хаусе. Это был последний концерт группы с Фредди Меркьюри. Судьба, в конце концов, решила предъявить ему счет.

В 1987 году врачи подтвердили страшный диагноз, анализы на ВИЧ дали положительный результат. Тем не менее Фредди продолжал работу: он выпустил на рынок сингл под названием «The Great Pretender», затем записал с Монсеррат Кабалье сингл «Барселона» — новаторские эксперименты симбиоза оперы и поп-музыки.

Freddie Mercury The Great Pretender Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье

В 1990 году Брайан Мэй объявил о новых проектах, которые якобы имели место на тот момент. Но кадры, просочившиеся в прессу, показали зрителям Фредди, похожего на привидение, — бледного, худого и очень слабого.

В период с июня по сентябрь 1991 он записал треки для нового альбома, который был выпущен в 1995 году под названием «Made In Heaven». 5 сентября, в день своего 45-летия, он перестал принимать лекарства. 23 ноября Фредди Меркьюри сделал публичное заявление о том, что болен СПИДом.

«Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью», — сказал Меркьюри.

На следующий день он умер. Мир рока заплатил большую дань пороку.

Nono du 59 Студия в швейцарском городе Монтрё, где в последний раз записывался Меркьюри

Брайан Мэй и Роджер Тейлор продолжили дело «Queen», но уже без Джона Дикона. Они работали с Элтоном Джоном и Джорджем Майклом, к ним присоединились вокалисты Пол Роджерс и Адам Ламберт, и дух Фредди витал над ними.

Счастливого юбилея, Фредди! Так сегодня можно было бы приветствовать знаменитого певца и музыканта. Его голос имел несколько редких характеристик: высокую частоту модуляции, позволяющую петь вибрато, диапазон от фа-диеза большой октавы до соль второй октавы.

Russ2009 Статуя Фредди Меркьюри в Монтрё, Швейцария

«Я всегда знал, что я звезда. А теперь и весь мир со мной согласен». Фредди Меркьюри

И все это вместе с жизнью забрала у него болезнь. Я не буду распространяться здесь о сексуальной ориентации Меркьюри, которая публично им самим не подтверждена, но с таким диагнозом, который поставили ему врачи, трудно смириться. Он призывал бороться с этой страшной болезнью. Но бороться с ней можно только, ведя нравственную жизнь. Бесполезно искать лекарства от прелюбодеяния, наркомании, пьянства, чревоугодия и других человеческих пороков. Как говорил мне академик РАМН Вадим Покровский — специалист по вирусным и инфекционным болезням — среди его пациентов, больных СПИДом, нет людей, заразившихся от целования икон. По большей части это все же люди, ведущие аморальный образ жизни.

Жизнь, которую вел Меркьюри, была его собственным выбором. Давайте уважать его, ведь Бог на то и сделал нас свободными, чтобы мы могли воспользоваться этим.

«Я не хочу стать какой-нибудь звездой, я стану легендой!» Фредди Меркьюри

nico7martin Король

При написании статьи были использованы материалы газеты El Tiempo.