Крепость-герой Албазин

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Встреча двух миров

Расширение территории Российской империи в XVI—XVII веках., а также активная внутренняя и внешняя политика Петра I требовала постоянных финансовых вливаний. Одним из главных источников пополнения государственной казны являлась торговля «мягкой рухлядью», в настоящее время известной как пушнина. По мере истощения запасов российские землепроходцы все дальше продвигались на восток, в скором времени удаленность от центральной части России возросла настолько, что переселенцам пришлось искать территории, пригодные для земледелия, — доставка провизии из центральных районов отнимала слишком много времени и сил. И такие земли нашлись: охотники и члены их семей обнаружили Даурию — территорию нынешнего Забайкалья и Приамурья. Места были идеальны как для производства пушнины, так и для земледелия. Единственным недостатком, о котором тогда еще не знали землепроходцы, стала непосредственная близость могущественного соседа — Цинской империи.

В то время на данных территориях проживали многочисленные народы, которые выплачивали дань китайскому императорскому двору. Новость о том, что русские пришли в Приамурье, возмутила Китай, который не собирался делить богатый регион. Императорский двор принял все меры для того, чтобы не допустить проникновения российских землепроходцев дальше на восток.

Албазин

К российским поселениям были направлены многочисленные отряды — так началась серия русско-цинских пограничных конфликтов 1649—1689 гг., завершившихся подписанием Нерчинского мирного договора — первого документа, оформившего отношения между Россией и Китаем.

В июне 1686 г. начался второй этап осады крепости Албазин — главного опорного пункта русских на Амуре. Несмотря на превосходящие силы противника и непрекращающийся обстрел крепости, защитники Албазина не сдались цинским военачальникам и продолжали сопротивляться вплоть до поздней осени 1686 г., когда китайский император Канси принял предложение российских делегатов, прибывших в Пекин, о перемирии. Канси рассчитывал на крайне выгодный договор с Россией, поэтому войска отступили от крепости на несколько верст, сжигая при этом все посевы, тем самым лишая продовольствия защитников крепости. В Москве делегация русских дипломатов начала экстренно готовиться к переговорам с Цинской империей.

Переговорный процесс

Интересы России представляла делегация, состоящая из трех дипломатов: Федора Головина, Ивана Власова и Семена Корницкого. Факт того, что Россия уделяла огромное внимание установлению мирных отношений с Китаем, подтверждает то, что российскую делегацию возглавил Головин — один из ближайших главных сподвижников Петра I. Забегая немного вперед, необходимо отметить, что после завершения переговоров с Китаем Федор Головин в 1704 г. от имени государя подписал Нарвский союзный договор с Речью Посполитой и лично курировал определение границы с Османской империей.

Российские дипломаты получили прямую инструкцию: «Запугать китайцев многочисленными войсками и максимально выгодно проложить границу по Амуру, а в случае отказа начать войну». Таким образом, у российских дипломатов отсутствовали какие-либо маневры для отступления. Перед делегацией Головина легла непростая задача: убедить противника, чьи многотысячные войска стоят в непосредственной близости от места переговоров, в своей потенциальной опасности. Кроме того, русским дипломатам было необходимо убедить переговорщиков от Цинской империи отказаться от части территорий.

Фёдор Алексеевич Головин

С китайской стороны на переговорах присутствовал и военачальник Лантань, и князь Сонготу, который долгое время фактически являлся правителем империи при малолетнем Сюанье, в дальнейшем правившим под девизом Канси.

Российская делегация прибыла в Нерчинск в августе 1689 г. Китайская сторона настаивала на том, чтобы переговоры велись именно в непосредственной близости от крепости Албазин.

Переговорный процесс занял более двух недель. Русские настаивали на том, что китайская сторона внезапно объявила войну и осадила русские поселения в Приамурье. Китайцы же указывали на несоблюдение достигнутых ранее договоренностей из-за восстановления крепости Албазин.

Российские дипломаты предлагали провести границу между двумя государствами по р. Амур, однако китайцев данные условия не устраивали. Цинская империя требовала от России полного освобождения Даурии.

Нерчинский договор

Путем длительных переговоров лишь к 6 сентября (27августа) стороны сумели составить проект соглашения, который и был подписан главами делегаций. Текст договора был составлен на русском, маньчжурском и латинском языках, причем до наших дней дожили лишь два последних экземпляра — договор на русском языке был утрачен в XVIII в.

Документ состоял из шести статей, две из которых были посвящены разделению границы между Россией и Китаем. Отныне границы между двумя странами проходили по р. Горбица и Аргунь.

Экземпляр Нерчинского договора 1689 года на латинском языке

Отдельная статья договора определяла дальнейшую судьбу крепости Албазин:

«Город Албазин, которой построен был с стороны царского величества, разорить до основания и тамо пребывающие люди со всеми при них будущими воинскими и иными припасы да изведены будут в сторону царского величества и ни малого убытку или каких малых вещей от них тамо оставлено будет».

Последние три статьи регулировали отношения между Россией и Китаем. В частности, была регламентирована передача перебежчиков, определены правила торговли между сторонами, а также определен порядок выдачи беглых преступников. Кроме того, цинские власти оставили за собой право установить на своей территории первые пограничные знаки:

«Против усих постановленных о границе посольскими договоры статей, естли похочет бугдыханово высочество поставить от себя при границах для памяти какие признаки, и подписать на них сии статьи, и то отдаем мы на волю бугдыханова высочества».

Значение Нерчинского договора

Нерчинский договор стал первым документом, регламентирующим отношения Китая и России. Кроме того, впервые в истории российско-китайских отношений были схематично определены государственные границы. Россия потеряла крепость Албазин и большую часть Приамурья, однако в силу слабого знания местности обеими сторонами соглашения, достигнутые в 1689 г., в будущем были неоднократно пересмотрены, благодаря чему были подписаны Айгунский (1858 г.) и Пекинский (1860 г.) мирные договоры, которые более точно определили границу между двумя странами.

Отношение к Нерчинскому договору у китайских и российских историков сложилось неоднозначное. В то время как китайские исследователи полагают, что заключенный договор являлся равноправным, советские историки считали, что договор был заключен под угрозой начала новой войны с маньчжурами, чьи многочисленные войска в момент подписания документа находились в непосредственной близости от места переговоров. Отдельные исследователи, в частности П. Т. Яковлева и Б. Г. Щебеньков, отмечали, что Нерчинский договор был выгоден для России, так как позволял в дальнейшем вернутся к рассмотрению делимитации государственной границы.

Территории, отошедшие к России по Айгунскому договору Пекинскому договору 1860 года

Нерчинский мирный договор стал первым этапом в длительном и сложном процессе демаркации российско-китайской границы, который затянулся более чем на 300 лет и окончательно завершился лишь начале 2000-х годов. В октябре 2004 г. президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали соглашение о российско-китайской государственной границе, благодаря которому окончательная демаркация границы между РФ и КНР состоялась в 2005 г.