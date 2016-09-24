На минувшей неделе в Вашингтоне, округ Колумбия, состоялось событие, которого чиновники Пентагона, отвечающие за «индийское» направление, ждали долгие десять лет.

Индия

Министр обороны Индии Манохар Паррикар на встрече со своим американским коллегой, американским министром обороны Эштоном Картером, официально скрепил подписью долгожданное американцами двустороннее соглашение по логистике в военной сфере, известное как обмен Меморандум о материально-техническом сотрудничестве (англоязычное сокращение звучит «ЛЕМОА»), которое американцы лоббировали с начала 2000-х годов.

Американская военная дипломатия торопилась — уходящему министру обороны Эшу Картеру, четвертому министру обороны в администрации самого неэффективного, как признают уже сейчас многочисленные опросы, послевоенного президента США Барака Обамы, крайне нужен был хоть какой-то успех в его короткой и явно не звездной биографии главы Пентагона.

Важно отметить, что для Эша Картера это еще и личная игра. В качестве заместителя министра обороны с 2011 по 2013 год он возглавлял Оборонную инициативу в сфере технологии и торговли с Индией, и именно индийский Меморандум мог бы отдалить его лично от негативного образа администрации Барака Обамы.

Секретарь Картер отметил в своем заявлении на их с министром совместной пресс-конференции, что он за время своего командования Пентагоном «провел больше времени с министром Манохаром, чем с любым другим коллегой», включая министров стран НАТО и стран, являющихся стратегическими союзниками США.

Индусы, напротив, в своей излюбленной манере спокойно наблюдали за суетой партнеров — и торговались, понимая, что время у уходящей администрации Белого Дома и Пентагона тает, как сугроб на пляже в Гоа.

Многие наблюдатели предполагали, что Меморандум будет подписан во время визита Картера в Индию в апреле 2016 г. Тот визит закончился устным сообщением немного смущенного Картера, что ЛЕМОА будет подписан в «ближайшие недели».

Визит в Вашингтон индийского премьер-министра Моди в июне в очередной раз поднял в американской специализированной прессе волну ожидания. Подпись премьера позволяла американцам «сохранить лицо» — мол, в апреле не подписали, потому что решили повысить уровень соглашения до глав государств. Но и этот визит закончился лишь кратким совместным заявлением, что стороны «приветствуют завершение работы над текстом» соглашения.

Прочтение подписанного на прошлой неделе документа говорит об обратном. Текст Меморандума о материально-техническом сотрудничестве — в точности такой, каким он известен более десяти лет. До последней запятой.

Так что дело явно не в формулировках.

Индусы дожимали американцев, выбивая из них максимум бонусов в обмен на подпись под соглашением. В этой связи крайне интересно посмотреть, что же сдали люди Картера, чтобы преподнести Овальному кабинету такую нужную позитивную строчку в новостях.

Первое, что получили индийские военные еще в начале года — статус «главного партнера в оборонной области». В этом контексте слово «главного» не должно никого смущать — этим статусом в регионе обладают также Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Япония и Южная Корея. Это не статус военного союзника, но это открытая дверь к покупке американских военных технологий и оборудования для производства.

Собственно говоря, апрельский визит в Нью-Дели секретаря Картера был в расчете на то, что индусы после этого подпишут Меморандум.

Индусы вежливо поблагодарили и продолжали вопросительно смотреть в глаза американцам.

Во время визита в июне премьер-министра Индии Нарендры Моди американцы сдали еще одну линию обороны. По итогам визита было объявлено, что Вашингтон «будет стремиться к облегчению обмена технологиями с Индией до уровня, соразмерного с уровнем обмена с ближайшими стратегическими военными союзниками».

То есть Индия в июне добилась доступа к американским военным технологиям уже на уровне доступа стран НАТО и Израиля. Индусы опять вежливо поблагодарили и вновь продолжали вопросительно смотреть в глаза американцам. И вот долгожданное подписание.

Посмотрим, что получили индусы в награду за грамотно выстроенную тактику переговоров.

Первое. Сразу же после подписания ЛЕМОА появились официальные сообщения, что «на уровне [индийско-американской] рабочей группы по передовым технологиям ведутся переговоры о передаче авианосца из США в Индию, в дополнение к целому ряду других проектов».

Американские специализированные военно-технические издания сразу же уцепились за довольно странную формулировку «передача». Разумеется, верфи США были бы рады получить от Индии заказ на постройку авианосца, но индийский военный бюджет таких расходов не предусматривает. А вот подарить «почти что союзнику» выведенный из боевой эксплуатации, но вполне действующий законсервированный CV-67 (бывший «Джон Ф. Кеннеди») или CV-63 (бывший «Китти Хоук») — вполне обсуждаемая идея.

В этом контексте совершенно иначе читается февральское заявление корпорации «Боинг». Тогда исполнительный директор компании Деннис Мюленберг заявил, что его компания «ведет переговоры с правительством Индии для производства своих F/A-18 «Супер Хорнет» для этой страны». Тогда это заявление вызвало много вопросов. «Супер Хорнет» — палубный самолет, и тот факт, что индусы рассматривали его в рамках тендера на замену фронтового истребителя, наряду с французским «Рафалем», рассматривался только в контексте стремления шантажировать европейцев демпинговыми ценами, полученными от американцев, открывающих для палубных машин гораздо более обширный рынок фронтовой авиации. Сегодня интерес индусов к самолетам «Супер Хорнет» становится более чем объясним.

И второе. Совместное коммюнике по итогам переговоров Эша Картера и Манохар Паррикар содержит короткий абзац, где говорится, что в рамках той самой вроде бы заглохшей индийско-американской «Оборонной инициативы в сфере технологии и торговли» тогдашнего заместителя министра обороны Эша Кратера вдруг образуются пять новых совместных рабочих групп по самым высокотехнологичным темам: военно-морские системы; военно-воздушные системы; системы разведки, спутникового наблюдения и управления полем боя; системы химической и биологической защиты; специальные системы.

Многолетний опыт наблюдения за действиями высокопоставленных фигур уходящих администраций США позволяет увидеть в этих «рабочих группах» маленькую уютную спасательную лодочку, выструганную себе лично из могучего дерева Пентагона будущим гражданским лицом Эштоном Картером, востребованным специалистом в деле защиты интересов индийского ВПК в вашингтонских кабинетах.