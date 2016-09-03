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Нам с детства внушают, что пить вредно. Профессор международной академии трезвости Жданов В. Г. даже так ставит вопрос: пить или жить? Более того, из всех напитков именно вино он считает самым вредным в силу того, что из-за низкого содержания алкоголя человек может выпить его слишком много, не заметив тонкой грани между состоянием эйфории и опьянения. Но из Евангелия мы знаем, что самое первое чудо Христос совершил в Кане Галилейской — на свадьбе Он претворил воду в вино. Причем вино на той свадьбе явно было не очень хорошее, к тому же его было мало. Классическая история: выпили понемногу, и не хватило. И зачем бежать в магазин за добавкой, если на свадьбе гостит Сын Божий? Бог создал вино для радости и отдыха, и не его вина, если кто-то употребляет его во зло.

С древних времен производством вина занимаются монахи. Но сейчас в южных европейских странах его делают чуть ли не в каждой семье. Причем каждый производитель хвалится своим вином, хотя оно не всегда вкусное и не всегда качественное. Вино — это целый мир, можно нарисовать карту винных традиций, и она будет гораздо сложнее географической карты мира. В Германии свои обычаи — немцы делают вино из перезревшего винограда, который уже слегка покрылся плесенью. Французы вообще никогда не сдавали своих позиций виноделия, даже наоборот, сделали открытие, без которого трудно представить себе современную жизнь. В 1531 году в Шампани начали производство игристого вина — шампанского. Не отстают от Франции Италия и Испания. Традиции местного виноделия уходят корнями к Древней Греции и Древнему Риму.

Почти каждый турист или командировочный считает своим долгом привезти из страны, которую он посетил, пару бутылок местного вина, чтобы порадовать близких. Но не все знают, что вино, побывавшее в авиапутешествии, сразу пить нельзя. Во время полета несколько раз меняется давление и температура хранения, вино устает, и ему необходим отдых в течение хотя бы одних суток.

Вино интересует всех, и о нем можно говорить часами. Многие СМИ в мире уделяют этой теме большое внимание. В частности, в испанской газете La Vanguardia даже открыт винный кабинет, куда читатели могут обратиться с вопросами. Очень интересно читать комментарии, оставленные читателями газеты, как правило, они выходят за «винные» рамки. Например, некий пользователь под ником yavengo сокрушается, что политики, говоря о едином европейском рынке, вводят всех европейцев заблуждение. Они так и не смогли организовать ничего похожего на единый рынок. Хорошего сицилийского и французского вина не найти в Испании днем с огнем. «Нам продали красивую картинку о едином рынке, — пишет он, — но хорошее сицилийское вино остается в Италии, сыры и французские вина остаются во Франции, а кислая капуста и сосиски немецкого качества остаются в Германии».

Ответы на вопросы о вине, которые задают испанцы на приеме в винном кабинете, интересны всем.

Что означает в ароматном мире вина слово «винтаж»? Я много раз его слышал, это слово, спрашивает некий Лионель Себастьян. Возможно, это даже тот самый знаменитый аргентинский футболист обратился в газету с вопросом, а может быть, просто его тезка. Винный эксперт с удовольствием отвечает ему: «Понятие «винтаж» отсылает нас в то конкретное время, когда собирался урожай винограда и начиналось производство вина. Это понятие является синонимом года производства. Это довольно важная информация, так как вино отличается по своим качествам и характеристикам в зависимости от года сбора урожая. Большинство вина в бутылках, которое потребляется в среднем сегменте рынка, — это «винтаж», поэтому на этикетки бутылок наносят год сбора урожая, а на вине, продающемся в розлив, напротив, эта дата не отмечается. Концепция «винтажа» в отношении вина появилась в истории довольно поздно — в ХVII веке, когда бутылки стали прочными, и их стало можно использовать, чтобы разливать и транспортировать вино в другие регионы. В Порту слово «винтаж» имеет другое значение, оно употребляется по отношению к самому дорогому и известному в регионе вину, крепкому, сладкому уникального урожая в определенном году, выдержанному много лет, для достижения всей полноты вкуса.

Я слышал, что все вино содержит сульфиты. Вредно ли это?

Сульфиты — это диоксиды серы. Они получаются путем холодного сжатия под давлением до жидкого состояния. Иногда они добавляются в пищу в качестве консерванта. Их главная функция — уменьшить процесс окисления и избежать загрязнения патогенными микроорганизмами. Есть доказательства, что сульфиты использовались еще в Древнем Риме. Плиний Старший в своей книге «Естественная История» отмечал использование серы как консерванта. Сульфиты токсичны только при высокой концентрации, однако количество, которое содержится в вине, — неопасно. Хотя есть люди, у которых имеется непереносимость сульфитов, и были случаи отравления. Кроме того, некоторые вина с повышенным содержанием сульфитов могут быть очень едкими на вкус. Начиная с 90-х годов беспокойство из-за аллергии и непереносимости сульфитов спровоцировало резкое уменьшение дозы сульфитов, добавляемых в вино. В начале ХХ века максимально используемая доза была 500 мг/л. На данный момент эта пропорция — 150 мг/л для красного и 200 мг/л для белого вина. По норме вся винная продукция, доза сульфитов которой превышает 200 мг/л, должна содержать надпись: «Содержит сульфиты». Подавляющее число производителей, особенно тех, которые производят изысканные вина, используют дозы значительно меньшие, чем максимально допустимые. Ангидрид серы также добавляют в другие продукты, например, в мясо, варенье и прохладительные напитки. В этом случае он отмечается на этикетке как Е-220. Почти все вино на рынке содержит сульфиты, так как это позволяет вину дольше храниться. Однако в последнее время набирает обороты движение: за натуральное вино. Это особое производственное направление — с минимумом добавок. Многие современные вина вообще не содержат сульфитов и рассматриваются как отдельная категория вина.

Сейчас, когда настало время сбора урожая, хочется знать, что происходит, когда урожай собирается раньше времени?

Собирать урожай раньше времени — плохая идея. Для производства качественного вина необходимо собирать только зрелый виноград, который накопил достаточное количество сахаров и летучие соединения, известные как ароматические углеводороды. Зеленый виноград — кислый с жесткой шкуркой, которая придает вину агрессивный и вяжущий вкус. Дубильные вещества — растительные соединения, которые обеспечивают текучесть и вязкость, будут жесткие, и вкусовое равновесие пострадает. Антонио Паласиас — руководитель лаборатории Excell Iberica и специалист по химическому составу вина утверждает, что вина из винограда, собранного раньше времени, имеют плоскую формулу — менее сложную, в таком вине содержится больше горечи. Недозрелый виноград содержит много жирных кислот, во время сбора и отжима они производят такое соединение, как гексанал, который несет ответственность за привкус травы в вине.

В магазинах много испанского вина стоимостью 2 евро? Можно ли его пить?

90% винограда в Испании стоит меньше, чем пол-евро за килограмм. Этот виноград слишком сладкий для производства вина среднего сегмента. Дешевизна вызывает беспокойство, потому что с такими ценами очень трудно работать избирательно, чтобы получить вино высокого качества. Действительно, в некоторых магазинах продают вино за 2 евро. Это вино может быть качественным, им не отравишься, если употреблять в умеренных дозах, но вряд ли оно хорошее. Конечно, существуют исключения. Бывает вино приемлемого качества и в низком сегменте, даже в бумажной упаковке «Тетрабрик».

В каком положении держать бутылку? В вертикальном или горизонтальном положении?

Форма бутылок, к которым мы привыкли, восходит к 1700 году. Раньше бутылки имели форму, напоминающую луковицу. Стекло было очень тонким — хранились такие бутылки в вертикальном положении. Теперь лучше хранить вино в горизонтальном положении, чтобы пробка была в контакте с вином и не высыхала, тогда меньше угроза того, что она пропустит кислород. Пробковое дерево использовалось веками для хранения вина, но оно имеет свойство портиться и поражаться грибами. Вино лучше хранить при постоянной температуре 14 градусов. Если вина с резьбовой крышкой, то абсолютно без разницы, в каком положении их хранить. Завинчивающиеся крышки, конечно, решили многие проблемы хранения вина, но при этом лишили потребителя особого торжественного ритуала открывания бутылки, который создает определенную атмосферу. Самое дорогое вино все же имеет классическое оформление. Кстати, в правильном ресторане, если вы почувствовали в аромате вина оттенки пробки, можно потребовать вино заменить.

6. Какой срок хранения у шампанского?

Шампанское лучше пить не позднее, чем через два года после розлива его в бутылки, но наилучший вкус оно имеет через 3−6 месяцев после того, как покинет бочку. Есть сорта игристых вин, которые хороши и через 3−4 года после розлива. Но лучше все же проявлять осторожность после двух лет хранения шампанского в бутылках. Игристые вина необходимо хранить в вертикальном положении.

Вышеупомянутый профессор Жданов называет шампанское «последним пуком напуганных перед смертью дрожжевых бактерий». Может, это так и есть. Но надо признать, умирают они очень красиво.

Принято считать, что к белому вину подходит рыба, а к красному — сыр. Но знатоки советуют сыр именно к белому вину. Сочетание вкуса сыра и белого вина дает фантастическую синергию. Если вы запьете кусочек мягкого коровьего сыра сухим белым бордо, то до конца жизни подсядете на этот чудесный вкус, который вы никогда не забудете.

Вино — это живой продукт, который многих спас, но многих и убил. Все дело не только в количестве и в качестве, но и во внутреннем содержании человека, который его употребляет.