«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы». Эта известная цитата из «Капитала» К. Маркса, пожалуй, получает свое дальнейшее развитие в наши нелегкие времена. За 10% никто теперь и пальцем не пошевелит, а виселицу отменили почти повсеместно. Что касается преступлений, на которые готов капитал, то они становятся все изощреннее и циничнее. Капитал мечется в поисках прибыли в условиях, когда экстенсивные пути его развития исчерпаны: не на Марс же лететь, в самом деле, — а интенсивные упираются в стены, выстроенные им самим. «Теория золотого миллиарда» столкнулась с проблемой потенциального отсутствия рынков сбыта произведенной продукции. Фашиствующий капитализм пожирает сам себя, придумывая все более изощренные методы уничтожения человечества, не отдавая (или все-таки отдавая?) себе в этом отчет.

«Человеку, чтобы не быть отравленным и произвести на свет здоровое потомство, скоро придется самому выращивать хлеб и овощи»

Низкий уровень образования во всем мире, выращивание потребителя вместо человека разумного насаждается в глобальных масштабах. «Хлеба и зрелищ», как и тысячи лет назад, требует человечество, упустившее возможность эволюции. Особый цинизм капиталистов заключается в том, что они научились травить, убивать человечество, манипулировать населением — за его же собственные деньги. Хотя в прежние времена приоритетным было качество товара. Сейчас на эту тему никто не заморачивается. Главное: реклама и маркетинг, яркая упаковка и недолгий срок службы приобретенного товара. Если это туфли, пусть быстрее износятся, если это газировка, пусть будет настолько сладкой, чтобы скорее захотелось пить. Конечно, не все потеряли голову. Слава Богу, есть еще люди, которые не утратили бдительность и имеют силы для борьбы.

Испанская журналистка Яса Саис (Yaza Saiz) опубликовала в испанской газете La Vanguardia интервью с Вани Хари — успешной активисткой по борьбе с воротилами пищевой индустрии, которой удалось потрясти благополучный мирок недобросовестных дельцов от капитализма, занимающихся производством продуктов питания. Ее блог «Food Babe» посетили более 4 млн человек. В 2015 году журнал Time включил ее в список 30 самых влиятельных интернет-персон.

Она заставляет краснеть руководителей больших компаний и отвечать за свои поступки. Ее исследования и борьба привели к тому, что такие гиганты пищевой промышленности, как «Крафт», «Сабвей» и «Старбакс», были вынуждены переориентировать свою бизнес-политику и стали выпускать более здоровую пищу.

В настоящее время она выпускает в Испании книгу «Метод Food Babe», в которой описывает количество вредных компонентов, которые содержатся в упакованных замороженных продуктах и полуфабрикатах, а также дает 21 простую рекомендацию, как поменять фастфуд на здоровую пищу.

— Вы называете «Food Babe Army» легионом своих последователей. Какова их цель?

— Все эти люди являются непосредственными участниками продовольственной революции, которая сейчас происходит в мире. Они заботятся не только о своем здоровье, но и о здоровье других людей. Они единственные, кто могут помочь придать верное направление решениям продуктовых компаний.

Например, я выяснила, что упаковки сыра «Крафт» в США содержат искусственные красители, а в Европе этот же продукт делали из натуральных ингредиентов. Эти люди помогли мне отправить петицию в корпорацию, чтобы они удалили красители из рецепта.

Соратники сопровождали меня на конференции и оставались снаружи, создавая давление. Эта армия, как большой альянс, который может помочь нам вместе изменить мир, социальная озабоченность этих людей выходит далеко за рамки их собственного питания.

— Кроме «Крафт», вы объявляли войну и другим крупны компаниям, таким как «Старбакс» и «Сабвей». Как удалось их победить?

— Первый шаг — это исследовать ингредиенты, которые содержатся в продукции. Некоторые компании скрывают от нас ингредиенты, которые используют, например, «Старбакс» не открывала потребителю — из чего состоит их знаменитый кофе и их фраппучино. Скрывая эту информацию, они не нарушают закон, но это противоречит общественной морали, так как люди имеют право знать, что они потребляют.

Целью моей кампании было добиться того, чтобы компания «Старбакс» стала более прозрачной, потому что это не только кофе и молоко, то что они нам предлагают, но есть и ряд ингредиентов, которые они в них добавляют, например краситель E 15D, который может быть канцерогеном, по мнению Агентства по изучению рака (IARC). Теперь они хотя бы отмечают его на этикетках.

«Нам не обязательно оканчивать университеты, чтобы попытаться узнать и исследовать то, что мы едим, нам для этого нужны книги, газеты и здравый смысл», — говорит Вани Хари.

— Вы не диетолог по профессии. Многие вас осудили за это…

— Каждый человек в любой момент своей жизни может начать изучать диетологию. Для меня здоровье в приоритете, и я начала изучать диетологию, чтобы применять ее в своей жизни. Все мы должны этим заниматься, исследовать продукты питания для нашего же блага. Потому что многие эксперты говорят что «что-то» полезно для здоровья, а «что-то» нет. И они не подчиняются законам маркетинга.

Нам не нужно идти в университет, чтобы исследовать для нас самих, что мы едим, нам всего лишь достаточно книг, газет и здравого смысла. Я изучала этот вопрос 10 лет, прежде чем написать «Food Babe» — для того чтобы рассказать людям, что происходит в пищевой промышленности.

— Какая из войн для вас приоритетна — против ГМО или против сахара?

— ГМО. Самое главное — это бороться, чтобы компании стали более прозрачными. Чтобы они давали нам информацию о том, что содержится в производимой ими продукции. Доступ к этой информации открыт почти во всех частях мира, кроме США. А потребитель должен знать, что он потребляет.

Сахар тоже является проблемой, но проблема не в нем самом, а в готовых продуктах, в которых он содержится. Фрукты и овощи созданы Богом таким образом, чтобы наш организм правильно усваивал сахар. То, что мы не можем правильно усвоить, — это рафинированный сахар. Борьба против сахара — это борьба против полуфабрикатов. Мы должны вернуться на кухню и начать готовить. Только так мы можем отследить количество сахара, добавляемого в пищу.

«Существует 10 000 химических добавок в североамериканской пищевой промышленности, которые были изучены и протестированы, и около 3000, по которым никогда никаких исследований не проводилось», — сообщает Вани Хари.

— В своей книге вы говорите, что «не стоит обвинять только компании в том, как мы питаемся». Кто более ответственен, производитель или потребитель?

— Ответственны оба. Если население не захочет, то компании продолжат добавлять вредные вещества в продукты, для собственной выгоды. Это обязанность населения — изучать, исследовать и иметь на это влияние.

В случае с «Сабвей», например, есть один ингредиент, который они добавляют в хлеб. Он запрещен во всем мире, но не в США (там его по-прежнему используют). Надо бороться, чтобы изменить это.

— Также считается, что множество ингредиентов, которые вызывают привыкание и содержатся в готовой продукции в США, были одобрены FDA, без проведения какой-либо экспертизы по безопасности.

— Существует 10 000 химических добавок в североамериканской пищевой промышленности, которые были изучены и протестированы, и около 3000, по которым никогда никаких исследований не проводилось

Но главная ошибка в том, что само FDA, поддерживает проведения исследований самими производителями и потом оперирует их же результатами. Тогда, очевидно, никакое исследование не будет независимым. Все фабрики руководствуются только своей финансовой выгодой.

«Это обязанность общества — знать, исследовать и оказывать влияние на то, что мы едим» — считает Вани Хари

— Из 21 одного совета, как освободиться от токсинов, попавших к нам через пищу, какие три важные вы выделите?

— Во-первых, употреблять какую-то зеленую жидкость, например сок из шпината. Это очень хорошо для здоровья, судя по тому, что я вижу с тех пор, как я приехала в Испанию, здесь очень любят пообедать большим количеством ветчины, сыра и хлеба.

Во-вторых, надо вернуться на кухню. Нужно готовить самим, оставив готовую еду ресторанов самим рестораторам и людям, которые без нашего контроля для нас готовят.

И, наконец, нужно стать знатоками и исследователями того, что мы едим. Если мы в супермаркете берем товар и, читая состав, видим что-то незнакомое, лучше просто оставить его на полке.

Стоит заметить, что производители очень часто лгут, и в продукты питания не всегда входит именно то, что написано в составе. Человек вынужден покупать «кота в мешке». При нынешнем развитии «звериного» капитализма человеку остается одно — уйти в леса и заняться натуральным хозяйством. Человеку, чтобы не быть отравленным и произвести на свет здоровое потомство, скоро придется самому выращивать хлеб и овощи. Инволюция налицо.