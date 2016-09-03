Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 8 сентября в Москве должны состояться консультации сопредседателей Минской группы ОБСЕ с участием Игоря Валентиновича Попова от Российской Федерации. Речь идёт о плановых консультациях, которые регулярно проводятся в Вашингтоне, Париже и Москве. Основная цель этого мероприятия — координация усилий трех стран по урегулированию в Нагорном Карабахе. Но в Москве, наряду с общими проблемами урегулирования нагорно-карабахского конфликта, «особое внимание предполагается уделить рассмотрению хода реализации договорённостей, которые были достигнуты на саммитах по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене 16 мая и в Санкт-Петербурге 20 июня». В то же время американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик уточнил, что «за столом переговоров мы планируем обсудить очередные шаги». Но какие?

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, что венские и санкт-петербургские соглашения, предусматривающие введение системы мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и появление в зоне конфликта института постоянных международных наблюдателей, стали результатом остающейся до сих пор загадочной апрельской четырехдневной войны в Нагорном Карабахе. Загадочной эта война выглядит потому, что ее эффект имплантирован пока только во внутриполитическую жизнь Азербайджана и Армении, но не в процесс урегулирования конфликта. В Баку президент Ильхам Алиев, объявив войну «победоносной», повысил и укрепил собственный рейтинг, вступил на путь конституционных преобразований, укрепляющих его личную власть.

В Ереване президент Серж Саргсян, похоже, стал готовиться к внесению определенных корреляций во внешнюю политику страны. Проблема в том, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта по-прежнему осуществляется на уровне закрытых переговоров и консультаций разного уровня. Когда глава правительства России Дмитрий Медведев во время своих визитов в Ереван и в Баку решил вспомнить о так называемой «казанской формуле», которая ранее была отвергнута прежде всего Азербайджаном, и которая якобы является сейчас основой закрытого переговорного процесса, некоторые российские позиционирующие себя «как близкие к Кремлю» политологи, а затем и их некоторые азербайджанские и армянские коллеги стали утверждать о якобы существующих «планах» то ли президента России Владимира Путина, то ли главы МИД России Сергея Лаврова. Это стало в Ереване одним из предлогов для определенных сил оппозиции в выступлениях против власти, обвиняемой в «национальном предательстве», и в росте антироссийских настроений. В Баку же это подавалось как «практическая реализация цели апрельской войны», и как-то, что «Москва сдала Ереван в пользу Баку».

Но, как говорят, дыма без огня не бывает. По данным ИА REGNUM, Кремль действительно собирал справки и заключения относительно перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта. На основе поступавших ему из Баку и Еревана справок и заключений, он проводил разные закрытые консультации с целью свести обозначенные позиции в какой-нибудь единый документ. Во-первых, становилось ясно, что Баку и Ереван стремятся вместе во чтобы то ни стало сохранить переговорный формат Алиев — Саргсян, в котором Саргсян выступает в том числе и от имени Нагорного Карабаха.

Дипломатические источники ИА REGNUM утверждают, что в тот момент действительно просматривалось стремление искать компромиссные решения по формуле «районы — статус Степанакерта». Во-вторых, складывалась ситуация, при которой в случае достижения устраивающих Баку и Ереван компромиссных решений, их можно было бы обозначить как «двухстороннюю победу». В случае неудачи во всем можно было обвинить Москву, что и произошло. В то же время выяснилось и то, что в практической реализации венских и санкт-петербургских договоренностей, предусматривающих обозначение на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и появление института международных наблюдателей, а также в сохранении в силе документов 1994 года по установлению перемирия в зоне конфликта на самом деле заинтересован только Степанакерт, поставивший под этими документами свою подпись вместе с Баку и Ереваном.

Сейчас Баку (словно и не существует венских и санкт-петербургских соглашений) вновь поставил телегу впереди лошади и стал требовать выполнения известных четырех резолюций Совета Безопасности по Нагорному Карабаху. Так, выступая на совместной пресс-конференции во время встречи со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, говоря о ходе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, отметил: «Азербайджан является сторонником урегулирования на уровне признанных международным сообществом принципов, переговоров на уровне глав государств и сопредседателей Минской группы, а также выступает за субстантивные переговоры по изменению существующего статус-кво, который считается МГ ОБСЕ неприемлемым и непродолжительным. Для достижения прогресса по урегулированию конфликта в соответствии с известными резолюциями СБ ООН войска Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана, военной оккупации должен быть положен конец».

В переводе на обычный язык и при попытке выстроить на основе высказанных Мамедъяровым посылок, получается дипломатическая логическая абракадабра. В свою очередь министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая на неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Потсдаме, решил обратить внимание на повышения доверия к процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, указал на необходимость полного выполнения «бессрочных трехсторонних соглашений относительно прекращения огня, достигнутых в 1994—1995 годах, создание механизма расследований нарушений режима прекращения огня, увеличение возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ». Это, с одной стороны, вполне логично, поскольку делается акцент на практическую реализацию венских и санкт-петербургских соглашений. С другой, Налбандян, говоря о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха, отводит этот вопрос в будущее, тогда как процедурные правила не исключают введение в переговорный процесс Степанакерта, что не нарушает формат МГ ОБСЕ и даже положения Мадридских принципов.

Одним словом, Баку и Ереван пытаются всех «водить за нос». Становится очевидным: в данный момент переговорный процесс под эгидой МГ ОБСЕ в формате Баку — Ереван фактически исчерпан или зашел в долгосрочный тупик. Выход один. МГ ОБСЕ должна готовить проект новой резолюции СБ ООН по Нагорному Карабаху, чтобы лишить возможности возобновления военных действий и следовать дальше. По данным ИА REGNUM, черновой проект такой резолюции уже существует. Можно предполагать, что эта тема была предметом состоявшегося телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова со своим армянским коллегой Налбандяном. Не исключено, что она будет обсуждаться и во время консультаций сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Москве. Если это так, то это и станет очередным важным шагом МГ ОБСЕ по пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта, о чем и говорит американский сопредседатель МГ ОБСЕ Уорлик.