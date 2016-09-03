



Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация по-киевски

Крым, Донбасс и подконтрольные Киеву территории могут служить наглядной демонстрацией трёх вариантов геополитического выбора Украины. Крым стал частью Российской Федерации. Несмотря на трудности переходного периода, на территории полуострова идут масштабные восстановительные работы доставшегося от Украины разрушенного хозяйства. По сути, Крым превратился в национальный проект Кремля, каким ранее был олимпийский Сочи. Скептики могут говорить о том, что он обречён на провал, выделенные средства разворуют, ничего не будет построено, но всё это мы слышали много раз. Поживём — увидим и сравним с украинскими достижениями… Пока же можно констатировать факт того, что уровень жизни бывших украинских граждан уже минимум в два раза выше, чем в незалежной.

Донбасс стал пророссийским и развивается при поддержке России. Пока объективной информации о ситуации на территории непризнанных республик крайне мало, и потому делать какие-либо выводы рано. Можно сказать лишь то, что ни о каком «сливе» Донбасса речь не идёт. Фактически ЛДНР пошли по пути Южной Осетии и Абхазии, и их дальнейшее признание зависит исключительно от действий киевского режима. Официальный выход из «минских соглашений», военная интервенция или ещё один переворот в Киеве, может стать толчком к окончательному признанию Кремлём независимости ЛДНР со всеми вытекающими последствиями.

Украина стала «европейской». Как и предполагалось ранее, никакой масштабной финансово-экономической помощи со стороны Запада она не получила. Речь о вступлении в Евросоюз не идёт даже на уровне фантазии безумных евроинтеграторов. Предоставление безвизового режима если обсуждается, то с множеством «но» и с постоянно переносящейся в будущее датой введения. Западные партнёры в очередной раз затянули заунывную песнь о коррупции и отсутствии реформ в незалежной. Упоротые евроинтеграторы за четверть века так и не поняли, что всякие разговоры о «неправильных» реформах и коррупции возникают исключительно тогда, когда западным политикам необходимо отвертеться от ранее щедро раздаваемых обещаний.

Между тем, озлобленный европейскими реформаторами и результатами их реформ украинский обыватель уже готов к тому, чтобы похоронить мечту вписаться в Евросоюз. Если бы не антироссийская истерия и сопровождавшийся террором разгром всех пророссийских движений, то сегодня большинство населения незалежной с великой радостью поддержало бы присоединение Украины к Евразийскому экономическому союзу России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Однако в сложившихся условиях, при существующей власти и той, которая с вероятностью 100% её сменит, это невозможно. Украина обречена идти своим уникальным путём деградации всего и вся…

В сезон осень-зима 2016 Украина вступает с новыми лозунгами, радикально отличающимися от тех, которые звучали два-три года назад. Россия, разумеется, останется первым врагом незалежной, но вторым врагом непременно станет обманувшая ожидания украинцев объединённая Европа. Сознательные украинцы обвинят европейских политиков в том, что они продались Москве за российский газ и прочие финансово-экономические «пряники». Выполнив принципиальные условия для получения кредитов МВФ, но так и не дождавшись их выделения в обещанных объёмах, сообразительные украинские оппозиционные политики потребуют разорвать сотрудничество с «благотворительным» фондом.

На этот раз они проявят несвойственные им чудеса благоразумия. Действительно, зачем продолжать издеваться над несчастным украинским народом и повышать тарифы на услуги ЖКХ, если дальнейшее предоставление кредитов находится под большим вопросом? Кроме того, националисты внезапно прозреют и обнаружат, что ценности современной Европы с мультикультурализмом и гей-парадами, несовместимы с традиционными ценностями украинской «нации». Отвергнутая красавица просто обречена на прощанье сказать своё «фе» изнасиловавшему её ухажёру.

Президент Украины Пётр Порошенко словно не замечает произошедших в стране и мире изменений. С параноидальным упорством он продолжает рассказывать украинцам сказки о евроинтеграции. Видимо он не догадывается, что каждое его слово о Европе, вызывает у украинцев неприятные воспоминания о том, как их лихо развели на майдане. Проект евроинтеграции Украины закрыт, осталось сменить евроинтеграторов.

Пётр Порошенко не нужен ни США, ни Европе. Если поставленной перед ним задачей было втянуть Россию в войну на Украине, то Пётр Алексеевич с ней не справился. Агрессор вроде бы есть, но самой агрессии нет. Санкции против России введены, но толку от них мало. Напротив, российская экономика успешно замещает отечественной продукцией импорт стран-санкционеров. Вопреки ожиданиям рейтинг Владимира Путина стабильно высок, что ставит крест на планах Запада запустить украинский сценарий смены власти в России.

При этом дальнейшая поддержка режима Порошенко негативно сказывается на рейтинге западных политиков. Не удивительно, на скорбном «празднике» украинской независимости из вип-персон присутствовал только один президент Польши Анджей Дуда. Порошенко оказался в «международной изоляции». С коррумпированным режимом, проводящим неэффективные реформы, никто не хочет иметь дело. Впрочем, проблема режима Порошенко даже не в том, что ему не удалось решить проблему коррупции и провести эффективные реформы на Украине. Как раз этого от него никто не ожидал и не требовал. На Западе заговорили о коррупции, и это свидетельствует о том, что Порошенко уже вынесли приговор. Оппозиции дан карт-бланш на смену режима.

Пётр Порошенко, вероятно, подозревает, что прошедшие в июле-августе совместные митинги шахтёров, медиков и активистов так называемого «гражданского корпуса «Азов» являются генеральной репетицией грядущего бунта. Только осенью к профессиональным митинговальщикам присоединятся десятки тысяч украинцев, озлобленных новыми ценами на услуги ЖКХ. По этой причине Порошенко регулярно угрожает своим противникам, что готов ввести на Украине военное положение. Оправдывает это он, конечно, ситуацией на Донбассе, но только «чрезвычайка» ему нужна по всей Украине и в целях сохранения личной власти.

Однако для выполнения режима военного положения Петру Порошенко не достаёт самого малого — простых исполнителей. СБУ и МВД нашпиговано националистами, которые за глаза Петра Алексеевича называют не иначе, как Вальцман. Армия давно не испытывает никаких симпатий к своему верховному главнокомандующему. К тому же, какой дурак решится поддерживать президента, которого списали на Западе? Чтобы по итогам очередной «революции национального достоинства» быть обвинённым в поддержке преступного режима?!

Только наивный олигарх Порошенко мог поверить в то, что Запад его привёл к власти ради удовлетворения его собственных амбиций и для преумножения его капиталов. Порошенко «назначили» президентом, чтобы он сделал всё недоделанное режимом «пророссийского» Виктора Януковича, который в ноябре 2013 года отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Поднятие коммунальных тарифов до европейского уровня, банкротство промышленных предприятий, массовая безработица и нищета населения — всё это заслуга верного соратника Виктора Януковича, экс-министра экономики в правительстве Азарова, а также владельца кондитерской фабрики в России. Дело сделано. Теперь Порошенко можно убрать руками националистов и самоустраниться от решения украинской проблемы. Ничего нового. В Ираке, Ливии и Сирии тоже под надуманными предлогами «строили» демократию, а развязали войну.

Только наивные евромайдановцы могли поверить, что Запад мечтал превратить Украину в «витрину» европейского процветания, которая должна продемонстрировать россиянам все выгоды от прозападной ориентации государства. Украина — это выжженная земля, зона хаоса и бардака отделяющая Европу от России. Для полного исполнения этого плана остаётся только убрать последнего президента Украины. Всё остальное сделают «бандеровцы» с заунывным повизгиванием «Слава Украине».

Совсем недавно украинцы массово хотели присоединиться к Европе, но получив от ворот поворот, уже говорят о необходимости строить Европу на Украине. Однако и тут у них ничего не выйдет, поскольку из всех вариантов геополитического выбора существует лишь один, который позволяет украинцам физически выжить — быть вместе с Россией. К сожалению, осознать своим умом эту простую истину они не могут. К ней можно только прийти через классическую украинскую Руину, окончательный распад государства с его переучреждением на совершенно новых условиях.