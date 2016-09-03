



Польша

Следом за 83-летним Ю. Шухевичем свое слово в польско-украинском конфликте, замешанном на взаимоисключающих оценках трагических событий прошлого, вознамерились сказать 87-летний Д. Павлычко, 82-летний Л. Кравчук, 80-летний И.Драч. Именно имена этих «отцов» украинской независимости, двое из которых в конце 1980-х — начале 1990-х слепили Народный Рух Украины «из того, что было», третий — Кравчук — злоупотребляя служебным положением секретаря ЦК КП Украины по идеологии, не дал ему — Руху — пропасть. Они, вместе с еще доброй сотней «сбитых летчиков» от политики подписали «Обращение» в адрес Верховной рады, насыщенное такими формулировками в адрес поляков и украинско-польской «дружбы», что даже у видавших виды «активистов майдана», привыкших поливать грязью тех, кто не с ними, волосы встали дыбом. Ударный тезис послания — призыв законодательно квалифицировать действия Польши на украинских землях как «международное преступление», общий же пафос состоит в том, чтобы дать «ляхам» отпор, проучить их, отомстив за многовековые унижения и обиды.

«Обращение» не появилось на пустом месте. Негатив в украинско-польских отношениях накапливался не один год, выплеснувшись наружу после принятия в июле этого года Сеймом Польши резолюции, признающей Волынскую трагедию «геноцидом». Этот шаг окончательно отбил кое у кого из украинцев и поляков охоту делать вид, что они — «Европа». Взаимные обвинения и претензии полились с обеих сторон, как из ведра. И продолжают литься, провоцируя дальнейшую эскалацию напряженности в двухсторонних отношениях как на государственном уровне, так и на уровне гражданского общества. Декларация президентов двух стран П. Порошенко и А. Дуды о примирении, с помпой подписанная ими в Киеве 24 августа, на общем фоне набирающей обороты украинско-польской грызни выглядит, скорее, как романтическое прекраснодушие, чем трезвый расчет, грозя так и остаться декларацией. На встрече с Дудой Порошенко опять запустил в оборот формулу: «Мы прощаем и просим прощения». Это — уже вторая попытка. Первая была предпринята незадолго до принятия резолюции по событиям 1940-х гг., когда он, приехав в Варшаву на саммит НАТО, отправился возлагать цветы к памятному знаку польским жертвам геноцида, и оказалась неудачной. Ее просто не заметили. Гарантий, что заметят и оценят нынешнюю, тоже нет. Время для этого, похоже, пока не пришло.

Поляки настаивают на том, что, приняв резолюцию по Волыни, поступили правильно, что без правды двигаться вперед нельзя. А. Дуда заявляет: мы с украинцами друзья, партнеры, но нужна историческая правда об общем прошлом. Положение у польского президента в связи с «украинской темой» непростое. Ему приходится крутиться, как белке в колесе, раскланиваясь на все стороны и пытаясь угодить и нашим, и вашим. Вот, поехал на парад в Киев по понятным мотивам — как политическим, так и прагматическим (хотя бы для того, чтобы Брюссель продолжал выделять Варшаве финансирование на развитие контактов с Украиной), а дома тут же потерял целых 3% поддержки граждан, этот его шаг не одобривших.

Госсекретарь Польши, полномочный представитель премьер-министра по вопросам международного диалога А.М.Андерс высказывается по проблеме, о которой идет речь, более чем однозначно, заявляя, что Варшава не может и не должна извиняться за то, что говорит правду. «Без правды мы не можем идти вперед, — говорит она. — Вещи нужно называть своими именами… Хорошо, что мы наконец-то сказали, что это был геноцид». В свете такой позиции польского официального лица столь высокого уровня, ситуация с примирением по мановению президентских палочек выглядит едва ли не тупиковой. Поляки апеллируют к правде, в то время как Киев продолжает быть уверенным в том, что именно он и только он обладает монополией на правду. Теперь уже не только внутри страны и в отношениях с Россией, но и на европейском уровне, и в мировом, так сказать, масштабе. Сблизить польскую и украинскую правды, сведя их к какому-то общему знаменателю, весьма непросто. Ожидать же, что одна из сторон откажется от своей правды ради общего дела, сегодня не приходится. Кто-то должен уступить, согласившись на компромисс. Украинцы представить себя в роли того, кто уступает, не могут. «Майдан» всегда и во всем прав!

Спикер Рады А. Парубий взялся поддерживать линию П. Порошенко на примирение. Сыплет направо и налево оптимистическими заявлениями. На встрече с маршалом Сейма М. Кухчинським 31 августа он заявил, что Киеву и Варшаве уже «удалось найти механизмы и способы, чтобы можно было эти недоразумения (произошедшие между Украиной и Польшей в связи с постановлением польского парламента об оценке трагических страниц истории — Я.Р.) снять». Добавив при этом, что всем надо «помнить, что Украина сегодня защищает безопасность не только своего государства, а, в том числе, Польши, Европы и всего свободного мира». Парубий хорошо известен своим оптимизмом, на поверку нередко оказывающимся чрезмерным. Утверждать подобное представляется забеганием вперед, попыткой выдать желаемое за действительное. Согласие сторон, о котором говорит спикер, скорее, видимое, чем реальное. Инициатива Парубия о принятии совместного заявления парламентов Украины, Польши и Литвы с общей оценкой трагических событий прошлого на их территории выглядит благим пожеланием, трудно реализуемым на практике. Основываясь на разъяснениях самого Кухчинського, данных им в тот же день по другому, более широкому, поводу, польский подход к решению задачи преодоления украинско-польских «недоразумений» подразумевает взаимные уступки, приоритет того, что маршал называет «солидарностью». Украинское же видение проблемы строится, наоборот, на применении наступательной тактики, рассчитанной на использование своей силы и слабости партнера.

Исторические отношения украинцев и поляков крайне сложны и противоречивы. В них более чем достаточно трагизма, взаимных обид и недоразумений. Их антагонистический потенциал неисчерпаем. Уровень же антагонизма столь значителен, что украинско-русские претензии на их фоне кажутся детскими забавами. К тому же, он — потенциал — кодифицирован, наполнен символическими значениями и смыслами. При желании и при наличии политического заказа его очень просто запустить в дело, распалив огонь обоюдной ненависти и вражды буквально из одной-единственной, маленькой, казалось бы, малозначимой искорки. Тем более в ситуации, когда и в Польше, и в Украине отсутствует внутреннее единство относительно того, как в дальнейшем строить двухсторонние отношения, принимая во внимание случившееся обострение и его последствия. Несмотря на миролюбивый жест президентов Украины и Польши, конфликтный узел в украинско-польских отношениях затягивается. Политика дополняется идеологией, рождая новые препятствия на пути урегулирования. Поляки сделали решительный шаг в сторону конфронтации, украинцы не прочь шагнуть навстречу. Ситуацию можно было бы нормализовать, если бы Киеву удалось, умерив пыл, воздержаться от нанесения удара в ответ. Там, однако, думают не об этом, а о том, как больнее цапнуть нового врага за палец.

Вероятнее всего, дальнейшее развитие событий пойдет по двум линиям. На одной из них будут предприниматься определенные шаги декларативно-демонстративного характера, долженствующие знаменовать крепость украинско-польского стратегического партнерства и нерушимость дружбы. На второй — продолжат кипеть страсти, рекой литься взаимные упреки и обвинения. Украинско-польская осень обещает быть бурной. Если Киев все-таки решит воевать на «польском фронте», рассматривая его, к тому же, как «польско-российский», его ждут малоприятные сюрпризы.