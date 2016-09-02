Внешняя политика Турции, проводимая с самого начала гражданской войны в Сирии, а также отношение к террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ) является предметом для дискуссий как в Турции, так и во всем мире. По мере накаливания тона дискуссий, с трибуны парламента звучат заявления такого рода, что вполне могут заставить правительство со всеми членами уйти в отставку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган в строю

Республиканская народная партия (РНП), Партия националистического движения (ПНД), а также Народно-демократическая партия (НДП) выступили в меджлисе с требованием создания комиссии по изучению деятельности ИГИЛ (запрещена в РФ), вновь попавшей на повестку дня в связи с участившимися терактами в Турции, и расследованию недоработок сил безопасности в части получения разведывательных данных и безопасности в целом по отношению к деятельности этой группировки. Однако странно, что Партия справедливости и развития (ПСР) своими голосами отклонила предложения каждой из трех оппозиционных партий.

Правительство, оставившее без ответа парламентские вопросы относительно терроризма, ответило лишь на 7 из 75-ти направленных оппозицией сразу после выборов 1 ноября письменных парламентских вопросов об ИГИЛ. Однако полученная информация из поступивших ответов была далека от темы самих вопросов. С тех пор ПСР подвергается жесткой критике за дискриминационное отношение к группировке ИГИЛ.

Доклад по ИГИЛ, озвученный депутатом от стамбульской фракции РНП Эреном Эрдемом с трибуны парламента, стал причиной накала страстей на Общем собрании ВНСТ. Он отметил, что ПСР предоставляет ИГИЛ положительную дискриминацию, а также, что в то время как в клетках тюрем отбывают сроки журналисты, ученые и все оппозиционно настроенные, всё тех же боевиков ИГИЛ сразу отпускают. Депутат заявил, что, несмотря на то, что места дислокации членов ИГИЛ известны, никакие операции не проводятся, а также предъявил документальное подтверждение фактов проведения лечения членов ИГИЛ, угрожающих безопасности страны, на территории Турции. Он продемонстрировал также записи разговоров боевиков ИГИЛ на 422 страницах, на которых расписаны планируемые теракты на территории Турции. также депутат обнародовал документы, подтверждающие факт информирования губернатора Анкары Начальником областного управления безопасности до совершения теракта в Анкаре, унесшего жизни 110 человек.

Депутат от РНП доложил о наличии документов, подтверждающих факты свободной вербовки боевиков ИГИЛ в городах Килис и Газиантеп, отметив, что в то время как тысячи террористов перебрасываются через Турцию, и все эти маршруты следования известны, не проводится ни одной операции по предотвращению этого. «Документы, которые я для вас подготовил, помогут понять, что Турецкую Республику превратили в страну трущоб, и насколько увязли в грязи руки правительства ПСР…», заявил он. На основании обнародованных документов стало известно, что Ильхами Балы, разыскиваемый службами безопасности, занимался планированием терактов группировки ИГИЛ на территории Турции, в доказательство чего депутатом были предъявлены записи его телефонных разговоров. Высказав возмущение относительно того, что боевики ИГИЛ были освобождены, он добавил: «В документированных записях этих телефонных переговоров указана подробная информация о том, в каком отеле остановятся террористы, в каком месте их будет ждать машина, на какой заправочной станции будет приобретен бензин для этой машины, где она будет останавливаться, в какой мечети Килиса соберутся террористы, а также пошаговые действия для каждого террориста. Несмотря на то, что обо всём этом было известно, ни одна операция не была проведена. Я задаю очень простой вопрос — почему вы не задержали этих террористов?».

Он остановился также на диалогах, звучащих в ходе телефонных разговоров, зафиксированных в документах: «Посмотрите, какие прозвучали интересные диалоги. Службы безопасности все это прослушали и записали. Смотрите, террорист Ильхами Балы спрашивает, сколько человек пересекли границу, в ответ сообщается, что 175 покинули границу, на что он снова говорит: «Да нет, же, я спрашиваю сколько прибыло?». На его вопрос последовал ответ: «1128 человек». Видите какие цифры? 1128 человек за один раз перебрасываются из известного адреса и доставляются в пункт назначения, и никто не проводит никаких операций. Никакой проверки. Имеют место и весьма трагикомичные диалоги. Один из террористов спрашивает как он пересечет границу, на что ему следует детальная инструкция, службы безопасности, естественно, делают вид, что ничего не происходит. Люди, направляемые в Сирию, без труда пересекают границу. В Ракке обучаются военному и артиллерийскому делу, после чего совершают в Турции теракты».

Эрдем, предоставивший документы, подтверждающие факт информирования губернатора Анкары Начальником областного управления безопасности, отметил: «В документах значится, что Ильхами Балы спланировал теракты в Анкаре и Суруче, и собирал боеприпасы. Разведка классифицирует данных людей как Группу Саманпазары. В этих документах указано как многочисленные группы людей переправляются из Килиса на границу. Площадки у мечетей в Килисе работают как автобусные остановки. Правительство в курсе всего этого. В разговорах упоминается, что «мы передали вторую посылку на турецких заправках и у почты», а это значит, что известны места и координаты. Записаны все телефонные разговоры стандарта GSM. Я не могу подобрать слов для определения этого бездействия. Из телефонных переговоров становится ясно, что за управлением по провозу через границу стоит организация, работающая как государственный служащий. Один из террористов сообщает по телефону другому: «Я в центре Антепа. Здесь есть отель Белькыс, я тут». Ау! Где же ты, Управление безопасности, где же ты, министр юстиции, где же ты, правительство ПСР?! Эти люди сейчас обучаются стрельбе из оружия в Ракке. В этих документах предоставлены данные по сотням адресов, записям телефонных переговоров, и другой информации. В телефонных переговорах один из террористов говорит о сайте takvahaber и говорит, что он ведет этот сайт. Этот информационный сайт был создан по приказу игиловца Абу Ханзалы, которого недавно освободили, помните? Takvahaber, десятки телефонных диалогов по переброске террористов из Урфы в Сирию. Сейчас я обращаюсь к министру юстиции — будет ли возбуждено дело в отношении судьи, освободившего Абу Ханзалу?

В этих документах отмечается, что все террористы группировки ИГИЛ проходят лечение в Турции и сообщается как будут оплачены услуги за лечение. 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, указывается, в каких больницах и какие врачи будут лечить террористов за такие деньги. Указано даже, что на террориста, угрожавшего Турции на кадрах видеоролика, было потрачено 18 тысяч долларов на лечение в Турции после пересечения границы. Почему арестовывают людей, раздающих информационные листовки на Таксиме, а против этих людей не предпринимают никаких действий? Не начато ни одного расследования в отношении этих больниц и врачей. Это не случайность, а намеренные действия. Всё в ваших руках, но вы не противостоите этому. Значит, вы делаете различия между террористическими группировками».

Показав документы, Эрдем добавил: «Как видите, на 422 страницах этого документа с грифом «секретно» зафиксированы ужасающие переговоры. Зафиксированы исторические разговоры, где игиловцы перебрасываются фразами в стиле «братан, там-то ждут 10 человек, пусть их заберут», «наш раненый в такой-то больнице», «у рынка Тавук пазары ждет такая-то группа», «я взял огнеметы и калаши, переходим границу». Все эти разговоры прослушивались, однако ни одной операции не проводилось! Это катастрофа, когда в открытую закрывают глаза на ИГИЛ. В обычных условиях эти документы стали бы поводом для скандала. Отпустить усы еще не значит стать политиком (имея в виду министра юстиции Бекира Боздага), если при тебе заработает юстиция, тогда и занимай свой пост. Судя по тому, что ты закрываешь глаза на такие вещи, грош тебе цена. Освободи этот пост. Террористы пересекают границу в Килисе с огнеметами и калашами, правительство прослушивает телефонные переговоры, но ничего не предпринимает. Вам не стыдно закрывать глаза на убийц сынов вашей страны?».

Сопредседатель НДП Селахаттин Демирташ сообщил, что по каналам Национальной разведывательной службы (MİT) Турция направляла оружие различным курдским группировкам в Сирии, а оружие, направляемое туркоманам, продавалось этими группировками прокурдской Партии демократического единства. Он отметил также, что «Весь мир считает одинаковой идеологию Эрдогана с идеологией ИГИЛ. Это те, кто направляют террористам деньги и трейлеры с оружием. Их поймали. В Адане были задержаны грузовики Национальной разведывательной службы. Кто и помогает терроризму, так это ПСР. Для ПСРовцев образ прокурдской Партии демократического единства — это образ героев, сражающихся против ИГИЛ. Образ Эрдогана же — это образ лидера, помогающего террористам ИГИЛ. Он разозлится, но таков его образ в мире».

Кроме того, в одном из самым авторитетных университетов США Колумбийском университете была подготовлена «частная» статья в ответ на утверждение о «поддержке правительства ПСР группировки ИГИЛ».

Директор Программы укрепления мира и прав Институт изучения прав человека Колумбийского университета Дэвид Л. Филлипс подготовил статью, в которой изложил все заявления об оказании поддержки Турции группировке ИГИЛ на основании публикаций американских и турецких СМИ. Ниже приведено краткое содержание статьи, подготовленной на основании высказываний десятков лиц, а также письменных материалов и видеофайлов, опубликованных в СМИ:

Турция направляет группировке ИГИЛ военную технику: по материалам издания Washington Post от 12 августа 2012 года один из командиров ИГИЛ заявил: «Наряду с большинством бойцов, сражающихся на передовых фронтах, из Турции к нам поступила техника и снабжение»; в октябре 2014 года лидер РНП Кемаль Кылычдароглу обнародовал документ, принадлежащий Генеральной прокуратуре Аданы, содержавший информацию о поставках оружия Турцией террористическим группировкам. Кылычдароглу озвучил также показания водителей трейлеров, перевозивших оружие группировкам. По словам лидера РНП, хотя правительство Турции и настаивает на том, что трейлеры доставляли гуманитарную помощь туркоманам, последние же, в свою очередь, утверждают, что подобной помощи им не приходило; Глава Национальной разведывательной службы Хакан Фидан заявил министру иностранных дел (того периода) Ахмету Давутоглу, советнику Министерства иностранных дел Феридуну Синирлиоглу и заместителю начальника Генерального штаба, генералу Яшару Гюлеру: «Если будет нужно, я направлю в Сирию четырех людей, чтобы они запустили в Турцию восемь ракет, подготовив, таким образом, основание для развертывания войны. Я позабочусь о том, чтобы они атаковали гробницу Сюлеймана Шаха»; 19 сентября были обнародованы документы, подтверждающие финансирование саудовским эмиром Бандар Бин Султаном переброски оружия из Турции группировке ИГИЛ. Вылетевший из Германии самолет оставил в турецком аэропорту Этимесгут оружие, груз был поделен на три части, две из которых были переданы ИГИЛ, третья — в Сектор Газа.

Турция обеспечила боевиков ИГИЛ связью и логистикой, а также обучила бойцов ИГИЛ: согласно публикации газеты Radikal от 13 июня 2014 года, министр внутренних дел (того периода) подписал меморандум следующего содержания: «На основании наших региональных интересов предоставить поддержку в рамках нижеизложенных пунктов моджахедам Аль-Нусры, которых мы поддерживаем против сил прокурдской Партии демократического единства, являющейся ответвлением сепаратистской организации РПК в Сирии… Наша провинция Хатай обладает стратегическим месторасположением для перемещения моджахедов из нашей страны в Сирию. По большей части здесь будет оказана логистическая поддержка исламистским группам, их обучение, лечение их раненых, а также перехода через границу их моджахедов. Национальная разведывательная служба, а также соответствующие органы поставлены в известность»; 29 июля по телеканалу CNN Türk было озвучено сообщение о превращении Стамбула, Дюздже и Адапазары в точки сбора террористов. Наряду с существованием сект по обучению боевиков ИГИЛ, некоторые видеоматериалы этих учений публикуются на турецком языке на сайте takvahaber.net, ведущем пропаганду ИГИЛ.

По мнению CNN Türk, при желании турецкие силы безопасности могли бы пресечь подобного рода действия; 14 октября 2014 года Кемаль Кылычдароглу выступил с предупреждением правительства относительно прекращения финансирования и обучения террористических группировок: «Не следует обучать вооруженные группировки на территории Турции. Это привлекает все новых боевиков в Турцию, где у них появляются деньги в карманах, оружие в руках, и вы хотите, чтобы они убивали мусульман в Сирии. Мы призвали прекратить оказывать помощь ИГИЛ. Ахмет Давутоглу потребовал от нас документы. Хотя всем известно, что они помогают ИГИЛ»; один из учредителей ПСР Денгир Мир Мехмет Фырат в интервью для газеты Taraf сообщил, что Турция до сих пор оказывает поддержку террористическим группировкам, проводит лечение боевиков в больницах, а также, что правительство пошло на уступки экстремистским группировкам, обеспечив их вооружением и финансами, для того, чтобы не допустить их образования в Сирийском Курдистане. Правительство совсем недавно предоставляло лечение раненым, министр здравоохранения лично заявил, что «лечение раненых ИГИЛовцев — это гуманитарная ситуация».