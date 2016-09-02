Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил в интервью газете Rzeczpospolita о намерении представить новые материалы подкомиссии, расследующей авиакатастрофу под Смоленском 2010 года, в которой погибла польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским. По словам Мачеревича, «сейчас речь идет не о том, виноваты ли польские летчики в аварии или это было покушение, а о том, был ли сознательно выделен самолет с дефектами для этого полета или мы имеем дело с сознательными действиями, направленными на крушение борта в воздухе. То, что действия российских навигаторов и московских официальных лиц должны были привести к катастрофе польского самолета с президентом Лехом Качиньским и всей делегацией на борту, не оставляет сомнений. Теперь это очевидно. То, что я говорю, не гипотеза. Теперь у нас есть фактические доказательства, в том числе скрытые комиссией Миллера (комиссия по расследованию авиакатастрофы под руководством министра внутренних дел Ежи Миллера — С.С.). У нас есть шокирующие признания членов этой комиссии. А также новые записи правительственного борта, которые до сих пор не были известны».

mon.gov.pl Варшава к войне готова. Как всегда

Министр обороны Польши пообещал, что, возможно, в следующем месяце каждый сможет услышать эти записи. А значит, промежуточные итоги нового расследования «смоленской трагедии» будут вынесены на суд широкой общественности, не знакомой с нюансами дела и не владеющей экспертными знаниями, позволяющими оценить ситуацию и квалифицировать действия сторон. Но можно точно представить, какой будет реакция многих поляков, да еще если ее «подогреют» правительственные политтехнологи — «русские вместе с предателями убили нашего президента». После этого Варшаве придется (или этого она и хочет?) реагировать на давление общественности, которая потребует реванша. Об этом прямо спрашивает журналист Rzeczpospolita, формулируя следующий вопрос: «Польша готова к войне?». Да, отвечает Мачеревич, Польша готова к атакам внешнего агрессора, имея «потенциал сдерживания и обладая вместе с союзниками необходимыми возможностями обороны», которые «достаточно эффективны, чтобы защитить территорию Польши». После чего обвинил Россию в том, что она, «несомненно, готовится к очередному конфликту, более всего на кону — Украина».

В эти дни в Польше начинается показ в кинотеатрах фильма «Смоленск», посвященного известным событиям 2010 года. Но вряд ли министр обороны, давая свое интервью, был озабочен вопросами его раскрутки и рекламы. Заявив, что комиссия Миллера скрывала такие важные данные, представляющий правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) министр тем самым дал понять, что Миллер и его кураторы виновны не меньше «российских навигаторов и московских официальных лиц» в страшном преступлении против государственной делегации. Это значит, что официальные обвинения должны быть выдвинуты против занимавших в то время посты от «Гражданской платформы» (РО) премьер-министра Дональда Туска и президента Бронислава Коморовского. Как заявил в интервью телеканалу TVN24 сам Коморовский, если Мачеревич докажет, что «смоленская трагедия» — это убийство, то должны последовать «расстрелы», надо «посадить в тюрьму всех виновных». И, конечно, вслед за этим Варшаве пришлось бы выписать ордер в отношении «причастных» к делу граждан России, но уже по гораздо более серьезному обвинению, чем раньше. При этом Мачеревич открыто предупредил о своих шагах, дав «подозреваемым» время подготовиться. Для чего?

Вариант первый. Он связан с внутренней политикой Польши. Правящая партия ведет активный пересмотр решений своих предшественников и пытается максимально затруднить для них возможность прийти к власти. За всем этим стоит воля польского «царя», президента PiS Ярослава Качиньского. Однако его соратники не всегда отвечают требованиям, которые предъявляет вождь. Например, в конфликте с Конституционным судом, который вышел на международный уровень и заставил правящую партию обороняться с репутационными потерями. Некоторые польские средства массовой информации в последнее время со ссылкой на внутренние источники в руководстве «Право и Справедливости» обсуждают возможность того, что Качиньский сместит с поста премьер-министра Беату Шидло и сам возглавит правительство. В этом случае вслед за правящей партией вся система власти в Польши перейдет на режим ручного управления, который усилит как контроль президента внутри PiS, так и, предположительно, он с еще большими усилиями начнет расчищать варшавский салон от внешних оппонентов. В этом случае, обозначив главному противнику, «Гражданской платформе», угрозу оказаться фигурантами уголовного процесса по делу о «смоленской трагедии», можно начать с ними торг, имея все козыри на руках.

Вариант второй. Варшава играет на руку внешним силам. Заявление министра обороны Польши прозвучало на фоне обострения на польско-российской границе. Оно затрагивает напрямую Калининградскую область. В начале августа этого года Варшава уже пошла на недружественный шаг, когда приостановила на неопределенное время режим малого приграничного движения с Россией. Причем, объявило об этом не министерство иностранных дел, а МВД, которое так и не дало удовлетворительного ответа о причинах решения, ограничившись туманными намеками об «угрозах безопасности», хотя на польско-российской границе и в зонах малого приграничного движения в Польше и России вызывающих беспокойство инцидентов за последние два года практически не было. Если в итоге все сводится к тому, что Варшава готовится к неким провокациям в районе Калининграда, чтобы выставить Россию в качестве агрессора и дискредитировать тем самым силы на Западе, которые призывают к переговорам и налаживанию отношений с Москвой, то действия Мачеревича выглядят элементом своего рода информационной «операции прикрытия».

В любом случае, можно отметить, что в Польше политику начинает определять министерство обороны, вследствие чего гражданские ведомства могут утратить влияние. А ведь еще не так давно министр иностранных дел Витольд Ващиковский говорил в интервью порталу Wirtualna Polska, что Варшава, отправляя в Москву заместителя главы МИД Марека Жулковского, «сигнализировала» российским коллегам о желании повысить уровень контактов. Российская сторона предпочла подождать и посмотреть, что из этого всего выйдет. Вот и вышло то, что вышло — в исполнении Антония Мачеревича.