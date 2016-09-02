Прошла неделя с момента начала турецкой военной операции «Щит Евфрата» в Сирии. Часть официально заявленных Турцией задач выполнена — занят приграничный город Джараблус, который ранее контролировался ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ), часть курдских сил покинула западный берег Евфрата. Тем не менее, вопросов остается достаточно много — как долго продлится интервенция, каковы её дальнейшие задачи, а также к каким последствиям для Сирийского конфликта приведут действия турецких войск.

ИА REGNUM

«Ловушка» для Турции или недолгая «показуха»?

Наиболее важным моментом является продолжительность военной операции, которую проводит Турция. Если «Щит Евфрата» примет затяжной характер (более 2 месяцев), то это наверняка приведет к серьезным потерям для турецких войск, которые не упускают случая лишний раз ударить по силам сирийских курдов. Бойцы народной самообороны курдов (YPG) уже продемонстрировали, что могут навязать борьбу турецким силам, подбив 27 августа танк с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Сейчас YPG сдерживаются из США, призывающих курдов выполнить турецкое условие и покинуть западный берег Евфрата, и одновременно требующих от Турции прекратить удары по любым силам, кроме ИГИЛ. Тем не менее при затягивании военной операции, ситуация, с очень высокой вероятностью, дестабилизируется, и начнутся полномасштабные боестолкновения. В свете слухов, что США не оказывают ВС Турции обещанной авиаподдержки, для Анкары ситуация может стать очень сложной. Ведь не стоит забывать и о фактически идущей гражданской войне с Рабочей партией Курдистана (РПК) на территории самой Турции.

Если же Турция проводит короткую военную интервенцию с целью продемонстрировать решительность внутреннему пользователю, а также как аргумент в каких-то международных переговорах, то результатов у неё не будет — задача не дать YPG установить контроль над сирийско-турецкой границей будет в итоге провалена. Просто это произойдет несколько позже. Такой вариант развития событий также вреден для турецкой государственности — курдов «лишний раз» обозлили, а контроль над границей неизбежно приведет к потоку вооружения и бойцов в ряды РПК. Именно в таком незавидном положении оказалась Турция, втянувшись в Сирийский конфликт.

«Бесконечная» война?

Увеличение количества воюющих сторон в Сирийском конфликте (прямо и косвенно) никак не может положительно повлиять на его быстрое завершение. Напротив, конфликт всё больше затягивается, успешные и масштабные наступательные операции не может провести ни одна из сторон в войне. А всё из-за нескончаемого потока живой силы, оружия и денег от десятков игроков, имеющих на сирийской земле свои интересы. Вход в игру каждого нового игрока лишь приближает момент, когда всем придется признать, что Сирия больше никогда не будет иметь прежних границ. Иначе же нынешняя война просто будет идти «бесконечно».