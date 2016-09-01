



Индия

«Индийско-китайские отношения будут находиться в центре внимания в ближайшие месяцы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправится в китайский город Ханчжоу. Именно Китай будет хозяином саммита G20, который пройдет 4−5 сентября, где он и президент Си Цзиньпин получат возможность обсудить двусторонние связи, кроме вопросов, касающихся G20. Си затем отправится в Индию для участия в саммите БРИКС на Гоа 15−16 октября. 6−7 сентября, лидеры двух стран примут участие в саммите стран Восточной Азии в городе Вьентьян в Лаосе.

Моди и Си встречались уже несколько раз в течение последних двух лет и трех месяцев — с момента вступления в должность Моди. Впервые — во время первого иностранного визита индийского премьера в Форталезу в Бразилии на саммите БРИКС в июле 2014 г. Последняя встреча происходила в Ташкенте в кулуарах саммита Шанхайской организация сотрудничества (ШОС) 23 июня 2016 года. Моди встречался с Си больше, чем с любым другим мировым лидером.

Тем не менее, в то время как отношения его страны с Соединенными Штатами улучшились, отношения с Китаем стали напряженными и лишенными доверия, даже несмотря на столь частые встречи. Надежды, которые возлагались после победы Моди на то, что отношения с Китаем улучшатся, не оправдались. Моди после прихода к власти бросился налаживать связи с Китаем, стремясь сделать Пекин активным партнером в экономическом развитии Индии. Но его инициатива была сведена на нет. Китай, по мнению самой Индии, не выказал надлежащее понимание ее проблем. Эти проблемы касались не только вопросов двусторонних связей, но, в большей степени, поддержки «железного друга» Китая — Пакистана. Индия подозревает Китай в поддержке пакистанского терроризма, который может, по убеждению индийцев, негативно повлиять и на собственную безопасность Китая в недалеком будущем.

Индия, Китай и спор о Южно-Китайском море

С точки зрения Индии основные вопросы, от которых страдают двусторонние отношения в последние месяцы, — это блокада Китаем Индии в Группе ядерных поставщиков (ГЯП) [международное объединение, в которое входят в настоящее время 48 государств. Цель объединения — ограничить риск распространения ядерного вооружения путём установления контроля за экспортом ключевых материалов, оборудования и технологий. Группа создана в 1975 году как реакция на индийские ядерные испытания. Руководящие принципы ядерного экспорта были приняты в 1978 году].

«Даже после восьми лет лоббирования и просьб предоставить место в Группе ядерных поставщиков на специальной сессии в Сеуле, на которой обсуждалась заявка Индии на членство, целых шесть стран высказались против ее вступления, на том основании, что Индия еще не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договор о запрещении ядерных испытаний», — пишет издание The Quartz.

Широкая поддержка Пекином Пакистана и существование Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК), который проходит через оккупированный Пакистаном Кашмир, не особо способствует налаживанию отношений с Индией.

С китайской стороны бушуют дебаты по приговору Постоянной палаты третейского суда (ППТС) [международный арбитражный суд, расположенный в Гааге, Нидерланды] по делу о Южно-Китайском море. Решение арбитражного суда было вынесено «против» позиции, выдвинутой Китаем, в том числе и против его претензии на «исторические права» в Южно-Китайском море. Индия прокомментировала решение так: «Индия поддерживает свободу судоходства и полетов и беспрепятственную торговлю, основанную на принципах международного права, как это отражено, в частности, в Конвенции ООН по морскому праву. В заявлении также сказано, что «морские коридоры, проходящие через Южно-Китайское море, имеют решающее значение для мира, стабильности, процветания и развития». В качестве государства — участника Конвенции по морскому праву Индия призывает все стороны проявлять максимальное уважение к этому документу…

Министры иностранных дел России, Индии и Китая встретились в регулярном формате РИК (Россия, Индия, Китай) в Москве в апреле 2016 года, за несколько месяцев до объявления решения суда. В совместном коммюнике они коснулись вопроса о ЮКМ, заявив, что «Россия, Индия и Китай привержены поддержанию правового порядка для морей и океанов на основе принципов международного права, как это отражено, в частности, в Конвенции ООН. Все похожие споры должны решаться путем переговоров и соглашений между заинтересованными сторонами. В связи с этим министры призвали к полному соблюдению всех положений Конвенции».

Китай стремится использовать это заявление в свою пользу, сосредоточив внимание на формулировке о том, что «споры должны решаться путем переговоров и соглашений между заинтересованными сторонами».

Министр иностранных дел Китая Ван посетил Индию в начале этого месяца — 12 августа в Гоа и в Нью-Дели 13−14 августа. Он нанес визит Моди, провел переговоры с министром иностранных дел Индии Сушмой Свараджем и ознакомился с планами по организации встречи на высшем уровне БРИКС, которая будет проходить в Гоа.

Основная цель Вана, в дополнение к обсуждению вопросов, связанных с G20 и БРИКС, состояла, по-видимому, в попытке добиться договоренностей с Индией по вопросу о Южно-Китайском море до того, как вопрос будет поднят на саммитах G20, саммите стран Восточной Азии, Соединенными Штатами, Японией и другими странами.

Еще до того, как Ван ступил на индийскую землю, в государственных СМИ Китая появилась «подвешенная морковь» для Индии в виде заявлений о том, что дверь в Группу ядерных поставщиков для Индии «не то чтобы сильно» закрыта, и что Нью-Дели должен «в полной мере понять озабоченность Пекина по поводу спорного Южно-Китайского моря». Таким образом, СМИ проводят параллель между членством Индии в ГЯП и вопросами о ЮКМ. Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» заявило, что «вопрос о Южно-Китайском море соотносится с жизненно важными национальными интересами Китая … и Индия должна продолжать играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Китайское Global Times призвало Индию избежать «ненужной запутанности по поводу дискуссии о Южно-Китайском море… если страна хочет создать хорошую атмосферу для экономического сотрудничества».

Китайские государственные СМИ утверждают, что Индии и Китаю следует сосредоточить внимание на усилении экономической повестки дня, которая требует срочного внимания, поскольку «экспорт Индии в Китай упал на 16,7% по сравнению с прошлым годом… предполагая, что индийские предприятия страдают на фоне кипящей напряженности в отношениях между двумя странами. За несколько дней до отъезда Вана в Индию Global Times предупредило Нью-Дели, что его «враждебное положение по Южно-Китайскому морю потенциально разрушительно для двусторонних связей и может создать препятствия для индийского бизнеса в Китае».

Соединенные Штаты и некоторые другие страны определенно поднимут вопрос о ЮКМ на предстоящих встречах на высшем уровне, и Китай предпринимает упреждающие меры, чтобы укрепить свою поддержку. Пекин надеется, что Индия не станет занимать твердую позицию на этих встречах.

В ходе визита Вана состоялись подробные обсуждения по целому ряду вопросов во время длительной встречи делегаций во главе с двумя министрами иностранных дел. Эти темы включали в себя членство в ГЯП Индии, «техническое блокирование» Китаем признания Хафиза Саида и Масуда Азхара в качестве террористов в списке ООН, китайскую деятельность в рамках Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК) и другие. Дискуссия по ЮКМ, по-видимому, не состоялась в открытом заседании. Учитывая китайскую чувствительность к этому вопросу, вполне вероятно, что он был рассмотрен между двумя министрами тет-а-тет.

«По поводу спорного вопроса — оппозиции Китая к индийскому членству в ГЯП, обе стороны согласились принять участие в специальном новом диалоге между индийскими чиновниками, занимающимися вопросами разоружения, и китайскими — по контролю над вооружением и разоружением. Что касается других проблем, препятствующих росту двусторонних отношений, другая платформа для диалога была создана между индийским министром иностранных дел и его китайским коллегой, заместителем министра иностранных дел Чжаном Есуем. Это позволит дополнить уже функционирующий стратегический диалог на уровне иностранного секретаря и регулярных представителей, который фокусируется на пограничных переговорах, но время от времени выходит за пределы этого круга. Хотелось бы надеяться, что вопросы, связанные с террористом Масудом Азаром и китайской деятельностью в Пакистанском экономическом коридоре в оккупированном Кашмире, также будут решены с помощью этого механизма.

С одной стороны, подобные решения дают надежду на двустороннее партнерство, но последние заявления и поведение Китая лишают каких-либо надежд на то, что Пекин смягчит свою позицию по вопросам, представляющим интерес для Индии. Двусторонние связи, следовательно, будут опять напряженными в обозримом будущем.

После визита Вана китайское Министерство иностранных дел заявило, что Индия и Китай произвели «откровенный» обмен мнениями по некоторым «конкретным вопросам» и решили не позволить «различиям» в них повлиять на общие связи, и что обе страны пообещали решить проблемы путем диалога и консультаций. Использование таких слов, как «откровенные» и «различия», в китайском заявлении министерства иностранных дел означают, что между двумя сторонами проходили твердые и жесткие переговоры.

Еще одним важным вопросом, которым Индии нужно будет озаботиться в ближайшие дни, стало предложение членства Китая в Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК) [экономико-политическая организация восьми стран в Южной Азии: Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Индия, Шри Ланка, Афганистан], которое, вероятно, будет озвучено на предстоящей встречи СААРК на высшем уровне в Пакистане в ноябре 2016 г. Большинство членов СААРК, за исключением Индии и Бутана, активно поддерживают членство Китая. Бутан не имеет дипломатических отношений с Пекином и, как Индия, имеет неустойчивую границу с Китаем. Индия будет твердо стоять против этого предложения и, в случае необходимости, наложит вето на подобное предложение. Если будет невозможно удержать Китай от членства, в качестве резервного плана, Индия должна убедить Японию быть готовой присоединиться к СААРК. Присутствие Японии поможет восстановить подобие равновесия, если Китаю удастся присоединиться к этой организации», — пишет Ашок Саджанхар на страницах The Diplomat.

Между Китаем и Индией происходит борьба за энергоресурсы на Дальнем Востоке. Влияет на это зарождающийся союз Индии и США, где Индии отведена роль младшего брата, который будет сдерживать геостратегические порывы Пекина. Продолжением для такого сотрудничества послужит договор, который министр обороны Индии Манохар Паррикар и министр обороны США Эштон Картер подписали в понедельник, 29 августа, в Вашингтоне. Двустороннее соглашение по военной логистике, известное как «Меморандум по материально-техническому обмену», впервые обсуждалось еще в начале 2000-х годов. Оно включает в себя широкую гамму вопросов по обороне и безопасности между США и Индией: расширение сферы сотрудничества в области оборонных технологий, военных обменов, а также заявление Индии как «главного партнера по обороне» США в начале этого года.

Примечательно, что в американской прессе происходит зондаж общественного мнения по этому вопросу. В частности, журнал The National Interest в статье под заголовком «Только Америка может сдержать войну между Китаем и Индией» утверждает: «Соединенные Штаты должны продолжать раздавать такие «приглашения», а также проводить военные обмены и диалог со странами по всему региону. Нужно также понимать, что Китай в конечном счете не заинтересован в либеральном порядке на основе существующих правил, а также, что напряженность, присущая такому мышлению, не будет ограничена Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями», — пишет издание.