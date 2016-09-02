Оппоненты сильных единороссов по думским округам тоже не проявляют особой активности в агитации. Возможно, от отчаянья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«С Петербургом случился 213 округ»

Паровозом регионального списка единороссов на выборах в Государственную думу стал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Его тут же принялись отправлять в отставку. Но панические сплетни о неминуемом отбытии Полтавченко в Москву среди местных элит — явление для Петербурга достаточно привычное, так что, скорее всего, губернатор останется губернатором. А в Охотном Ряду сядет второй номер в списке, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Михайлович Боярский. Велика вероятность, что «ЕР» сможет провести по региону еще и номеров с третьего по пятый — нынешних депутатов Госдумы Юрия Петрова, Василия Шестакова и Владимира Плигина, хотя место последнего называют «полупроходным».

Расклад сил при выдвижении в Госдуму от Петербурга по одномандатным округам изначально выглядел довольно предсказуемо, и стоит признать, что с момента официального старта избирательной кампании ситуация не слишком поменялась ввиду не самой активной борьбы за сердца избирателей.

Наиболее очевиден финал в округах №211, №212 и №213, считает политолог Дмитрий Солонников. В округе №211 баллотируется вице-губернатор Игорь Дивинский, а в округе №212 — депутат Госдумы Сергей Вострецов. Ни одна из оппозиционных партий не выставила там серьезных оппонентов, понимая, что расходовать силы и ресурсы в заведомо проигрышной ситуации — дело неблагодарное.

Ситуация с округом №213 сложилась уникальная — там выдвинулся депутат ЗакСа Евгений Марченко, который, как отмечают наблюдатели, все же вряд ли широко известен за пределами Выборгского района, да и в городском парламенте проявлял себя неоднозначно. Однако сражаться ему просто не с кем: округ фактически расчистили под депутата Госдумы и спарринг-партнера Владимира Путина Василия Шестакова. «Случился с нами 213 округ. Разумеется, Марченко пройдет за счет отсутствия конкуренции. Там просто нет никого. Ожидалось, что там будет выдвигаться призер чемпионатов по самбо и дзюдо Василий Шестаков, видимо, все испугались и разбежались», — пояснил Солонников.

Округа №214 и №216 были отданы «Единой Россией» другим парламентским партиям — в первом пойдет «эсер», депутат Госдумы Елена Драпеко, во втором — режиссер и коммунист Владимир Бортко. В округе №215 сражаются «эсер» Олег Нилов и глава петербургской ТПП Владимир Катенев. Исход этого противостояния оценивается по-разному.

«Я бы высказался в пользу Нилова, который проходил несколько раз через избрание в одномандатных округах, закаленный боец», — говорит политолог Юрий Светов. Тем не менее Владимир Катенев вполне может считаться «ресурсным кандидатом», в связи с чем ситуация может развиваться непредсказуемо. «Хотя по ряду соцопросов Нилов продолжает лидировать, ресурс, который может подтянуть Катенев, никуда не делся», — отмечает Солонников. К тому же «Справедливая Россия» тратит свои силы и энергию на борьбу в заксовских округах против «Яблока» и Партии роста. Нарастающее количество скандалов работает не на них, а отсутствие концентрации на думских округах как минимум не усиливает позиции Нилова.

Юрий Светов также обращает внимание на неоднозначность положения единоросса Виталия Милонова, который выдвигается против «эсера» Алексея Ковалева в округе №218. «Здесь бы я не стал спешить отдавать победу «Единой России», — заявил он. Ядерный электорат одиозного депутата всегда работает на него, но не меняется количественно. В этой связи при высокой явке результат Милонова может перестать выделяться на общем фоне, согласен Дмитрий Солонников. «Милонов проиграл бы любому кандидату, выйдя с ним один на один. Но когда соперников много, они растаскивают оппозиционный Милонову электорат, и он вполне может пройти по относительной величине. Но 50% он не наберет», — говорит Солонников.

Победу в округе №217, где от «ЕР» баллотируется президент фонда «Северная столица» Михаил Романов, изначально отдавали депутату Госдумы Оксане Дмитриевой, которая идет от Партии роста. Тем не менее ряд социологов фиксирует некоторое падение ее электората, который приближается к усредненному значению с электоратом «ростовиков», и это может дать Романову дополнительные шансы. По мнению Солонникова, здесь многое будет зависеть от коммунистов: от КПРФ в округе идет депутат Госдумы Святослав Сокол. Территория округа делится между Фрунзенским и Колпинским районами. И если Фрунзенский всегда считался вотчиной Оксаны Дмитриевой, то в Колпино традиционно были сильны «красные». «Если Сокол будет бороться за коммунистический электорат Колпино, то это оттянет голоса у Романова. Если не будет, то у последнего возникает шанс побороться с Дмитриевой за победу», — говорит Солонников.

В целом же он оценивает кампанию КПРФ в городе не особенно серьезной. По мнению политолога Александра Конфисахора, это утверждение справедливо по отношению практически ко всем политическим силам. Особенно когда речь идет о думских округах, где «Единая Россия» заявила серьезного кандидата. «Оппоненты партии власти, как мы видим, особенно ничего не делают. Никакой яркой борьбы, заметных акций и мероприятий никто не проводит. Подавляющее большинство тех, кто идет против сильных выдвиженцев от «ЕР», прекрасно понимают их потенциал и собственные шансы на успех», — подчеркивает Конфисахор.

Округа победные

Городскую кампанию «Единой России» единолично возглавил спикер ЗакСа, секретарь регионального отделения Вячеслав Макаров. Нет, в общегородском списке за ним расположились еще четыре имени, но это заведующая детским садом Юлия Мартемьянова, советник губернатора Дмитрий Тугов, врио руководителя регионального исполкома «Единой России» Александр Тетердинко и замруководителя аппарата Совета Федерации Андрей Кутепов. Такой подход может быть связан с персональными амбициями Макарова.

«Это предмет политического торга, возможно, нежелание видеть яркие фигуры подле себя. Очевидно, что Вячеслав Макаров претендует на то, чтобы остаться председателем Заксобрания. И ему хотелось бы продемонстрировать, чтоб победа партии обеспечена лично им. Когда были губернаторские выборы в 2014 году, он всячески подчеркивал, что Георгий Полтавченко победил не без помощи регионального отделения «Единой России», — говорит Юрий Светов.

В среднем «ЕР» наблюдатели отдают более 10 мест в городском парламенте по списку, а также еще примерно в половине одномандатных округов победа их кандидатов не вызывает никаких сомнений. Некоторые территории были заведомо сданы коллегам из других фракций по договоренности, но есть вероятность, что кабинеты в Мариинском дворце уже можно готовить для самого Вячеслава Макарова, который также идет по одномандатному округу №3, депутатов Сергея Соловьева (№1), Елены Раховой (№7), Александра Кущака (№8), Игоря Высоцкого (№9), Андрея Васильева (№16), Сергея Никешина (№18), Алексея Макарова (№20), Любови Егоровой (№22), Елены Киселевой (№25), главы спорткомитета Юрия Авдеева (№23). Кроме того, победить могут и глава аппарата спикера ЗакСа Михаил Погорелов (№11), и депутат Анатолий Дроздов (№6), которому противостоит «яблочник» Михаил Амосов.

Но у «Яблока» сейчас не самая лучшая позиция в городе, отмечает Солонников, за последние несколько лет они серьезно потеряли электорат. «У них не очень хорошая федеральная поддержка, и в последнее время процент их сторонников явно упал, а на нисходящей динамике подниматься очень тяжело», — говорит он.

В связи с этим в бедственном положении может оказаться и депутат Борис Вишневский, который идет против главы Центрального района Марии Щербаковой по округу №2, хотя там и развернулась яростная борьба с агитационными скандалами и привлечением полиции. «Не думаю, что у «Яблока» по округу №2 есть большие шансы. Щербакова — глава района, и можно как угодно к этому относиться, но все возможности и потенциал есть именно у нее. Я даже не говорю именно про административный ресурс, но здесь ей никто не конкурент», — уверен Конфисахор.

В округах №12 и №13 схлестнулись действующие депутаты ЗакСа из разных фракций. В первом «ЕР» выдвинула бывшего «эсера-перебежчика» Андрея Анохина, основным соперником которого по иронии станет представитель «Справедливой России» Марина Шишкина. Кроме того, там выдвигается и депутат от ЛДПР Анна Евстигнеева.

Во втором выдвигаются Любовь Седейкиене от «СР», Ирина Иванова от КПРФ, имеющая опыт губернаторской кампании 2014 года, и Андрей Горшечников от «ЕР». По мнению Конфисахора, здесь «эсеры» могут рассчитывать на фору, так как, если взглянуть на политическую историю Приморского района, он всегда был не слишком провластным. «Могу ошибаться, но последний кандидат от правящей партии там был избран в 2003 году», — говорит Конфисахор.

Однако, по мнению Дмитрия Солонникова, при прочих равных условиях симпатии избирателей будут всегда на стороне «Единой России». «У нее есть электорат, который будет голосовать за нее, несмотря ни на что. Группа поддержки партии власти всегда существовала, существует и будет существовать, независимо от того, как эта партия называется», — утверждает политолог.

Округа безысходные

За счет партийного бренда «Единая Россия» может взять те округа, которые фактически «провалены» из-за отсутствия сильных лидеров, а также те, где на данный момент невозможно выявить явного победителя. Например, в округе №21 от «ЕР» идет глава муниципалитета «Звездное» Павел Зеленков. Вряд ли жители района знают его имя. Впрочем, им, скорее всего, мало знакомы и имена его оппонентов: Ольги Цепиловой от «Яблока», Петра Нодя от ЛДПР, Геннадия Денисова от КПРФ и Людмилы Пушкаревой от «СР».

В округе №17 Виталию Милонову разрешили баллотироваться только по списку «Единой России», а как одномандатник там представлен сотрудник аппарата спикера ЗакСа Денис Четырбок. Там также баллотируются бывший глава регионального «Яблока» Андрей Палевич и бывший вице-губернатор Анатолий Алексашин от «эсеров».

В округе №15 столкнулись депутаты ЗакСа Юрий Гатчин от КПРФ, Алексей Палин от «СР», лидер «Родины» Андрей Петров, депутат Госдумы Наталья Петухова от Партии роста. Единороссы направили на округ пенсионера Бориса Ивченко, который разжег скандал вокруг телеканала «Дождь» из-за опроса о блокаде Ленинграда. Несмотря на то, что он выглядит самым слабым кандидатом, остальные могут просто растащить электорат по чуть-чуть, оставив в лидерах кандидата от партии власти.

Абсолютно непредсказуемыми стали округ №4, куда внезапно не допустили депутата Максима Резника, забраковав подписи в его поддержку, и округ №14 после трагической гибели вице-спикера ЗакСа, «эсера» Павла Солтана. «Единая Россия», как и другие партии, не стала жертвовать здесь сильным кандидатом, так что выдвинула чиновницу и помощницу депутата Госдумы Южилина Галину Назарову. Округ №4 также «расчистили» от единороссов.

«Конечно, при выдвижении кандидатов всегда в первую очередь просчитываются действующие депутаты. Не было смысла кого-то сильного выставлять в этих округах, поэтому отправили заведомо непроходных людей», — поясняет Конфисахор.

В России за провластную партию всегда будут голосовать больше, чем за любую другую, но процент избирателей, до сих пор не определившихся, за кого они отдадут свой голос, в Петербурге все еще достаточно высок. Это значит, что процентов 15−20% жителей будут делать свой выбор уже на избирательном участке в зависимости от своего настроения или фотогеничности кандидатов, снимки которых они видят впервые в жизни.

По словам Дмитрия Солонникова, в некоторых округах на выборах в ЗакС «показатель неопределенности» достигает 60%, а порой и 80%. «Это тревожный момент. Люди знают из телевизора про четыре основные партии. Но раз они не говорят, что будут голосовать за их представителей, значит, ждут чего-то другого», — замечает он.

Медведи лениво взялись за пирог

Сведения наблюдателей о нынешнем рейтинге «Единой России» в Петербурге расходятся, в среднем упоминается цифра в районе 31%, что фиксирует его снижение. В лучшем случае рейтинг партии власти в Северной столице называют «неустойчивым». Поэтому «ЕР» как можно сильнее пытается встроиться в президентскую повестку дня в своей агитации, чтобы подчеркнуть связь партии с Владимиром Путиным, рейтинг которого намного выше.

«Все понимают, что выборы достаточно сложные, так что расслабленности в действиях «Единой России» я не вижу. Ожидать, что победа свалится сама собой, не стоит. «ЕР» пытается связать себя с имиджем президента, отношение к которому заметно лучше среди населения, чем к любому другому политику нашей страны. Отсюда и лозунг: «Главное для нас — Россия», а также непрямое использование высказываний Путина в агитации», — говорит Солонников.

Юрию Светову же эта самая агитация кажется пока не слишком выразительной, причем у некоторых оппозиционных партий даже набившие оскомину газеты, раздаваемые у метро, и то сделаны более доходчиво для избирателя. «Никаких новых подходов к избирателю никто не демонстрирует. Может быть, такая спокойная кампания и принесет «ЕР» результаты, мол, при нас наступила стабильность, при нас она и останется», — говорит Светов.

Он обращает внимание на то, что даже судебные скандалы и конфликты разгораются именно между оппозиционными партиями, что только усиливает позиции единороссов. При этом у населения «напрочь отсутствует» интерес к выборам на данный момент.

Тем не менее почти все наблюдатели отдают партии власти из 50 примерно половину мандатов в ЗакСе, плюс-минус пара кресел, что позволит им сформировать парламентское большинство, не прибегая к помощи верных депутатов от ЛДПР и не переманивая голоса у нескольких членов оппозиционных фракций, как это произошло в нынешнем созыве с коммунистом Константином Смирновым и «эсерами» Андреем Анохиным и Вадимом Ларионовым.

В 2011 году на выборах депутатов ЗакСа Петербурга «ЕР» получила около 36% голосов и 20 мандатов, потеряв три депутатских кресла по сравнению с предыдущим результатом. Окончательные результаты выборов были озвучены лишь 12 декабря, в последний день установленного законом срока, что тоже породило массу слухов о возможных нарушениях. По мнению экспертов, смешанная система, по которой 25 депутатов будут избраны по партийным спискам, а еще 25 — по мажоритарным округам, сыграет на руку партии власти в этом году.