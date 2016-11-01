Российский авторынок впал в кому

kamaz.ru КАМАЗ

Второе полугодие 2016 года началось для авторынка без особого позитива. Продажи снова падают: в июле было продано 109 тысяч машин, что на 16,6% меньше, чем годом ранее, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Несмотря на традиционно низкие показатели в летний период, перспектив на восстановление рынка нет. Всему виной макроэкономические условия, не позволяющие спросу восстанавливаться. В связи с этим страдают и автопроизводители, которые вынуждены сокращать объёмы производства. По данным Росстата, за семь месяцев 2016 года с российских конвейеров сошло 611 тыс. легковых автомобилей — это на 18,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При таких обстоятельствах в компании «АвтоВАЗ» приняли решение с 17 октября 2016 года перевести завод в Тольятти на четырехдневную рабочую неделю, стало известно в августе. Такая мера предпринята для сохранения численности сотрудников, так как в условиях низкого спроса производственные силы предприятия избыточны.

Предполагалось, что для поддержания уровня производства автопроизводители сконцентрируются на экспорте, так как курс рубля остаётся низким, что делает автомобили российского производства дешевыми на иностранных рынках. Однако экспорт также продолжает падать: за первое полугодие 2016 года экспорт легковых автомобилей в России сократился на 31,7% до 33,4 тыс. единиц на общую сумму 504,2 млн долларов. Экспорт грузовых автомобилей снизился на 31% и составил 5,8 тыс. машин на 145,2 млн долларов.

Рынок грузовиков: реабилитация

Тем временем рынок грузовых автомобилей наоборот показывает рост.

в июле 2016 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 4,7 тыс. единиц, что на 7,9% больше, чем годом ранее. Таким образом, он показывает рост уже четвертый месяц подряд, сообщило в августе аналитическое агентство"Автостат». Лидером продаж в июле стал отечественный «КАМАЗ», на долю которого в июле пришлось почти 40% от общего объема рынка. На втором месте также российский производитель — бренд «ГАЗ», сумевший реализовать в июле 707 автомобилей (-4,8%). На третьем месте белорусская марка «МАЗ», показавшая рост на 18,5%.

Несмотря на то, что всего по итогам семи месяцев 2016 года рынок новых грузовых автомобилей в России все же сократился — на 6,8% и составил 26,6 тыс. автомобилей, такие показатели внушают намного больше надежд, чем итоги рынка легковых авто.

Mercedes в России: партнёр KAMAZ и бесконечные переговоры

Компания «КАМАЗ» станет партнером Mercedes-Benz в строительстве завода легковых автомобилей в России, такая информация стала известна в августе 2016 года. Это вполне очевидный шаг, так как у подразделения автоконцерна Daimler-Benz AG по грузовым автомобилям и российской компании «Камаз» есть совместное предприятие «Даймлер Камаз рус», прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела корпоративных коммуникаций «Мерседес-Бенц Рус» Андрей Родионов. Для строительства завода легковых автомобилей в России немецкой компании необходимо соглашение о промсборке, которое дает льготы на ввоз автокомпонентов в обмен на увеличение мощностей и локализацию. Как раз компания «КАМАЗ», которая располагает таким соглашением, через Daimler также станет партнером Mercedes-Benz.

Представители Mercedes в России утверждают, что дело до сих пор находится на этапе переговоров, и никаких решений пока не принято рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Мерседес-Бенц Рус» Ян Мадея. По его словам, c российскими представителями ведутся переговоры относительно рамочных экономических условий для локальной сборки легковых автомобилей. Финальные документы пока не подписаны. Планы российской стороны по началу производства уже в 2019 году некорректны, и говорить о том, что строительство предприятия начнётся в 2016 году также преждевременно.

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Искусственный интеллект по-русски

Российский производитель грузовых автомобилей «КАМАЗ» и компания «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает внедрение технологий полуавтономного управления на грузовых автомобилях, стало известно в августе. Планируется внедрение искусственного интеллекта от «Яндекс» в автомобили «КАМАЗ». Также «Яндекс» также намерен адаптировать для грузовиков интернет-сервисы, создать высокоточные карты и внедрить голосовое управление мультимедийной системой автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России совместно с «КАМАЗ» над системой автопилота работает компания Cognitive Technologies. С 2015 года компании разрабатывают беспилотный грузовой автомобиль. В сентябре 2015 года в Набережных Челнах прошли испытания первого русского грузового беспилотника. Предполагается, что серийное производство таких чудо-машин начнётся не раньше 2017 года.

Беспилотники —путь к алкоголизму

Однако беспилотники не так безобидны, как может показаться. Автомобили-беспилотники спровоцируют рост рынка алкогольной продукции. К такому выводу пришли эксперты американского банковского холдинга Morgan Stanley в результате своего исследования. По их расчетам, система беспилотного управления автомобилями и систем каршеринга принесет рынку алкогольной продукции дополнительные 100 млрд долларов.

По итогам 2015 года объём мирового рынка алкогольной продукции составил 1,5 триллиона долларов. По прогнозам американской компании IHS Automotive, к 2025 году во всем мире будет насчитываться 600 тысяч автомобилей с автономным управлением. Массовость такого транспорта повлечёт за собой более свободное употребление алкоголя. Это приведет к ежегодному увеличению потребления спиртосодержащей продукции на 0,8%, считают в Morgan Stanley. Таким образом, к 2025 году денежный объем алкогольного рынка вырастет примерно на 98 млрд долларов.

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ММАС — 2016: только для своих

В конце месяца, 24 августа, стартовал Московский международный автомобильный салон 2016 (ММАС-2016). Список участников на этом автосалоне стал едва ли не самой важной и громкой темой для автоотрасли. Кризис подкосил многих, список участников сократился в пять раз. В этом году в мероприятии участвовали только «АвтоВАЗ», Mercedes-Benz (также представившая SMART), «УкАвто», южнокорейская Hyundai, ряд китайских брендов: Changan, Dongfeng, FAW, Geely, а также иранская компания Iran Khodro, дилер «Обухов» (официальный дилер ООО «Volvo Cars») и тюнинг-ателье Larte Design. Выставка проводится раз в два года и традиционно собирает большинство популярных в России брендов, но в этом году у кого-то не было новинок, а у кого-то денег.

Такие бренды как Toyota, Volkswagen, проигнорировали автосалон, сославшись на экономическую ситуацию. Некоторых не устроила стоимость площадки, бренд Renault решила сделать ставку на более перспективные проекты, Kia заявили, что затраты на ММАС-2016 не окупятся, бренд Chery также посчитал участие в автосалоне нерентабельным.

Зато те, кто остался в команде, устроили шоу немалого масштаба. «АвтоВАЗ» в этом году представил на автосалоне крупнейшую экспозицию в его истории — 19 автомобилей. Среди них концепт-кар Lada Vesta Cross, прототип Lada Xcode, седан Vesta Signature и другие. Mercedes-Benz привез на ММАС-2016 ещё больше — 33 автомобиля, включая три машины Smart и чемпионский болид Formula 1. Главной премьерой бренда стал кроссовер GLC купе. Бренд Hyundai посвятил свой стенд новинке Creta. Китайские марки представили различные новинки: Dongfeng A9, Changan Raeton, Changan CS35, FAW Besturn X80, FAW D60 и другие. Бренд Ravon привёз на автосалон новинку R3.

Из-за решения компании Volvo не участвовать в ММАС, был риск, что автосалон останется без громкой новинки этого года — Volvo S90. Причиной этому стало то, что в компании введена новая стратегия Volvo Way to Market, которая подразумевает, что Volvo концентрирует усилия на собственных мероприятиях, не отказываясь при этом от стандартных маркетинговых инструментов. В категорию стандартных попали и автосалоны. Компания не принимает участие ни в мотор-шоу в Париже, ни во Франкфурте. Однако нашлись активисты, дилер бренда «Обухов автоцентр», которые всё же с помощью шведской стороны привезли в Москву новый седан.

В первый день автосалона, 24 августа, проводится мероприятие для журналистов, а с 25 августа ММАС-2016 доступен для всех желающих. Мероприятие продлится до 4 сентября.