Незнание порождает домыслы. Российская испытательная база военно-морского флота России, расположенная возле города Каракол (бывший Пржевальск — ИА REGNUM ) в Киргизии — лишнее тому подтверждение. Информации об объекте практически никакой, а та, что есть в свободном доступе — обрывочна и порой противоречива.

Маргарита Князева ИА REGNUM Начальник 954 испытательной базы ВМФ России капитан II ранга Антон Темнохудов

Корреспонденту ИА REGNUM удалось побывать на режимном объекте и узнать некоторые подробности присутствия военной базы Вооруженных сил России на территории Киргизии.

Дорога от Каракола до самой базы занимает около получаса, большая часть проходит практически по бездорожью. Сама база, как это водится, огорожена высоким забором с колючей проволокой, по периметру расположены наблюдательные вышки. На КПП нашего приезда ждали, тщательно проверили документы и сравнили с данными из направленных заранее списков.

Маргарита Князева ИА REGNUM Российский флаг над базой. Приспущен в связи с трауром в Киргизии

О том, что посторонние здесь бывают крайне редко, а представители средств массовой информации — тем более, здесь кричит буквально каждая деталь: от организации встречи до напряженных взглядов служащих и их очень осторожных и немногословных ответов на вопросы. В день посещения в воинской части все флаги, согласно правилам пребывания на территории государства, были приспущены в связи с объявленным в Киргизии днем траура по погибшим в пожаре в Москве гражданам страны.

Работа базы

Начальник 954 испытательной базы ВМФ России капитан II ранга Антон Темнохудов рассказал о том, что основная задача части — это, в первую очередь, обеспечение присутствия военно-морского флота Российской Федерации на озере Иссык-Куль. Особенно это ценно, поскольку ни одна страна мира кроме России на сегодня не имеет подразделения морского флота на высоте 1609 метров над уровнем моря.

Маргарита Князева ИА REGNUM Флот испытательной базы ВМФ РФ на Иссык-Куле

База действует с 1955 года, а после распада СССР с 1993 года на основании межправительственных соглашений двух стран стала российской военной частью. Воинская часть здесь существует не безвозмездно — Россия оплачивает стоимость аренды объекта: земельного участка и части озера. Сумма определена межправительственными соглашениями.

Сейчас на базе проходят испытания военной техники ВМФ России. В основном это образцы водолазного снаряжения и подводных аппаратов. Кроме того, база периодически помогает МЧС Киргизии спасать людей на акватории озера Иссык-Куль. После создания в Киргизии авиабазы сил ОДКБ «Кант» база ВМФ отвечает за поисково-спасательное обеспечение полетов самолетов над озером.

Маргарита Князева ИА REGNUM Иссык-Куль, отличная погода. На заднем плане горы Тянь-Шаня

По инициативе Национальной академии наук Киргизии, в 2006—2007 году российские водолазы части исследовали дно озера вместе с киргизскими археологами, поднимали с дна озера фрагменты глиняной посуды, жертвенные котлы, предметы быта.

Солдат срочной службы здесь нет — база работает на контрактной основе. Срок пребывания военнослужащих не ограничен и зависит от их собственного желания, в основном здесь служат «достаточно долго».

«Здесь есть люди, которые пришли служить срочную службу, отслужили мичманами, вышли на пенсию и работают здесь на гражданке», — рассказывает командир части.

Испытания

На базе ВМФ РФ на Иссык-Куле торпеды в полной боевой комплектации не испытывают — только двигатели. Торпеде назначается маршрут, который она должна пройти. Отрабатываются команды управления, маневрирование — например, нырнуть или всплыть.

На время испытаний акватория не перекрывается, такой возможности нет как, собственно, и необходимости — испытания проводятся в районах, близких к центру озера, где никто не купается.

Испытания проводятся раз в несколько месяцев. Военные подчеркивают — никакой опасности испытуемые образцы не несут, ни боевых частей, ни тем более каких-то радиоактивных элементов в них нет. Двигатели в основном электрические, и потому запуск торпеды наносит вреда экологии озера меньше, чем один скутер.

Маргарита Князева ИА REGNUM Оборудование

Бытует миф о том, что российские торпеды попадают в сети местных рыбаков. Однако командование базы утверждает, что после испытаний в иссык-кульских водах не остается никаких элементов испытуемых изделий, около 90% выполняют поставленные задачи и всплывают, а те, что все же утонули, поднимают водолазы.

На дне озера действительно есть утерянные образцы, но руководство базы утверждает, что все это осталось еще с советского времени.

«В случае работы с боевым снаряжением производится полное уничтожение испытуемого образца. Каких-либо стрельб и боевых учений тут нет, здесь больше производится научно-исследовательская работа», — пояснили в руководстве.

Отношения с местным населением

Соседство с иностранным военным объектом, судя по отзывам местных жителей и руководства, никого не беспокоит. Работа на военной базе — источник дохода, а желающих трудоустроиться всегда достаточно.

«Граждане Киргизии составляют около 40% персонала базы. Все отчисления в социальные фонды, налоги на доходы физических лиц мы осуществляем в местный бюджет», — рассказывает Темнохудов.

Сами местные жители о тех, кому повезло устроиться на базу, говорят с легкой завистью: «Они получают и зарплату, и пенсию с России. Нормально обеспечивают свои семьи, оправляют своих детей на рождественские каникулы в Москву».

Маргарита Князева ИА REGNUM На причале

По словам командира части, секретность базы — миф, это обычный режимный объект, точно такие же требования предъявляются на территории РФ, определенный порядок допуска. Для посещения существуют установленные процедуры.

С местной властью контакт также налажен — в Караколе организовываются выступления воинских коллективов Минобороны России, а на территории части проводятся мероприятия совместно с военно-патриотическими клубами. Кроме того, в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне состоялся морской парад.

В местной администрации рассказывают также о помощи военнослужащих базы в расчистке дорог от снежных заносов, когда у руководства поселений возникают с этим затруднения.

«Жалоб в свой адрес мы пока не слышали. Делаем все, чтобы этого не происходило», — замечает начальник базы.

Что же касается испытаний, то он подчеркивает, что из местного населения никто по этому вопросу не обращался, «вся эта шумиха возникла со стороны российских СМИ. Киргизские издания просто перепечатали ее. Если кто-то обратится, то мы ответим на этот вопрос».

Маргарита Князева ИА REGNUM Мемориал подводникам

Что дальше?

С января 2017 года база подводных испытаний наряду с тремя другими российскими военными объектами — авиабазой в Канте, радиосейсмической лабораторией в Майлы-Суу и центром военной связи в Кара-Балте, — войдет в состав объединенной военной базы Российской Федерации на территории Киргизии, о чем главы двух государств договорились еще в 2012 году.

ИА REGNUM благодарит организаторов визита, преодолевших множество процедур и согласований с всевозможными инстанциями.