На Украине бушует африканская чума свиней — об этом украинская региональная пресса писала на неделе с 25 по 31 августа.

048.ua Безумие в Одессе: русского языка местные националисты боятся, как черт ладана

На Винничине выявлен первый очаг африканской чумы свиней, передает «Реал» (Винница). Ее обнаружили в фермерском хозяйстве Тульчинского района. По предварительным данным, в Кирнасовке местный фермер содержит около 800 свиней. В зоне поселка проводятся карантинные мероприятия. Поскольку ранее очаги африканской чумы регистрировались в Одесской и Николаевской областях, на Винничине пытались оградить попадание зараженного мяса даже специальными «блокпостами», но меры ветеринаров не дали желаемого результата. При Тульчинской районной госадминистрации состоялось заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которая разработала карантинные мероприятия для локализации очага и предупреждения распространения инфекции. Винница стала одним из последних украинских регионов, где выявлен вирус африканской чумы.

В четырех населенных пунктах Любешевского и Ратнивского районов Волынской области зафиксировано наличие возбудителя африканской чумы свиней, информирует «Волинь» (Луцк). В связи с этим в отдельных селах Любешивщини и Ратнивщини объявили карантин. Соответствующие службы посоветовали хозяевам, у которых в сарае еще что-то хрюкает, забить животных, потому что иначе проведут принудительную ликвидацию. Кроме того, говорят, что запретят держать поросят следующие два года. Бьют тревогу и ровненские ветеринары: в область вернулась болезнь, с которой там боролись прошлым летом. Падеж свиней зафиксирован на Дубровиччини, Володимиреччини и Заричненщини, хотя в прошлом году эпидемия поразила лишь один населенный пункт — Будымлю в Дубровицком районе. В селах ввели карантин, в районах запретили торговать свининой, у людей отбирают животных для уничтожения. Изъятых свиней уничтожают: сначала сжигают, а потом закапывают в специальных ямах и места дезинфицируют. Есть подозрение, что чуму в Ровненскую область занесли из Белоруссии, где сейчас эпидемия и куда ездят на работу жители северных районов. К сожалению, многие крестьяне, зная, что африканская чума не опасна для других животных и самих людей, не хотят сотрудничать с ветеринарами, не думают о том, что болезнь может распространиться на другие населенные пункты. Если эпидемия пойдет гулять по Волыни, придется вырезать все поголовье свиней.

В связи с африканской чумой свиней в Нижнем Песчаном вводится карантин, сообщает «Панорама» (Сумы). В Нижнем Песчаном вводятся карантинные мероприятия в связи с африканской чумой свиней. Такое решение приняла Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Сумском горсовете. Накануне поступило сообщение от руководителя СООО «Песчаное» о гибели 6 свиней в хозяйстве. Оперативно на место выехали специалисты соответствующих служб, установили гибель животных с признаками почернения на ушах и конечностях. По результатам патологоанатомического вскрытия было подозрение на заболевание животных африканской чумой свиней, лабораторное исследование вывод подтвердило. Территория сел Песчаное, Загорское, Житейское и Кирияковщина определены как зоны защиты, а территория Сум — зоной надзора.

Педагоги в Черновцах рекомендуют вместо цветов на линейку отдать деньги на поддержку воинов «АТО», рассказывают «BukNews» (Черновцы). Праздник первого звонка в департаменте образования рекомендуют начать в 8.30. Продлится торжественная линейка не более 40 минут. «Главное, чтобы от такого хорошего солнечного дня дети не устали, — заявила Ирина Исопенко, заместитель директора департамента образования Черновицкой областной госадминистрации. — Поскольку в этом году мы отмечали юбилей независимости Украины, то первый урок будет приурочен к Дню независимости. Кроме того, в школах будет проводиться ряд акций в поддержку воинов «АТО». Лучше, чтобы средства, которые хотят потратить на цветы, пошли бы на благотворительность».

А в Николаевской области, как пишут «НикВести» (Николаев), глава Еланецкого районного совета Василий Богданцев заявил, что в Калиновской школе, где учителя массово пишут заявления об увольнении, учебный процесс находится на грани срыва. По его мнению, проблему должна решить глава районной администрации Елена Посашкова, так как именно она приняла решение о назначении нового директора в школу. Учителя недовольны назначением нового директора без учета мнения педагогического коллектива. Уже более половины учителей и несколько работников написали заявления об увольнении. «Ситуация непростая — атмосфера в коллективе нездоровая, учебный процесс находится на грани срыва, поэтому срочно нужно решать этот вопрос», — сказал Василий Богданцев.

Как в Харькове вербуют наркокурьеров для работы в России, выяснял «NewsRoom Kharkiv» (Харьков). «Пешие курьеры, доход — от 12 тысяч гривен». Наверняка, такие объявления каждый из нас видел хотя бы раз в жизни. Анонимные работодатели обещают зарплату, почти в три раза превышающую среднюю по городу, но забывают упомянуть о том, что за эти деньги вам предстоит отправиться в Россию и стать наркокурьером. Корреспондент NewsRoom на рекрутеров наткнулся в Instagram, где есть отсылка к сайту ukrrabota.com, зарегистрированному в Москве. В разделе «Контакты» — телефон «горячей линии» и номер мобильного. Кроме того, желающий может заказать звонок. Набираем. «Сколько лет? К командировкам готовы? Хорошо, вам перезвонят», — выдает заученные фразы барышня. Через время нам действительно набирает мужчина и назначает встречу возле одной из станций метро. Приезжаем в указанное место. Вскоре приходит наниматель, мужчина лет 30. Повадки, манера речи и одежда выдают в нем того, кого в Харькове привыкли называть «гопниками». «Ну, ты же понимаешь, что это за работа? Понимаешь, что это никакой не курьер — за такие-то деньги. Тебе нужно будет делать закладки спайсов в России. Это нелегально», — сходу выдает собеседник. Срок командировки — 3 месяца, зарплата — 100 тысяч рублей за каждый. Сначала будущие «курьеры» едут в Киев, оттуда — в Москву. Работодатель готов оплачивать все, начиная с билета до украинской столицы. Там человеку дают небольшую сумму денег на первое время и телефон без сим-карты. «Ты приезжаешь в Москву, сразу делаешь себе банковскую карту, туда тебе приходят бабки. Снимаешь хату посуточно, примерно неделю просто живешь в Москве, тусуешься там. Это типа испытательного срока, за тобой смотрят, чтобы ты себя нормально вел, не привлекал внимание. Примерно через неделю тебе говорят, в какой город ты едешь, там уже снимаешь квартиру на длительный срок. В Москве никто не остается, там мы не работаем — все давно поделено. Опасно», — говорит наш новый знакомый. Главный человек в профессиональной жизни «курьера» — оператор. Именно он сообщает, где спрятана большая партия товара. После этого «закладчик» должен расфасовать «зелье» в соответствии с поступившими заказами. Разбив «товар» на нужное количество доз, «курьер» должен сделать «закладку», а потом описать оператору место, где покупателя будет ждать доза. Оптимальный вариант — частный сектор: там тихо и почти нет камер наблюдения. Общение с оператором происходит через приложение CoverMe. Никаких фото — только голосовые или текстовые сообщения. Пользоваться нужно исключительно чужим Wi-Fi, вставлять сим-карту в рабочий телефон и использовать мобильный интернет — категорически запрещено.

Новый прокурор Закарпатья обложил данью «лесовозов» и контрабандистов, утверждают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Уже больше месяца областная прокуратура с новым главой — Владимиром Гаврилюком. Однако, по сообщениям источника издания, вместо того, чтобы искоренять коррупцию, Гаврилюк просто обложил всех данью. Уже на вторую неделю своей работы в должности он объяснил районным прокурорам, что все «сигаретники», работающие по «зеленке» и через таможню, предприниматели, которые занимаются лесозаготовкой, должны платить откупные, чтобы прокуратура их не видела и не слышала. И еще Гаврилюк через своего бывшего шефа Олега Сидорчука (прокурор Закарпатья в 2014 году) сообщил районным прокурорам, сколько они должны заплатить, чтобы остаться в должности. Сегодня, по информации источника издания, четко выполнять указания нового «шефа» взялся только тячевский прокурор Степан Жовнир, которого земляки характеризуют как любителя дурман-зелья. В районе уже открыта касса по сбору откупных за преступления, с которыми обещал бороться Гаврилюк, хотя большая часть предпринимателей и мастеров леса, которые работают законно, отказываются платить прокурорам и сигнализируют о давлении. Областной прокурор выполняет задание своих шефов из уголовного мира, которые засветились в финансировании отдельных политических партий и сейчас захотели контролировать закарпатские лес и таможню.

После того, как исполком Винницкого горсовета принял решение о запрете рекламы туров в «аннексированный» Крым, местные активисты через соцсети и в личных беседах помогли донести эту информацию до тех турфирм, которые как бы не замечали своего нарушения, информирует «Реал» (Винница). Предложения Крыма сохраняются лишь на одном веб-ресурсе. На сайте указан адрес офиса турагентства, где можно заказать путевку в крымский санаторий, но с трансфером на «оккупированный» полуостров клиентам не помогут. Впрочем, подавляющее большинство «агитаторов» в турфирмах отлично уведомлены о «табу» на рекламу. К примеру, на рынке туристических услуг, что у Центрального автовокзала, предлагают поездки на Арабатскую стрелку, но как только интересуешься конкретным местом, «агитатор» моментально уточняет, что речь идет о Генической косе в Херсонской области. Никакого Крыма. При этом клиенту предлагают массу вариантов в четырех населенных пунктах до админграницы с «оккупированным» полуостровом. Конечно, для многих «деньги не пахнут», и из Винницы можно уехать в Крым, но, как признаются туроператоры, и без того скудный ручеек желающих туда поехать в августе в разы уменьшился.

Другая информация у портала «ОстроВ» (Донбасс). По словам источника издания, риелтора из Севастополя Натальи, «украинских туристов в Крыму этим летом было гораздо больше, чем в предыдущие два. Едут люди из ДНР, ЛНР, Харькова, Днепропетровска, Запорожья и даже Западной Украины. В основном, украинские туристы едут самостоятельно, но есть много случаев и организованных поездок». Крупные туристические компании отказались от крымского направления. «ОстроВ» обзвонил несколько из них («Аккорд-тур», «Coral travel», «Tez tour», «PEGAS touristik», «TUI», «Join up»), представился туристом, который готов за любые деньги съездить и отдохнуть на полуострове, но везде заверили, что туры в Крым этим летом не организовывали и пока не планируют этим заниматься. Поиск туров в Крым продолжился уже через региональные турфирмы. В Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье, Одессе таких оказалось немало. В основном там предлагают только бронь пансионата или отеля на полуострове, а транспортные услуги они не предоставляют. Стоимость такого тура (без проезда) за 7 дней начинается от 20 тысяч рублей (примерно 6000 грн). В целом юристы отмечают, что такой продажей туров украинские турфирмы закон не нарушают, так как прямого запрета на этого не было. Вопрос о пересечении административной крымской границы является более спорным. На сегодняшний день действует официальный запрет на осуществление любых автобусных (пассажирских) перевозок между «оккупированным» Крымом и материковой частью Украины. Вместе с этим частные перевозчики нашли обходной путь этому запрету. Они просто высаживают клиентов возле контрольных пунктов пропуска, проезжают как частные лица, люди пешком переходят границу, а затем водитель их собирает недалеко от КПП. Почему украинцы едут отдыхать на территорию, «оккупированную» страной-«агрессором»? Прежде всего, в Крым едут граждане Украины, у которых есть крымская регистрация (то есть переселенцы). Они посещают полуостров с целью контроля оставленной там недвижимости, проведать родственников, семьи, друзей. Украинцы, у которых остались бизнес-активы в Крыму, также туда ездят, чтобы проверить их состояние. Не обходится и без тех туристов, которые поддерживают «русский мир», и им комфортно отдыхать на «оккупированном» Россией полуострове. Крымский психолог и социолог Наталья Иванова (имя и фамилия изменены в целях безопасности) объясняет это тем, что людям, которые уже привыкли отдыхать в одном месте, сложно перестраиваться и искать другие варианты. «Мы проводили небольшой неофициальный опрос туристов в Севастополе, откуда они приехали и почему выбрали именно Крым местом своего отдыха. И мы выяснили, что в среднем 20% туристов приехали с материковой части Украины именно на отдых. Из них около 10% приехали из «оккупированных» районов Донецкой и Луганской областей. Причины выбора Крыма были совершенно разные, начиная от «мы сюда ездили, ездим и будем ездить» до «здесь нам спокойно говорить на русском языке». Нельзя также забывать о том, что как бы далеко Крым не был политически, физически он очень близко. И несмотря на транспортные сложности, добраться сюда можно быстрее, чем в европейские страны (на автобусе) или некоторые уголки Украины», — рассказала она.

«Порошенковец» из Тернополя «замахнулся» на польское светило, иронизирует «За Збручем» (Тернополь). Известный общественный активист Иван Ковалик после борьбы с «нечестными ментами» обратил свое внимание на исторические фигуры. Лидера местной «Самообороны» возмутило появление в Тернополе мемориальной доски культового польского кинорежиссера Ежи Гофмана. Ковалик справедливо вспомнил, что Гофман является режиссером противоречивой постановки «Огнем и мечом», в которой украинцы изображены не лучшим образом. Однако несмотря на это, мэрия в лице начальника управления культуры и искусств Александра Смыка и мэра Сергея Надала, активно популяризирует это событие. Если господин Смык в культурных кругах давно известен как противоречивый деятель, то для националиста Наддала это как минимум выглядит странно.

29 августа активисты из организации «Всеукраинский спротив» провели акцию протеста под стенами одесского кинотеатра «Родина», информирует «Таймер» (Одесса). Пикетчики возмущены тем, что владелец сети кинотеатров Артем Вознюк допускает трансляцию фильмов с русским дубляжем. «Это неправильно. Дети с неокрепшим умом приходят в кинотеатр, смотрят фильмы на русском и проникаются культурой врага. Кого мы хотим вырастить — русское быдло или украинскую интеллигенцию», — негодует один из активистов. Представители организации неоднократно связывались с Вознюком и просили его не игнорировать украинские законы. Однако это не принесло результатов, и активисты решили прибегнуть к другим мерам. В ходе своей акции члены «Всеукраинского спротива» приготовили для владельца кинотеатров мусорный контейнер. Впрочем, засунуть его в бак активистам так и не удалось. Вместо этого неизвестные облили его желтой краской. «Это мне за демонстрацию на законном основании фильма на русском языке с украинскими субтитрами!» — сказал Вознюк.

На Черниговщине, на базе 197-го Центра подготовки сержантов завершились курсы инструкторов по базовой военной подготовке солдат, сообщает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). В течение трех месяцев военные специалисты Вооруженных сил Литвы делились с украинскими инструкторами знаниями, умениями и навыками в соответствии с общепринятыми подходами в странах-членах НАТО по начальной общевойсковой подготовке новобранцев-рекрутов. По завершении курсов 25-ти лучшим выпускникам вручили сертификаты. Младший сержант Сергей Олейник, как лучший слушатель курса, получил за отличную учебу знак отличия Вооруженных сил Литовской Республики. Организаторы сообщили, что до конца текущего года планируется проведение еще нескольких подобных курсов для украинских военных.

В Александрийской воинской части 2269 открыли учебный класс по подготовке пилотов, передают «Novosti.kr.ua» (Кировоград). Торжественный момент приурочили ко Дню авиации, который отмечается 27 августа. Это первый и пока единственный современный класс по подготовке пилотов вертолетов в Украине. Стоимость его — 200 тысяч гривен. Проект оплатила Национальная гвардия Украины. Кабинет включает учебные стенды и компьютерную систему, которая позволяет моделировать множество ситуаций — от обслуживания узлов и механизмов к пилотажу. Здесь начинающие летчики получат теоретическую подготовку перед тем, как сесть за тренажеры-симуляторы.

Председатель Народного совета Луганской народной республики Владимир Дегтяренко рассказал об официальной поездке в Южную и Северную Осетию, передает «Жизнь Луганска» (Луганск). «Ситуация этих государств чем-то похожа на нашу. Осетия так же искусственно разделена на 2 части, как и Луганская область, часть, которой оккупирована Украиной. У них уже есть 20-летний опыт работы и общения с жителями одной нации в условиях границы. Нам это важно, интересно и полезно. Поэтому мы договорились о стажировке наших депутатов в Осетии. Помимо федеральных, они как субъект, имеют и свои краевые законы. Это также следует взять во внимание. Наша делегация провела ряд встреч с правительством и представителями парламента Северной Осетии. Договорились о многом, например, о налаживании горизонтальных связей между общественными движениями, профсоюзами, советами ветеранов и др. После выборов в Осетии подпишем соглашение между ОД «Мир Луганщине» и их общественными движениями. На осень запланировано подписание больших договоров, соглашений, касающихся культурной и спортивной сферы. Осенью либо вначале зимы со своими выставками в ЛНР приедет Союз художников Республики Южная Осетия. От нас они ждут тех же шагов. Они с удовольствием примут нашу филармонию, русский драматический театр. Уже направлено официальное приглашение Союзу художников ЛНР. На гастролях сможем увидеть выступление их национального ансамбля «СИМД». Что касается спорта, то имеются обоюдные соглашения на проведение соревнований как в Луганске, так и в Южной, и Северной Осетии», — резюмировал Дегтяренко.

В этом году Донецкая государственная академическая филармония отмечает солидный юбилей — 85 лет служения людям и высокому искусству, пишет «Голос Республики» (Донецк). По случаю знаменательной даты нынешний концертный сезон откроется значительно раньше, чем в былые времена, и будет богат на сенсации. Так, в день открытия — 3 сентября — в Донецке вновь прозвучит легендарная Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Первый концерт в этом сезоне посвящен 110-летию со дня рождения композитора. Впервые Донецк услышал это произведение в 2014 году, когда война черным крылом накрыла город. Идея исполнить «Ленинградскую» симфонию в Донецке принадлежала Александру Парецкому. Ее прекрасно воплотили в жизнь молодой, но очень талантливый дирижер Владимир Заводиленко и Академический симфонический оркестр им. Прокофьева. В этом концерте дончане услышат знаменитую симфонию в новом, еще более мощном звучании благодаря усилению группы духовых инструментов. В концерте прозвучат и другие произведения Дмитрия Шостаковича: музыка из кинофильма «Овод» и Праздничная увертюра. В этом юбилейном сезоне программа Донецкой филармонии разнообразна и будет отвечать всем музыкальным вкусам. Для удобства зрителей концерты будут проходить не только по выходным дням, но и в будние дни. Ценовая политика — лояльная. Для тех, кто хотел бы посещать больше концертов, но платить меньше, работает система абонемента.

Говорят от имени украинцев многие, констатирует «Zaxid.net» (Львов). Начиная с историков из Украинского института национальной памяти, которые часто ведут себя так, будто знают единственно правильный вариант украинской истории, и заканчивая анонимными диспутантами в интернете. Такое обилие «спикеров» не может не тревожить. Как правило, деятели, которые хотят мобилизовать под свои знамена большие массы людей, охотно прибегают к масштабным обобщениям. Но по каким критериям должен происходить отбор в круг настоящих украинцев? Если по этническому принципу, то это страшная проблема, потому что живем в обществе традиционно смешанном. Ничего не скажет и происхождение, Леонид Кучма числился русским, а, став президентом, написал книгу «Украина — не Россия» и в дальнейшем позиционировал себя украинцем. Классовый подход? Коли зашла речь о советских временах, то нужно с особым вниманием и во всей многогранности анализировать тогдашние события. Надо помнить, что, если даже советская власть была экспортирована на Украину из России, без поддержки местных она так долго не продержалась бы.