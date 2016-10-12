



Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Иран укрепляет ПРО и создает «Шиитскую освободительную армию»

28 августа верховный лидер Ирана Али Хаменеи провел встречу с командирами и должностными лицами базы ПВО «Хатам аль-Анбия». Именно на эту военную базу были доставлены российские комплексы С-300 в мае 2016 г. В своем выступлении рахбар акцентировал внимание на важности защищать линию фронта страны от любых угроз. Перед духовным лидером с докладом выступил командующий «Хатам аль-Анбия» генерал Фарзад Эсмаили, передает пресс-служба руководителя ИРИ.

По словам иранского лидера, Вашингтон всячески пытался не допустить поставку С-300 Ирану. «Система С-300 принята на вооружения не для наступательных действий, а для обороны. Американцы приложили все силы, чтобы Иран не получил российские комплексы ПВО. Наш враг выступает против естественно права иранского народа — защищать себя. В действительности он нам говорит: «Вы должны оставаться беззащитными, чтобы мы могли атаковать вашу страну в любое время, когда захотим», — отметил Хаменеи, добавив, что «враг должен понимать, что если он попытается нас атаковать, то получит жесткий ответ». На следующий день после встречи с верховным лидером силы ПВО разместили ЗРК С-300 возле завода по обогащению урана «Фордо», расположенного недалеко от священного для шиитов города Кум.

Ситуация на Ближнем Востоке развивается стремительно, постоянно открываются новые фронты противостояния, вспыхивают тлеющие конфликты. Так, 30 августа Комиссия по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана провела экстренное заседание с участием руководителей разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство ISNA. На заседании обсудили последние события в регионе, а также цели, задачи и стратегию империалистической политики США на Ближнем Востоке.

По информации СМИ, парламентарии рассмотрели вражескую стратегию «опосредованной войны» и роль в ней Саудовской Аравии и ИГИЛ (запрещена в России). «На события, происходящие сегодня в Сирии, Ираке, косвенно, а ситуацию в Йемене — напрямую влияет Саудовская Аравия, что является элементом прокси-войны (война двух противников на территории третьих стран — ред. ИА REGNUM )», — говорится в сообщении.

В Меджлисе предполагают, что у США имеется 6 стратегий для региона, которые Вашингтон пытается реализовать с помощью Франции и Великобритании. «Конечная цель — превратить мир ислама в кровавую бойню. Для этого созданы образования, подобные «Аль-Каиде» и ИГИЛ (запрещена в РФ), которые работают на разрушение исламского мира. Подобные группировки — выгодный инструмент, поскольку они напрямую не связаны ни с каким государством, следовательно, никакая страна не несет ответственность за их деятельность. США, Израиль и их союзники используют конфликты в регионе для обострения религиозных и этнических противоречий», — сообщает подробности заседания комиссии ISNA.

Иранские парламентарии отметили значительный вклад России в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. «Вступление Москвы в войну с «Исламским государством» (запрещено в РФ) и другими террористическими группировками оказало значительное влияние на американо-саудовские планы. Союз России, Ирана, Сирии и Ирака укрепился, а позиции ИГИЛ и подобных группировок в Сирии ослабли», — говорится в статье, посвященной заседанию оборонной комиссии.

В связи с укреплением иранской противоракетной обороны и ростом влияния Тегерана в регионе большой интерес представляет интервью с генералом КСИР Мохаммадом Али Фалаки, который является одним из командиров иранских сил в Сирии, фрагменты которого опубликованы иранскими медиа 18 августа. Военачальник заявил о формировании «Шиитской освободительной армии».

«Первый этап по созданию «освободительной армии» завершен. Дай Бог, чтобы нам удалось достигнуть конечной цели — уничтожения Израиля. Мы ожидаем, что это может случиться через 23 года. Уже сегодня наши дивизии стоят у израильских границ», — приводит слова Фалаки агентство Tasnim News. По словам генерала, создание «Шиитской освободительной армия», руководит которой генерал Касем Сулеймани, выполняющий приказ верховного лидера Ирана, у нас три фронта — в Сирии, Ираке и Йемене. Конечно, не все бойцы новой структуры иранцы. В любом регионе, который нуждается в подобной армии, она будет организована при поддержке народа. Напомним, что в сентябре 2015 г. Хаменеи отвел на существование Израиля 25 лет. В марте 2015 г. командующий силами ополчения «Басидж» Мохаммад-Реза Нагди заявил, что «вопрос об уничтожении Израиля не подлежит обсуждению».

Примечательно, что 16 августа американский канал Fox News сообщил со ссылкой на представителя возглавляемой США международной коалиции в Багдаде полковника Криса Гарвера о 100-тысячной армии шиитских добровольцев, воюющих под руководством Ирана в Ираке против «Исламского государства» (запрещено в РФ). Ведущие канала Fox News высказали опасения, что шиитские добровольцы представляют «антиамериканскую силу», которая после разгрома ИГИЛ может взять на себя его роль.

Российско-иранский союз после Хамадана

После оставления российскими бомбардировщиками авиабазы «Ноже» в Хамадане в иранских медиа активно обсуждается вопрос сотрудничества между Тегераном и Москвой. СМИ формируют позитивный образ ирано-российского взаимодействия. Вслед за острой дискуссией по поводу правомерности использования ВКС России авиабазы «Ноже» политики и аналитики вновь заговорили о стратегическом уровне отношений и их пользе для всего Ближнего Востока. Однако остается немало вопросов относительно реакции некоторых иранских политиков на предоставление «стратегическому союзнику» авиабазы для борьбы «с общей угрозой».

26 августа секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил о возможности вновь предоставить России военный аэродром в Хамадане. «Борьба с терроризмом требует предоставления возможностей в различных областях. Последняя операция стала возможна благодаря сотрудничеству военных советников Ирана в Сирии, воздушной поддержке ВКС России и эффективным действиям сирийской армии на земле. Эта операция требовала соблюдения сроков и проводилась в течении определенного периода времени. База в Хамадане стала одной из таких возможностей для борьбы с терроризмом», — передает слова политика телеканал Press TV. По словам Шамхани, хамаданский опыт может еще раз повториться, «это будет зависеть от развития событий в Сирии».

26 августа агентство Mehr News опубликовало интервью с экс-офицером Армии США, экспертом по вопросам борьбы с терроризмом Лачином Резайяном. В период службы он был задействован для проведения психологических операций. «Без преувеличения, союз Ирана и России, их сотрудничество по проблемам Ближнего Востока, возможно, важнейшее событие для всего мира за последние 25 лет. Мощное сотрудничества Москвы и Тегерана даем нам надежду на возможность искоренения терроризма, установления стабильности и безопасности в регионе», — подчеркнул эксперт.

Информационно-аналитический портал Irdiplomacy перевел на персидский язык и опубликовал статью профессора Университета Джорджа Мейсона Марка Каца, в которой он анализирует ситуацию вокруг авиабазы в Хамадане. Американский ученый говорит, что тесное сотрудничество между Тегераном и Москвой может дать трещину, когда исчезнет объединяющая цель — Сирия. Возможную напряженность в российско-иранских отношениях Вашингтон может использовать в своих целях.

В беседе с журналистами Mehr News экс-посол Ирана в Ираке Фаргани Федафан рассказал о геополитической важности региона Передней Азии и американских планах по использованию ИГИЛ (запрещено в России). «Сегодня Передняя Азия находится в центре мировых политических и геополитических событий, которые оказывают влияние на экономику, безопасность и инфраструктурные проекты. Вторжение США в Ирак и последующее участие в конфликтах на Ближнем Востоке, ведение прокси-войны, одной из целей которой является обеспечение безопасности режима в Тель-Авиве. Уничтожение Израиля, многие проблемы на Ближнем Востоке», — заявил экс-посол. По его мнению, Вашингтон «попытается продолжить реализацию «йеменского сценария», направив халифат ИГИЛ в сторону Кавказа и Москвы».

Помощник президента Ирана, экс-министр разведки Али Юнеси в интервью агентству Fars News назвал разрешение для дозаправки российских бомбардировщиков на базе в Хамадане «важным и правильным шагом». «Предоставление русским боевым самолетам возможности дозаправки на одной из наших военных баз для более эффективной борьбы против ИГИЛ (запрещена в России) следует рассматривать как демонстрацию нашей силы, а не слабости. Я считаю, что российско-иранское военное сотрудничество для борьбы с террористической угрозой важное и необходимое. Я активно выступал за это сотрудничество и уверен, что это был правильный шаг», — приводит слова Юнеси Fars News.

Не стоит забывать, что антиамериканизму в иранской внешней политике и идеологии чуть больше 30 лет. В то время как история российско-иранских отношений насчитывает несколько веков, на протяжении которых было пять военных конфликтов и две российских интервенции. Антиамериканизм в иранском обществе можно считать временным явлением. В период правления шаха в середине XX века Тегеран проводил проамериканскую политику, имел тесные связи с Израилем, конец этому положила исламская революция 1979 г., а ирано-иракская война только укрепила антиамериканскую идеологию нового режима. Что же касается России, то в этом случае историческая память о поражениях Персии в войнах, фактический раздел Персии между Россией и Великобританией в период двух мировых войн, напряженный период отношений между СССР и Ираном, могут сыграть негативную роль в случае политических трансформаций в исламской республике.

Иран строит железную дорогу для связи с Кавказом

28 августа заместитель министра дорожного строительства и городского развития Али Нурзад рассказал журналистам Mehr News о стратегическом значении строящейся железной дороги Казвин — Решт. «В проект уже инвестировано более $370 млн. Сегодня проложено 93% железнодорожного полотна, а инфраструктурные объекты готовы на 19%. В связи с географическими и природными особенностями возникают определенные сложности при строительстве. Мы стараемся сохранить экологию и не нанести вред окружающей среде. Также обилие городов и сел на пути строящегося проекта замедляет процесс», — отметил чиновник.

Нурзад перечислил преимущества железнодорожного проекта. «Новый путь позволит соединить прикаспийский Гилян с национальной железнодорожной сетью, которая достигает Персидского залива. В результате это приведет к прямому железнодорожному сообщению между Тегераном, Казвином, Рештом, портом Энзели и азербайджанским городом Астара. Железная дорога Казвин — Решт в рамках реализации транспортного проекта «Север — Юг» приведет к укреплению связей России, Средней Азии, Кавказа, ЕС с Персидским заливом и Индией. Это будет способствовать развитию торговых и деловых операций с прикаспийскими государствами, портами Батуми и Поти на Черном море», — подчеркнул замминистра.

Во время «Недели правительства» (23−29 августа) заместитель главы госкомпании «Иранские железные дороги» Сейед Мохаммад-заде заявил о готовности 50 железнодорожных проектов, включая новые железные дороги, переправы, путепроводы, а также инфраструктурные объекты.

Международный транспортный коридор «Север — Юг» — один из самых амбициозных геополитических проектов начала XXI века. Именно проект «Север — Юг» стал ключевой темой встречи президентов России, Ирана и Азербайджана в Баку, которая состоялась 8 августа. В случае реализации проекта, значительно увеличится скорость транспортировки и снизятся затраты на перевозки товаров. Железные дороги, автомагистрали соединят Индию, Иран, Россию, Среднюю Азию и Европу. В советский период железнодорожное сообщение между Тегераном и Москвой осуществлялось через территорию нынешнего Нагорного Карабаха, Армении и Грузии.