



Паутина зла

Финита ля комедия! Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Параолимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить сборную России к участию в Параолимпиаде-2016.

Вот вам и хваленые западные суды. Они оказались обыкновенными театрами абсурда. Как только Запад оказывается в неловком или проигрышном положении, все его правовое поле демонстрирует лицемерие — двойные стандарты.

Всё — впереди

И, казалось бы, всё — все свободны! Поезд ушел, и бессмысленными становятся заклинания и протесты российских спортсменов и функционеров по поводу «бесчеловечности, подлости, низости», очевидного для психически здоровых, нормальных людей беззакония и беспредела, нарушения заветных на Западе прав человека. Потому что Западу это возмущение внутри России — что буря в стакане воды.

Для англосаксов не так уж и важно сделать россиянам больно (для них славяне не существуют), их цель — дискредитация России, чтобы представить ее своему оболваненному населению «Империей Зла», представляющей угрозу «золотому миллиарду». Но англосаксы прекрасно понимают, что это — мишура. Также как и то, что Россия Западу не угрожает силой или экономической экспансией. «Вашингтонский обком» бесится совсем по другой причине.

Россия мешает тем, что навязывает правила честной игры, равноправного и на основе законов сотрудничества между странами и народами. То есть мешает экспортировать западную демократию, которая доставляется в виде бомб, чтобы разгромить непокорные, но приглянувшиеся Западу страны или полностью подчинить более сговорчивых. Вот и надо убрать с дороги мешающуюся под ногами Россию — ведь она выступает против ставки на Силу, не хочет вместе с Западом грабить и убивать, чтобы обеспечить беспечную жизнь своим народам за счет других (недочеловеков).

И тут в порядке иллюстрации можно вспомнить, как, по данным СМИ, Вашингтон и ЦРУ мстят президентам южноамериканских государств за их дружбу с Россией. Несколько из них, последний — президент Венесуэлы Уго Чавес, «странным» образом умирают от рака. А последних президентов-женщин (Бразилии — Дилма Руссефф и Аргентины — Кристина Фернандес де Киршнер), видать, в США пожалели, применив гуманный метод отстранения от власти — компрометацию. Но такое иезуитское устранение лидеров государств, которые готовы сотрудничать с Россией, в Южной Америке справедливо называют новой формой государственного переворота. Напрашивается еще одна аналогия — с «цветными революциями» Запада.

Ясно, что Россия от своей позиции не отступит. Такова ее сущность и историческая миссия. А потому примененный в отношении России спортивный терроризм не закончится отстранением российских параолимпийцев от Рио. Все впереди. Вот директор по связям с общественностью Международного параолимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс заявил, что они перепроверят пробы Игр-2014 в Сочи уже после Параолимпиады в Рио-де-Жанейро. Но где гарантия, что анализы российских спортсменов не будут сфальсифицированы? Почему можно и нужно ли вообще доверять проверяющим и позорной «независимой» комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с марионеткой англосаксов Ричардом Маклареном?

Что делать?

Как быть? Не плакаться же в жилетку на посмешище западной русофобской пропаганде?

Первое — надо подавать иски в западные суды. Много исков, завалить их ими. И потому, чтобы показать: Россия не намерена подвергать себя самоизоляции (чего Запад добивается, причем и на всех других фронтах гибридной войны).

Обязательно надо подать персональные иски всех спортсменов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), другие международные суды. Надо задействовать все правозащитные организации, завалить их выводами весь мир. Это тот редкий случай, когда сработает советская поговорка: «А у вас негров линчуют!» Ведь в случае как положительных решений судов, но и (скорее всего) отрицательных, это будет в пользу… России. Потому что закусившие удила русофобы пошли ва-банк и вынуждены грубо нарушать свои же законы и игнорировать святое — права человека. Жители западных стран станут свидетелями очевидного тотального лицемерия, и пропадут даром все старания тех, кто рассчитывает с помощью пещерной русофобии оболванить собственное население.

Поэтому хочется поспорить со спортивным юристом Артемом Пацевым, признавшим (задним умом все крепки) бессмысленной апелляцию ПКР к Федеральному суду Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить сборную России к участию в Параолимпиаде. Юридический проигрыш с лихвой окупается политическими дивидендами.

И замечательно, что ПКР, как сообщил его президент Владимир Лукин, направил запрос в Международный параолимпийский комитет (МПК или IPC) с целью выяснения условий восстановления членства. Ведь этот Комитет не предъявил никаких критериев восстановления, а теперь ему придется пошевелиться и дать ответ на абсолютное необоснованное исключение ПКР из МПК (IPC).

Еще. Надо провести обещанные Владимиром Путиным соревнования параолимпийцев, но также и отстраненных легко‑ и тяжелоатлетов, а также продумать всенародное чествование всех участников и (воз)награждение в зависимости от того, на сколько результат превышает показанный в Рио. И замечательно, что президент ПКР Владимир Лукин уже подтвердил: состязания российских параолимпийцев пройдут на спортивных аренах Подмосковья. Это станет российским «ответом Чемберлену!» И таких ответов должно быть много. Надо приложить только фантазию, чтобы на Западе кусали локти и оставались с носом.

Увы, диагноз

Наконец, пора ставить диагноз происходящему. В пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS) записано: «Комиссия CAS пришла к выводу, что IPC при принятии решения в отношении ПКР (Параолимпийский комитет России — прим. ред) не нарушал никаких процедурных правил, решение было принято в соответствии с правилами IPC и соразмерно обстоятельствам». Также комиссия отметила, что «ПКР не предоставил никаких доказательств, опровергающих факты, на основании которых было принято решение IPC». Но при чем тут процедуры? Не в этом же были аргументы ПКР, возглавляемого Владимиром Лукиным. К тому же никто из спортсменов, имена которых упоминались в докладе Ричарда Макларена, не вошел в состав российской параолимпийской сборной. И это при том, что они почему-то пострадали за якобы пропажу проб своей мочи. Но спортсмены-то тут при чем? И тут напрашивается два вывода. Если они и были уничтожены, то никто ведь не доказал, что они были положительными. Наконец, учитывая, какой теплый прием оказали в США и WADA «человеку скандальной репутации» (подозреваемому в уголовных преступлениях) — информатору WADA Григорию Родченкову, признавшемуся, что он-де и уничтожал анализы, вполне можно допустить, что его фантазии были спланированы заранее в США (а может и в WADA), куда он и бежал. То есть речь может идти и о заранее спланированной акции. Но почему не обратиться к теории заговора, учитывая фантазии доклада Ричарда Макларена?

Или как можно опровергать факты, которые не были предъявлены Параолимпийскому комитету России? Да и, вообще, представлять доказательства — обязанность обвиняющего, а не обвиняемого. Наконец, в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS) написано, что Международный параолимпийский комитет (IPC) не предоставил никаких доказательств Спортивному арбитражному суду (CAS) для того, чтобы утверждать, что Параолимпийский комитет России был в курсе «государственной допинговой схемы». Это — апофеоз!

Хочется спросить: а все эти чиновники WADA, IPC, CAS и прочих инстанций вообще-то в своем уме? Очевидно, что пора проверять психическое здоровье пораженных вирусом русофобии руководителей международных спортивных и иных общественных организаций. И попросить об этом россияне могли бы, обратившись с помощью электронной почты во Всемирную организацию здравоохранения (WHO)или ООН, завалив их сотнями тысяч писем.

Для этого нет оснований? Помилуйте, разве не прав известный журналист и политолог Виталий Третьяков, который в телепередаче ТВЦ «Право голоса» отметил неадекватность Запада уже в том, что там награждают Нобелевской премией мира президента США Обаму и Евросоюз за вклад… в мир во всем мире. В обоих случаях впору говорить о суде за бомбежки Ирака и Югославии. Поджигателей войны объявляют миротворцами?! Но это уже не смешно, это — реальность Запада. Он же съязвил по поводу доведенных до пошлости русофобских усилий США в борьбе с Россией — они опустились до уровня «анализов мочи» россиян. Впрочем, пробирка — фирменный аргумент Вашингтона. Вспомним госсекретаря США Колина Пауэлла, который показывал на Генассамблее ООН пробирку с отравляющим веществом из Ирака. И что? Все поверили факиру, хотя все говорило за спектакль: ведь одно неосторожное движение, и, если бы яд был настоящий, он из разбитой пробирки сделал бы свое черное дело. Но это же полный неадекват! Зомби.

Прав Владимир Путин, который сказал на приеме олимпийцев в Москве: «Мне жаль тех, кто принял решение о недопуске» спортсменов в Рио. Действительно, жаль. Особенно буйных.

Таллин, 1 сентября 2016

P.S. Что касается решения Федерального суда Швейцарии, окончательно отказавшего российским спортсменам в праве участвовать в Параолимпиде в Рио — 2016, то швейцарским судьям стоит напомнить выдержку из Конституции их страны: «Сила народа измеряется благом слабых». О Западе этого уже точно не скажешь.