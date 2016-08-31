Когда сотрудники ФБР вошли в дом 48-летней Шерри Наоми Ватанабе, скромного почтальона в Соутелле, одном из районов большого Лос-Анджелеса, даже они не ожидали обнаружить в нем фрагменты 48 тысяч украденных милой почтальоншей посылок и отправлений за те годы, когда она доставляла почту на своем маршруте в соседнем городке Плацентии.

Модест Колеров ИА REGNUM След неправильного почтальона

Жители городка, пишет местная пресса, всегда отмечали аккуратность и пунктуальность Ватанабе. Очевидно, эта аккуратность и дотошность и заставила ее не просто красть посылки и отправления, а вести четкий учет — сохранять корешки квитанций и конверты.

В дом к Ватанабе и еще полусотне работников Федеральной почты США офицеры ФБР зашли в рамках самой масштабной за полвека операции по пресечению коррупции в этом ведомстве в рамках одного штата.

Довольно долгое время почтовая система США находилась в кризисе — так же, как сегодня, например, находится почтовая система России. Люди перестали отправлять открытки и письма, написанные от руки. Корпорации перешли на электронную переписку. Даже авиационные билеты или билеты в оперу теперь приходят по электронной почте.

Словом, ведомству уделялось внимание по остаточному принципу. В 2010—2011 годах убытки Почтовой службы США составили около 8 миллиардов долларов.

Все изменил бум электронной торговли.

Сегодня ежедневно 546.000 почтальонов доставляют 528 млн отправлений и посылок, и весь это объем — главным образом покупки через Сеть. Для сравнения, Почта России обрабатывает около 1,7 млрд единиц корреспонденции в год, — с тем же количеством почта США справляется за три дня.

Государственная почта США (USPS) буквально за два года стала системой, через которую проходит товаров на 142 миллиарда долларов. И что очень важно в контексте поразившей ведомство коррупции — всё это потребительские товары конечного спроса, легко реализуемые на рынке: сотовые телефоны, бытовая электроника, одежда и обувь высоких марок, часы, элитный алкоголь и табак…

При этом вся система внутреннего контроля USPS осталась неизменной с тех времен, когда самым ценным отправлением была посылка с вареньем от бабушки внукам в колледж.

В общей сложности 33 обвиняемых были предъявлены обвинения по итогам калифорнийской спецоперации ФБР по предотвращению коррумпированных схем в почтовой системе, следует из заявления, опубликованному в пятницу офисом прокурора Соединенных Штатов по Центральнму округу Калифорнии.

Как следует из деталей расследования, между сотрудниками существовала определенная специализация.

Джастин Брюстер, 25-летний USPS обработчик почты, обвиняется в кражах видеоигр и катриджей к ним. Его «изобретение» — подпольная система проката игр, когда посылка «задерживалась» на недельку, а за это время в нее успевали поиграть с десяток клиентов Бюстера. Получатель получал игру в новом конверте взамен «порвавшейся при транспортировке упаковки» с искренними извинениями от лица почтового ведомства.

Николь Элвуд специализировалась на краже льготных лекарств, отправленных Государственным Департаментом США по делам ветеранов в адрес бывших солдат и офицеров. Все, кто знаком с медицинской системой в США, знают, что без рецепта врача в аптеке даже капли от насморка не купишь, и потому подпольный рынок лекарств процветает — особенно в Калифорнии, где высок процент мексиканских гастарбайтеров.

Джароль Гарсия украл по крайней мере 166 мобильных телефонов. И не все подряд, а определенных производителей, определенных цветов и технических параметров. Так в Калифорнии раньше угоняли только элитные автомобили.

В дополнение к краже почты и растрате почтовыми работниками собственных средств USPS, некоторые из случаев касаются банковского мошенничества; в коррупционные схемы были вовлечены и лица, не являющиеся сотрудниками почтовой службы.

«Почтовая система играет важную роль в торговле нашей страны и социальной коммуникации. Поддержание ее целостности имеет жизненно важное значение «, сказала Руководитель офиса министерства юстиции США в Центральном районе калифорнии прокурор Эйлин М. Деккер, когда была вынуждена выступить со специальным заявлением по итогам операции ФБР в ее районе.

В заявлении прокурор Деккер отметила:. «Почтовые кражи по всей Южной Калифорнии в последнее время участились…, это имеет существенное значение, так как этот вид преступности имеет тенденцию быть предшественником других преступлений, — таких, как кражи личных данных и правонарушения, связанные с наркотиками …»

Количество посылок из США российским получателям за прошлый год выросло на 47%. Но если на почте «потерялся» ваш блендер — не спешите обвинять сразу же во всем почтальона Марью Иванну. Возможно, почтальон Шерри Ватанбе или ее сменщица уже загнала его в соседний бар, делать «Малибу», традиционный калифорнийский коктейль.