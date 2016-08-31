



Цитата из к/ф «Бен-Гур». Реж. Тимур Бекмамбетов. 2016. США Гонки на колесницах

Серые скалы, словно обглоданные неведомым монстром, тесно прижавшиеся друг другу живописные домишки, окна которых выходят в глубокий овраг, церкви и целые улицы, прорезанные в скалах из туфа, рай для кинематографистов — все это небольшой итальянский городок Матера (в регионе Базиликата), что в переводе означает «Моя земля». Население города почти 60 тыс. человек. Местные жители думают, что живут в одном из самых древних городов мира. Может, это так и есть, ведь люди здесь обитают со времен палеолита. Облик города местами сохранил очертания, существовавшие здесь еще две тысячи лет назад.

Именно поэтому это местечко, расположенное всего в трех часах езды от Неаполя, было выбрано для того, чтобы воссоздать в нем древний Иерусалим, где Бен-Гур и Мессала сначала любили друг друга, как братья, а потом стали врагами. Эта история становится снова актуальной, потому что скоро на российские экраны выйдет новая экранизация «Бен-Гура» — стараниями режиссера Тимура Бекмамбетова.

«Этот город дает вечную ауру, которая заметна даже на экране. Он был заселен тысячи лет назад, и у вас есть ощущение путешествия в прошлое», — говорит американский продюсер фильма Шон Питер Дэниел. Любой, кто ходил по лабиринту этих улиц, знает, что слова продюсера справедливы. Там, где рабочие теперь разбирают декорации и восстанавливают брусчатку, несколько месяцев назад съемочная группа фильма «Бен-Гура» построила рынок, дом принца-героя и лестницы, по которым сотни древних римлян вошли в город по приказу Мессалы. Матера совершила путешествие в «машине времени», на несколько недель превратившись в древний Иерусалим.

kinopoisk.ru Съемки картины «Бен-Гур»

Местные жители рассказывают, что съемки проходили в обстановке строжайшей секретности, съемочная площадка была защищена, как форт. Горожане не могли приблизиться к зоне съемок. Меры безопасности предпринимались такие, что почти не оставили шансов разглядеть детали. Никто в Матере почти ничего не знал, за исключением тех людей, которые участвовали в массовке. Более тысячи человек из местного населения были выбраны, чтобы появиться в фильме в качестве статистов: нужно было большое количество римских солдат и рабов. Мужчин спортивного телосложения заставили в течение нескольких месяцев отращивать волосы и бороды, а женщины, у которых до этого были выщипаны брови, ко времени съемок должны были снова сделать их черными и густыми. Остальное было делом техники. Гримеры и костюмеры начинали работу с половины третьего ночи, прожекторы, которые освещали ночной город, свидетельствовали о том, что подготовка к съемочному процессу кипит вовсю. 20 минут на то, чтобы проверить костюмы у каждого участника ‑ и ровно в 8 утра начинались съемки.

Цитата из к/ф «Бен-Гур». Реж. Уильям Уайлер. 1959. США Гонки на колесницах

Говоря о фильме «Бен-Гур» (1959), нельзя не вспомнить гонки колесниц, которые в свое время устроили Чарлтон Хестон и Стивен Бойд. В фильме Бекмамбетова это делают Джек Хьюстон и Тоби Кеббелл. В Матере никогда не существовало Великого Римского цирка, как и в Иерусалиме, но зато он был в сценарии. Судя по пафосу процесса съемок, зрители окажутся в самом эпицентре стремительной гонки, в которой соревнуются восемь колесниц, запряженных лошадьми, внезапно. Создатели фильма поместили знаменитый цирк на дне оврага, который окружает итальянский город, но на самом деле почти всё это — плод компьютерной графики и специальных эффектов.

Строго говоря, конечно, не всё. Двух актеров, которые играли главных героев, 12 недель обучали обращению с лошадьми, несмотря на то, что оба до этого имели опыт актерской работы в качестве всадников.

«Подготовка показалась мне увлекательной. Мы начали с одной лошади и телеги, продолжили двумя, запряженными в царскую колесницу, а закончили четырьмя. Мне пришлось сделать много отжиманий и подтягиваний, чтобы укрепить пальцы рук. Необходимо было распределить силу пальцев рук между четырьмя лошадьми, чтобы иметь возможность контролировать каждую», — говорит Кеббелл (Мессалла).

Весь этот труд был произведен ради создания идеальной хореографии, в которой нет места импровизации, однако наиболее опасные трюки создавались всё же в цифровой форме. Гонки колесниц — без сомнения, одна из самых трудных сцен фильма. Другим сложным эпизодом было распятие Христа. На «Голгофе» установили три креста. Утро было холодным, накануне выпал снег. Родриго Санторо (актер, игравший Иисуса) стоически перенес те ужасные 20 минут, пока длилась съемка. «Когда я висел на кресте, было невыносимо холодно. Я был на вершине утеса, подвешенный над всеми людьми, над Матерой. Когда я сошел с креста, тело мое дрожало неудержимо. Оно никак не могло остановиться. Наверно, это был самый трогательный момент в моей жизни», — заявил актер.

Цитата из к/ф «Бен-Гур». Реж. Тимур Бекмамбетов. 2016. США Встреча

Несмотря на обстановку строгой секретности, с которой производились съемки, власти и жителей Матеры ожидали, что мировая премьера пройдет с таким же успехом, как и «Страсти Христовы» в 2004 году. Этот фильм Мел Гибсон тоже снимал в Матере. В городе все до сих пор вспоминают Мела Гибсона и его гастрономические пристрастия: традиционная итальянская лепешка фокачча и паста. Успех «Страстей Христовых» привел толпы туристов и любопытных в этот город. Все хотели воочию увидеть места съемок. Туристы приезжают сюда до сих пор, и экскурсоводы рассказывают им: «Здесь был Крестный путь…» или «В этом месте был Мел Гибсон…». Для Матеры такая популярность — шанс, что бизнес в городе будет процветать. Некоторые туристы уже сегодня думают, что именно в их отеле, на их кровати спал Морган Фримен (исполнитель роли шейха Илдерима в «Бен-Гуре» (2016), и что «он каждое утро просил на завтрак свежие яблоки». Что поделаешь, маркетинг…

Кстати, первым, кто открыл Матеру для кинематографистов, был режиссер Пьер Паоло Пазолини, который выбрал это место для съемок «Евангелия от Матфея», но международную известность город все же получил благодаря Гибсону.

Цитата из к/ф «Бен-Гур». Реж. Уильям Уайлер. 1959. США Чарлтон Хестон в роли Бен Гура и Фрэнк Тринг в роли Понтия Пилата

Если сравнить съемки классического «Бен-Гура» (1959) и одноименного фильма Бекмамбетова, то сразу бросается в глаза разница бюджетов. Первый был снят за 15 млн долларов, второй — за 100 млн. Время съемок почти одинаковое: в 1959 году «Бен-Гура» снимали за 35 дней, а в 2016 — за 32 дня. Число колесниц: в 1959 году — 18 (вес каждой был 410 кг), а в 2016 — 8 (вес 120 кг).

Количество лошадей, задействованных в съемках: в старом фильме — 111, в новом — около 80. В 1959 году камера была установлена на спортивный автомобиль, а в новом фильме съемки велись на камеру GoPro. В 1959 году потребовался почти год, чтобы построить Римский цирк площадью 73 000 кв. метра, длиной 460 метров, для чего понадобилось 36 000 тонн песка. В 2016 году цирк построили всего за три месяца. По высоте это была всего одна треть от прежнего цирка, а 10 000 тыс. зрителей были воссозданы с помощью компьютерных технологий.

Жаль разочаровывать жителей Матеры, но в американском прокате фильм провалился. Одной из причин провала продюсеры считают как раз дешевую компьютерную графику, которая частично была сделана в России ради экономии бюджета. Но на что тогда ушли 100 миллионов долларов? Не думаю, что в нашей стране фильм соберет большую кассу. В любом случае, существуют такие шедевральные фильмы, которые в ремейках не нуждаются.

Новый «Бен-Гур» никогда не станет таким вкладом в большой кинематограф, каким стал «Бен-Гур» Уильяма Уайлера. Дадут ли Бекмамбетову снимать еще что-нибудь в Голливуде — неизвестно. Хотя, скорее всего, ему придется отныне довольствоваться гораздо более скромными российскими бюджетами.

При написании статьи были использованы материалы испанской газеты El Mundo.