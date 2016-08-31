В выступлении на параде 24 августа П. Порошенко вдруг решил поиграть дряхлыми мускулами, заявив, что Украина не нуждается ни в каких международных гарантиях безопасности, потому что ее Вооруженные силы способны собственными силами защитить страну от кого угодно. Странно, что президенту не пришло в голову вспомнить в этом контексте еще и о полиции и СБУ. Этим ведомствам ведь тоже приходится его оберегать. Только не от мифического внешнего врага, а от собственного народа. Реформу милиции, включившей в себя, кроме всего прочего, ее переименование в полицию, киевская власть на все лады расхваливает, предъявляя ее за рубежом как яркий пример позитивных перемен. Запад вынужден делать вид, что верит, предпочитая, при этом, воздерживаться от комментариев. В действительности дело обстоит далеко не столь радостно, как в бодрых рапортах полицейских начальников. Своей главной функции — охраны правопорядка и защиты граждан от криминала — украинская полиция не выполняет. Вместо того, чтобы снимать угрозы жизни, имуществу, спокойствию украинцев, якобы, реформированная полиция сама создает им кучу проблем. Полиция убивает людей. Регулярно, цинично зверски. Пьянея и шалея от пролитой крови. Упиваясь безнаказанностью. Число явных и тайных жертв полицейского беспредела в Украине соотносимо с количеством жителей Донбасса, погибших за время проведения «Антитеррористической операции». Гражданская война в Украине идет не только на востоке, а по всей стране. Полицию, вроде бы, реформировали, а толку — никакого. Было плохо, очень плохо, стало еще хуже. Улучшения работы практически не видно, зато проблем стало так много, как не было никогда прежде. Журналисты недоумевают: как же так? Полиция — новая, а методы ее работы и проблемы, с ними связанные, — те же, что и были? Тут нет никакого противоречия. Полиция нова на словах, на деле же она — порождение режима. Режим построен на крови, насилии, лжи, и полиция работает так же. Власть предпочитает проблему не замечать. Министр внутренних дел А. Аваков рапортует об успехах и достижениях своего ведомства так же браво и рьяно, как это делали его предшественники во времена Л.Брежнева. И точно так же, как они, — беспредметно, вне всякой связи с реальностью. В городке Кривое Озеро Николаевской области полицейский патруль, прибыв по вызову на место происшествия, взялся бороться с нарушителем с такой страстью, что… убил его. Жертву сначала зверски избили, надели наручники, а затем пристрелили из травматического пистолета. Министр реагирует так, как будто речь идет о рядовом случае из числа рабочих моментов: «Райотдел будет расформирован и полностью обновлен. Изменения будут произведены и в руководстве областного Николаевского главка полиции. Сегодня же будет новый начальник областной полиции. Все, кто замешан в преступных и противоправных действиях — пойдут под суд и никакой попытки обелить «честь мундира» — не будет… На месте — во главе комиссии в Николаевской области — работает глава Нацполиции Х. Деканоидзе, которая в конце дня публично отчитается о принятых по итогам работы комиссии мерах». Ну, и, само собой: «слава Украине!», как же без этого, без этого министру никак. Изменения в руководстве полиции Николаевской области, действительно, произвели, Деканоидзе, действительно, публично отчиталась. Однако, ситуация от этого ничуть не изменилась и ни на йоту не улучшилась. Всего несколько дней спустя из того же Николаева пришло известие о новых «художествах» полиции. На сей раз, к счастью, без смертей, но, к несчастью, с кровью, увечьями, унижением человеческого достоинства. В ночь на 30 августа произошел очередной инцидент, получивший широкую огласку: сразу четыре экипажа патрульной полиции не смогли остановить двух мажоров, в самом центре города жестоко избивших водителя автомобиля, совершившего маневр, который им не понравился. Не смогли или не захотели. Один из хулиганов предположительно является зятем местного депутата от «Блока Петра Порошенко». К нему полицейские как-то сразу почувствовали респект. Пока он и его дружок кромсали несчастную жертву, стражи порядка спокойно наблюдали за происходящим со стороны. Реакция руководства Национальной полиции и МВД не заставила себя долго ждать. На сей раз ее озвучил уже не лично министр — не тот уровень события, никого ведь не убили, — а его советник А.Геращенко. Хотя мог бы и не озвучивать. Ничего нового он не сказал. Опять — двадцять пять. Не будем терпеть! Никто не уйдет от ответственности. Будет проведено служебное расследование Виновные понесут наказание. Самые виновные будут уволены. О смене областного полицейского начальства, правда, в этот раз — ни слова. Это и понятно, только-только ведь назначили нового человека. Реформирование полиции в Украине пошло по какому-то слишком замысловатому пути, приобрело какие-то уж очень уродливые формы. Почти все, что связано с охраной правопорядка, происходит сегодня в… «Фейсбук» и других социальных сетях. В реальной же жизни не происходит ничего. Недалеко от полиции ушла и Служба безопасности Украины. Впрочем, можно было бы сказать и по-другому: полиция еще не дошла до того, до чего уже докатилась Служба. Руководство службы безопасности о реформировании ведомства, в отличие от полиции, публично не рапортовало, однако, о том, что оно «обновилось», отказавшись от выполнения «несвойственных ему функций», рассказывало одно время на всех углах. Подразумевалось, что, отказавшись от «несвойственных», СБУ взялась за «свойственные». На поверку все получилось совсем по-другому. Служба безопасности занялась политическими преследованиями и массовыми расправами с теми, кого ее представители зачислили во «враги народа».Слухи о том, что СБУ гноит граждан (причем, и своих, и чужих) в специальных тюрьмах, ходили в Украине давно. По сути дела, с самых первых недель и месяцев прихода на Владимирскую нынешнего руководства ведомства и его американских советников и консультантов. В конце августа они получили подтверждение после того, как авторитетные международные правозащитные организации с фактами в руках доказали существование специальных тюрем Службы безопасности. Глава СБУ В. Грицак, в отличие от главы МВД А. Авакова, в соцсетях не выступающий, никаких комментариев по этому поводу не дал. Его сотрудники, припертые к стенке журналистами, старались отделаться обтекаемыми фразами. Такая реакция стала лишним подтверждением того, что спецтюрьмы в Украине есть, и что практика незаконного задержания людей цветет пышным цветом. В связи с такого рода разоблачениями один из киевских электронных ресурсов вспомнил историю жительницы Луганска А. Коваленко, задержанной СБУ в декабре 2014 года в Киеве с сумкой, в которой был найден тротил. Возглавлявший тогда Службу В. Наливайченко растрезвонил о предотвращении ужасного теракта в центре столицы. На поверку вышло, что дело обстояло совершенно иначе. Оказалось, что А. Коваленко никакая не террористка, что сумку ей дал ее луганский приятель, якобы, для передачи в Киеве кому-то из его знакомых. Вся детективно-«террористическая» история от начала до конца представляла собой постановку, организованную СБУ провокацию, призванную подтвердить наличие террористической угрозы. Случай А. Коваленко — типичный случай из повседневной практики украинской спецслужбы. Страшный именно своей типичностью, а также тем, что был воспринят и в самом ведомстве, и во власти в целом, и — увы! — в обществе как нечто вполне обыденное, не заслуживающее особого внимания. О том, что А. Коваленко после задержания били смертным боем, покалечили, даже упоминать как-то неловко. Избиение задержанных в СБУ — столь же обычное дело, как заполнение протоколов о задержании. Бьют всех без разбору. Бьют, зная, что никакой ответственности за грубейшее нарушение закона для них не наступит, что никакого наказания они не понесут. Как тут не вспомнить одного из первых «террористов», пойманных СБУ еще весной 2014-го? Того, который давал признательные показания в подтяжках цвета российского флага (!). И тоже, как и А. Коваленко, по шпаргалке, заготовленной для него офицерами Службы. СБУ выращивает «террористов», как огурцы на подоконнике. Пуская в ход любые методы, даже самые грязные, подлые, циничные. Это — система, по которой работает ведомство. СБУ не борется с реальными угрозами, а создает угрозы мнимые, чтобы потом, продемонстрировав свое рвение и умение, их нейтрализовать. На такую, с позволения сказать, работу существует политический заказ, идущий с самого верха государственно-политической вертикали. СБУ, по сути, занимается тем, что формирует образ врага. Как внешнего, тут, понятное дело, Россия вне конкуренции, так и внутреннего. Защитники украинской безопасности действуют по принципу: если врага нет, его надо придумать. Поводом для задержания может стать безобидный значок, открытка или даже случайно оброненная фраза, содержащая в себе какое-либо из ключевых, по мнению бдительных офицеров Службы, слово: Донбасс, Крым, Порошенко, Кремль и т.д., и т.п. А вот повод для освобождения потом надо будет поискать! Силовые ведомства Украины превратились в инструмент подавления, запугивания, самого настоящего террора. Это — не демократия, а авторитаризм во всей его красе. П. Порошенко недавно сказал, что «вернулись сталинские времена», даже не понимая, видимо, того, насколько он прав. Только не в том смысле, в каком сам думает. Сталинские времена без всяких кавычек вернулись в Украину, которая теперь по степени несвободы поспорит с самыми махровыми авторитарными режимами мира всех времен. Циничное реформистское пустословие власти привело к ужасным последствиям. Ценой так называемых «реформ» оказалась смерть. В Украине сегодня люди гибнут не только из-за преступного бездействия тех, кто по долгу службы призван охранять правопорядок и защищать их, но и от рук самих «защитников». Гибнут взрослые, в том числе — старики, женщины, инвалиды. Это страшно! Еще страшнее то, что гибнут дети. Ф. Достоевский писал о слезинке ребенка, тут же речь идет уже не о слезах, а о детской крови, потоками льющейся по всей стране.